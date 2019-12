'OnePlus komt met goedkopere Lite-versie bij nieuwe reeks smartphones'

OnePlus lijkt van plan te zijn om bij de release van zijn nieuwe generatie smartphones ook een Lite-model uit te brengen. Het toestel moet de goedkopere versie van de OnePlus 8 en 8 Pro worden. Prijzen zijn echter nog niet bekend.

Dat er bij de OnePlus 8-reeks ook een Lite-versie komt is door de fabrikant officieel nog niet bekendgemaakt, maar 91Mobiles heeft al renders in handen gekregen van het goedkopere model. De afbeeldingen zijn aangeleverd door OnLeaks, die vaker als eerste renders van onuitgebrachte smartphones in bezit krijgt.

Specificaties van de OnePlus 8 Lite zijn er nog niet, maar uit de afbeeldingen valt op te maken dat het toestel twee camera's op de achterkant krijgt, waarbij de 8 en de 8 Pro er eentje meer krijgen. Aan de voorkant is een uitsparing in het scherm gemaakt voor de frontcamera. Diezelfde uitsparing zit hoogstwaarschijnlijk ook op de andere OnePlus 8-modellen, zo bleek uit een eerder opgedoken render van de 8 Pro.

Daarnaast is er op de renders van de Lite geen vingerafdrukscanner te zien, wat doet vermoeden dat deze onder het scherm is ingebouwd, net als bij de andere modellen in de reeks. OnePlus zet de smartphone waarschijnlijk als midrange in de markt, maar het is nog onduidelijk welke prijs er aan hangt. Waarschijnlijk wil de fabrikant met het Lite-model naast het gewone en het Pro-model tegemoet komen aan de klachten dat de smartphones over de jaren alsmaar in prijs zijn gestegen.