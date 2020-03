Gerucht: OnePlus 8 'Lite' krijgt MediaTek-soc en kost 460 euro

Volgens een gerucht brengt OnePlus dit jaar een smartphone met een MediaTek-soc uit. Het zou gaan om de OnePlus 8 Lite waarover eerder informatie verscheen, al is de naam nog niet bevestigd. Het toestel met 90Hz-scherm zou in juli uitkomen voor zo'n 460 euro.

De informatie is afkomstig van Ishan Agarwal. Hij publiceert vaker details over nog niet aangekondigde smartphones. Volgens Agarwal is de naam van het goedkopere model nog niet bekend, maar het gaat om een toestel dat onder de komende OnePlus 8 en 8 Pro gepositioneerd zal worden.

In het Verenigd Koninkrijk zou het toestel 400 pond kosten. Omgerekend is dat momenteel zo'n 458 euro. De smartphone krijgt volgens 91Mobiles een MediaTek Dimensity 1000-soc. MediaTek presenteerde die 5g-soc vorig jaar. Het is de snelste soc die het bedrijf maakt. Het zou voor het eerst zijn dat OnePlus een soc van die fabrikant gebruikt.

Begin dit jaar toonde OnePlus een onaangekondigde smartphone. Het leek daarbij te gaan om een toestel waar eerder renders van verschenen. Tot nu toe staat deze telefoon bekend als de OnePlus 8 Lite. Agarwal stelt dat het goedkopere model rond juli wereldwijd verkrijgbaar zal zijn en is voorzien van een 90Hz-scherm.

Agarwal deelt ook nieuwe details over de OnePlus 8 en 8 Pro. De Pro-versie zou draadloos laden en omgekeerd draadloos laden met 30W ondersteunen. Mogelijk geldt dat ook voor de reguliere OnePlus 8. De smartphones krijgen een Snapdragon 865-soc met 5g-modem en een 120Hz-oledscherm met een gat voor de frontcamera. OnePlus zou zijn nieuwe smartphones halverwege april aankondigen.

Eerder uitgebrachte renders van de vermeende OnePlus 8 Lite