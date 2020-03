Honeywell introduceert medio 2020 programmeerbare quantumcomputer

Honeywell meldt te werken aan een architectuur voor quantumcomputing op basis van ionenvallen. Halverwege 2020 moet een programmeerbare quantumcomputer op basis van de architectuur verschijnen.

De quantumcomputer waar Honeywell aan werkt, heeft een quantumvolume van 64. De term quantumvolume is door IBM bedacht en moet een indicatie geven van de werkelijke prestaties van een quantumsysteem, omdat alleen de hoeveelheid qubits te weinig zegt over de rekenkracht. Voor het quantumvolume worden naast de hoeveelheid qubits ook de connectiviteit tussen die qubits en de foutmarges meegewogen.

Hoge connectiviteit maakt dat quantumalgoritmes efficiënter draaien en lage foutmarges maken dat berekeningen accuraat uitgevoerd worden. IBM's Tenerife uit 2017 met vijf qubits had volgens het bedrijf een quantumvolume van vier, de Tokyo uit 2018 met twintig qubits een volume van acht en de IBM Q Systemen One van 2019, met eveneens twintig qubits, een quantumvolume van zestien. Het is niet bekend hoeveel qubits het systeem van Honeywell heeft en of IBM quantumcomputers met hoger volume in de pijplijn heeft.

Wel beschrijft Honeywell het werken met een opstelling van vier qubits in een paper. Het bedrijf gebruikt qubits op basis van ionenkristallen, waarbij de ionen fysiek tussen verschillende kristallen getransporteerd worden. Het bedrijf verwijst hiernaar onder de noemer quantum charge coupled device. Volgens Honeywell Quantum Solutions is de architectuur robuust en schaalbaar, wat inhoudt dat het aantal qubits relatief eenvoudig uit te breiden is, met behoud van de goede eigenschappen die nodig zijn om ermee te kunnen rekenen.

Volgens het team is het mogelijk met de methode om elk jaar, in ieder geval de komende vijf jaar, het quantumvolume flink te verhogen. Honneywell claimt dat meer dan honderd technici, wetenschappers en softwareontwikkelaars werken aan het verhogen van het quantumvolume. Het bedrijf werkt daarnaast samen met meerdere partners om de technieken in de praktijk te brengen.

Een van die partners is Microsoft, dat via de Microsoft Azure Quantum-dienst toegang tot de quantumcomputer gaat bieden. Ook JP Morgan draagt bij, in de hoop dat een quantumcomputer kan helpen bij zijn financiële dienstverlening. Honeywell kondigde eind 2018 aan dat het zijn eigen quantumsystemen ontwikkelde, waarmee het bedrijf in vergelijking met concurrenten Google, Microsoft en IBM aan de late kant leek. Het bedrijf werkte daarvoor naar eigen zeggen al meer dan tien jaar aan technieken die bruikbaar zijn voor quantumsystemen, zoals de benodigde beheersystemen. IBM en Google werken met qubits op basis van supergeleiding, Microsoft ontwikkelt experimentele topologische qubits op basis van majorana's.