AMD maakt drie duurste Threadripper Pro-cpu's los beschikbaar voor consumenten

AMD brengt enkele Ryzen Threadripper Pro-cpu's uit de 5000WX-serie uit voor consumenten. De high-end workstationprocessoren waren voorheen alleen in vooraf samengestelde systemen beschikbaar.

Vooralsnog komen alleen de AMD Threadripper Pro 5965WX, 5975WX en 5995WX uit voor consumenten, zo weet VideoCardz te melden. Dit zijn de drie meest geavanceerde varianten uit de recente Pro 5000WX-serie. De twee 'instapmodellen' met respectievelijk 12 cores en 24 threads en met 16 cores en 32 threads blijven alleen in oem-systemen beschikbaar.

Volgen het medium heeft de goedkoopste variant voor consumenten een adviesprijs van omgerekend bijna 2350 euro. Het topmodel zou omgerekend ruim 6350 euro kosten. Doorgaans zijn deze adviesprijzen exclusief btw. In de Pricewatch zijn de Pro 5965WX, 5975WX en 5995WX voor respectievelijk 2799, 3799 en 7499 euro beschikbaar.

De Threadripper Pro 5000WX-serie kwam in maart in eerste instantie exclusief uit voor voorgebouwde Lenovo ThinkStation P620-workstations. In juli werd de Dell Precision 7865 Tower ook met de nieuwe hedt -cpu's uitgerust. Toen liet AMD weten dat er geen 'gewone' Threadripper-processoren meer zouden worden uitgebracht.

Het bedrijf kiest ervoor om alleen nog maar Pro-modellen uit te brengen om de productlijn van Ryzen Threadrippers te versimpelen en overzichtelijk te maken. Tweakers publiceerde recent een achtergrondverhaal over het verdwijnen van hedt-processors die bedoeld zijn voor consumenten en prosumers.

De AMD Threadripper-reeks is immers niet voor iedereen weggelegd. De Threadripper Pro 5000WX-serie op basis van Zen 3-architectuur ondersteunt onder meer acht geheugenkanalen met totaal maximaal 2TB DDR4-geheugen en tot 128 PCIe-lanes voor videokaarten, opslag en andere uitbreidingskaarten met een PCIe-aansluiting; geen alledaagse configuraties. Daarbij zet AMD voortaan in op een gemeenschappelijke infrastructuur, wat concreet betekent dat de processoren alleen compatibel zijn met de WRX80-chipset en de bijbehorende sWRX8-socket.

AMD Ryzen Threadripper Pro 5945WX 5955WX 5965WX 5975WX 5995WX Adviesprijs* OEM OEM 2399 dollar 3299 dollar 6499 dollar Cores / threads 12 / 24 16 / 32 24 / 48 32 / 64 64 / 128 Basiskloksnelheid 4,1GHz 4,0GHz 3,8GHz 3,6GHz 2,7GHz Boostkloksnelheid 4,5GHz 4,5GHz 4,5GHz 4,5GHz 4,5GHz L2-cache 6MB 8MB 12MB 16MB 32MB L3-cache 64MB 64MB 128MB 128MB 256MB Tdp 280W 280W 280W 280W 280W

* Internationale adviesprijs, de daadwerkelijke prijs verschilt per markt