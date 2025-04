FT: Arm wil prijzen chipontwerpen verhogen in aanloop naar beursgang

Arm wil de prijzen van zijn chipontwerpen mogelijk verhogen. Dat meldt de Financial Times. Het Britse chipbedrijf, dat momenteel in handen is van SoftBank, wil daarmee zijn omzet verhogen in aanloop naar een beursgang later dit jaar.

Arm heeft verschillende klanten onlangs op de hoogte gesteld van een 'grote verandering' in zijn bedrijfsmodel, melden ingewijden uit de chipsector en voormalige Arm-medewerkers aan de Financial Times. De chipontwerper is van plan om zijn licentieprogramma aan te passen. Het bedrijf zou niet langer royalty's in rekening willen brengen op basis van de waarde van het gebruikte chipontwerp. In plaats daarvan zouden de royalty's gebaseerd worden op de waarde van het apparaat waarin de chip wordt gebruikt.

Het Britse chipbedrijf verwacht hiermee aanzienlijk meer omzet te ontvangen voor ieder ontwerp dat het verkoopt, omdat de waarde van een complete smartphone veel groter is dan die van alleen de soc. "Arm gaat naar klanten en zegt: 'We zouden graag meer geld krijgen voor grotendeels hetzelfde'", vertelt een voormalige hooggeplaatste werknemer van Arm aan de FT. Arm-ontwerpen worden effectief gebruikt in alle smartphones.

Arm was van plan om de wijzigingen volgend jaar al door te voeren, maar is tot dusver 'gefrustreerd door de onwil van klanten om de nieuwe regeling te accepteren', schrijft de Financial Times. Chipmakers MediaTek, Unisoc en Qualcomm zijn op de hoogte gesteld van de wijziging. Dat geldt ook voor verschillende Chinese smartphonefabrikanten, waaronder Xiaomi en OPPO. Arm heeft nog niet gereageerd op het bericht van de Financial Times. Het bedrijf wilde niet reageren op vragen van Tweakers.

De vermeende wijzigingen worden doorgevoerd naar aanleiding van Arms beursgang later dit jaar. Arm wil dat doen op de aandelenmarkt in New York, nadat de beoogde overname door Nvidia niet doorging door druk vanuit de politiek. Volgens bronnen van Reuters wil Arm hiermee minstens 8 miljard dollar ophalen. Het Japanse SoftBank, dat sinds 2016 eigenaar van het chipbedrijf is, behoudt na de beursgang naar verwachting een meerderheidsaandeel.

Arm is momenteel verwikkeld in een juridische strijd met een van zijn klanten, Qualcomm. Dat draait onder meer om de Arm-licenties van Nuvia. Qualcomm nam die start-up over en wil Nuvia-ontwerpen gaan gebruiken in zijn socs. Arm stelt echter dat de licenties niet naar Qualcomm overgeheveld mochten worden na de overname. Qualcomm diende eind vorig jaar een aanklacht in tegen Arm. Volgens Qualcomm verspreidt Arm bewust valse informatie en gebruikt het zijn machtspositie rondom cpu-licenties, zodat fabrikanten ook bij andere soconderdelen zoals gpu's voor Arm-ontwerpen kiezen.