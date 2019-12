Facebook klaagt bedrijf aan wegens advertentiefraude met beroemdheden

Facebook heeft een aanklacht ingediend tegen ILikeAd Media, een bedrijf uit Hong Kong dat frauduleuze advertenties met beroemdheden plaatste. Bij gebruikers die op de advertenties klikten werd vervolgens malware geplaatst.

Op zijn website laat Facebook weten dat er juridische actie wordt ondernomen tegen ILikeAd Media, via een rechtszaak die is aangespannen in de Amerikaanse staat Californië. Overigens is onduidelijk waar het bedrijf op inzet: waarschijnlijk wil Facebook dat ILikeAd Media stopt met het serveren van frauduleuze advertenties, maar het is niet duidelijk of er ook een schadevergoeding wordt geëist.

Volgens de aanklacht plaatste ILikeAd Media frauduleuze advertenties waarbij beroemdheden werden ingezet, maar waarbij de uiteindelijke bedoeling was om heimelijk malware op het apparaat van de gebruiker te installeren. Ook maakte het bedrijf gebruik van cloaking, waarbij de advertentielink in Facebooks systemen een andere was dan degene die aan gebruikers werd getoond. Zo probeerden zij de opsporingstools van Facebook te omzeilen.

Ook in Nederland komen frauduleuze advertenties met beroemdheden voor. Zo zijn voor bitcoinadvertenties veel bekende Nederlanders gebruikt, zoals John de Mol, Alexander Klöpping en Matthijs van Nieuwkerk. Facebook beloofde op te treden tegen dergelijke advertenties, iets dat kort daarna ook door een rechter verplicht werd gesteld. Overigens is Facebook wel tegen die uitspraak in beroep gegaan.