'AMD introduceert nieuwe Threadripper-cpu's en TR5-platform tweede helft 2023'

Tony Yu, de general manager van ASUS in China, bevestigt dat AMD later dit jaar met nieuwe Threadripper-processors komt. De cpu's zouden gebruikmaken van een nieuw TR5-platform. AMD heeft dit nog niet officieel bevestigd.

Tony Yu van ASUS meldt in een Chineestalige video over Intel Sapphire Rapids-WS-cpu's dat AMD's volgende Threadripper-platform dit jaar nog verschijnt, meldt ook VideoCardz. Yu verwijst in de video naar een TR5-platform, dat in de tweede helft van dit jaar moet verschijnen. TR5 zou dan de opvolger zijn van de bestaande TR4-socket, die werd gebruikt voor eerdere Threadripper-cpu's.

Er gaan al langer geruchten rond over de komst van een AMD Threadripper 7000-serie. Deze processors moeten gebaseerd worden op de Zen 4-architectuur en krijgen mogelijk maximaal 96 cores, net als de nieuwe EPYC Genoa-serverprocessors. Volgens een recent gerucht komt AMD met hedt - en workstationvarianten van de nieuwe processors. Het hedt-platform zou gericht worden op consumenten en prosumers, met vier DDR5-geheugenkanelen en 64 PCIe 5.0-lanes. Het workstationplatform voor professionals moet acht geheugenkanalen en 128 PCIe-lanes krijgen.

Dat gerucht is opvallend: AMD zei eerder te stoppen met hedt-chips voor consumenten en zich volledig te gaan richten op workstationprocessors met Threadripper Pro. Intel kwam onlangs al met soortgelijke Xeon-W-chips in verschillende varianten. Die zijn gebaseerd op de Alder Lake-architectuur en worden geleverd met maximaal 56 cores.