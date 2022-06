AMD brengt eindelijk Threadripper-cpu's met Zen 3-cores uit, maar alleen Pro

AMD heeft eindelijk Threadripper-processors op basis van de Zen 3-architectuur aangekondigd. De Ryzen Threadripper Pro 5000-cpu's krijgen net als voorheen maximaal 64 cores. Voorlopig gaat het uitsluitend om Pro-modellen, die vooral op grote bedrijven worden gericht.

Het topmodel van de nieuwe serie is de Ryzen Threadripper Pro 5995WX. Deze processor telt 64 Zen 3-cores, die per kloktik 17 procent sneller zijn dan de tot nu toe gebruikte Zen 2-cores. Bovendien hebben ze een 300MHz hogere maximale boostsnelheid, die nu tot 4,5GHz gaat. De tdp van 280W is gelijk gebleven ten opzichte van de vorige generatie.

Alle vier de bestaande Threadripper Pro-uitvoeringen krijgen een opvolger in de 5000-serie. Die hebben 64, 32, 16 en 12 cores. In aanvulling daarop verschijnt ook een nieuw model, namelijk de 5965WX, die 24 actieve cores heeft. Volgens AMD biedt deze nieuwe optie een mooie middenweg voor workloads die wel enigszins, maar niet onbeperkt schalen naar veel cores. De chipontwerper claimt dat de processors tussen de 25 en 55 procent sneller zijn dan Intel Xeon-processors met een vergelijkbaar aantal cores in multithreaded software, en nog altijd 13 procent sneller in wat AMD lightly threaded software noemt.

AMD Ryzen Threadripper Pro 5945WX 5955WX 5965WX 5975WX 5995WX Cores / threads 12 / 24 16 / 32 24 / 48 32 / 64 64 / 128 Basiskloksnelheid 4,1 GHz 4,0 GHz 3,8 GHz 3,6 GHz 2,7GHz Boostkloksnelheid 4,5GHz 4,5GHz 4,5GHz 4,5GHz 4,5GHz L2-cache 6MB 8MB 12MB 16MB 32MB L3-cache 64MB 64MB 128MB 128MB 256MB Tdp 280W 280W 280W 280W 280W

De voornaamste verschillen tussen de Threadripper Pro-serie en de reguliere, meer op consumenten gerichte modellen zijn de achtkanaals geheugencontroller en de dubbele hoeveelheid van 128 PCIe 4.0-lanes. Ze passen in de sWRX8-socket, die weliswaar fysiek identiek is aan de normale sTRX4-socket, maar niet pin-compatibel is.

Lenovo is de eerste systeembouwer die een workstation uitrust met de nieuwe AMD-chips. De ThinkStation P620 komt beschikbaar in configuraties tot en met het nieuwe 64-coremodel. Andere fabrikanten zullen pas in het derde kwartaal van dit jaar systemen gaan uitleveren met de Threadripper Pro 5000-processors.

Volgens de eerste geruchten hadden er in november 2021 al Threadripper 5000-processors moeten verschijnen, maar die introductie bleef uit, terwijl de uit 2019 stammende Threadripper 3000-serie al ruimschoots zijn tweede verjaardag had gepasseerd. AMD zegt niet of er op korte termijn ook nieuwe goedkopere non-Pro-Threadrippers zullen verschijnen.