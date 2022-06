'Google erkent 2500 nepadvertenties met BN'ers te hebben verspreid'

Google erkent dat het bedrijf ruim 2500 misleidende 'bitcoinadvertenties' heeft verspreid met de namen en foto's van bekende Nederlanders, waaronder Jort Kelder, Alexander Klöpping en Arjen Lubach. Dat zegt een advocaat tijdens de rechtszaak over die advertenties.

Advocaat Matthijs Kaaks zegt dat Google heeft erkend dat er in totaal 11.000 misleidende advertenties van BN'ers werden aangeboden via Google. Daarvan werden er 8500 vooraf gefilterd door Google. De overige 2500 daarvan kwamen wel door die filters heen, schrijft het AD. Daarmee werd ongeveer 77 procent van de berichten gefilterd. Kaaks noemt die cijfers teleurstellend, maar de advocaten van Google stellen dat het bedrijf succesvol is in het weren van malafide advertenties en dat de techgigant hard werkt om een 'schoon advertentienetwerk' te bieden.

De meeste nepadvertenties die sinds 2018 werden verspreid, zouden van presentator Jort Kelder zijn geweest. Er zouden ook enkele bitcoinadvertenties met ondernemer Alexander Klöpping, presentator Arjen Lubach en publicist Willem Middelkoop zijn verspreid via het advertentienetwerk van Google.

De juridische strijd tussen de BN'ers en Google begon al in 2019. Op dinsdag diende de zaak bij de rechtbank in Amsterdam. De specifieke zaak draait om frauduleuze advertenties die op nieuwswebsites worden getoond en lijken op nieuwsberichten. Dergelijke advertenties bevatten de naam en foto van bekende Nederlanders.

De BN'ers zeggen dat de advertenties die via Googles advertentienetwerk worden verspreid soms niet goed herkenbaar zijn als reclame, omdat het techbedrijf in de meeste gevallen alleen een klein blauw driehoekje in de bovenhoek plaatst. Alexander Klöpping publiceert daarvan een voorbeeld op zijn website. De Nederlanders eisen dat Google stopt met het aanbieden van advertenties die zich voordoen als nieuwsberichten.

Later deze maand wordt een soortgelijke rechtszaak behandeld in Amsterdam, die door Jort Kelder is aangespannen tegen Twitter, schrijft Villamedia. Eerder klaagde John de Mol Facebook aan in een zaak over nepadvertenties. Die twee partijen schikten in 2020.