Arm: we mogen geen Neoverse V3-chiptechnologie exporteren naar China

Het Britse chipbedrijf Arm denkt geen licentie voor zijn Neoverse V3-chip te mogen verkopen aan Chinese bedrijven omwille van het Wassenaar Akkoord. Het bedrijf zou toestemming nodig hebben van de VS die onlangs nog zijn exportbeperkingen naar China heeft uitgebreid.

Volgens Arm is de Neoverse V3 zodanig krachtig dat het onder de meest recente uitbreiding van de Amerikaanse handelsrestricties richting China valt, en zal er ook rekening worden gehouden met het Wassenaar Akkoord uit 1996. Het Wassenaar Akkoord is een internationaal verdrag uit 1996 waarin de export van wapens wordt gereguleerd. Daarin staat onder andere een clausule over zogeheten 'dual use'-technologie. Dat is technologie die zowel voor commerciële, als militaire doeleinden gebruikt kan worden. Deze clausule moet de export van zo'n technologie reguleren.

Het is volgens The Financial Times niet de eerste keer dat deze situatie zich voordoet. Zo zou de verkoop van de Neoverse V2 en V1 aan Chinese bedrijven in het verleden ook al zijn tegenhouden. De Neoverse V3 is een chipontwerp voor datacenters dat in 2023 op de markt moet komen en het Chinese Alibaba zou al interesse hebben getoond. De chip is tevens de opvolger van de Neoverse V2. Dat chipontwerp wordt momenteel al gebruikt door Nvidia en Amazon in onder andere serverparken.

Eerder dit jaar raakte ook bekend dat Nvidia bepaalde AI-gpu’s, de A100- en H100-datacenter-gpu’s, niet meer mag leveren aan China en Rusland omdat deze grafische kaarten volgens de Amerikaanse overheid ook voor militaire doeleinden gebruikt kunnen worden. Concurrent AMD kreeg ook zo’n verbod voor zijn MI250-accelerators.