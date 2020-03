Ampere presenteert serverprocessor met 80 ARM-cores

Ampere heeft zijn tweede serverprocessor met ARM-cores aangekondigd. De Ampere Altra wordt op 7nm gemaakt en heeft 80 cores met een turbosnelheid van maximaal 3GHz. De fabrikant levert configuraties met twee sockets voor in totaal 160 cores.

Ampere gebruikt voor de nieuwe Altra-serverprocessors de ARM Neoverse N1-cores die Amazon ook gebruikt in zijn Graviton2-soc. De chip van Ampere wordt op TSMC's 7nm-procedé gemaakt en geconfigureerd op een tdp van maximaal 210W.

Ampere levert twee platforms met de Altra-serverprocessor. Mt. Jade is een 2U-rackserver met dubbele socket en Mt. Snow is een variant in 1U- of 2U-uitvoering met een enkele socket. Per socket biedt het platform 96 pci-e 4.0-lanes en acht geheugenkanalen voor 4TB aan ddr4-3200.

Volgens Ampere biedt het Altra-platform veel meer cores per rack dan servers op basis van AMD Epyc- of Intel Xeon-serverprocessors. Ook stelt de fabrikant dat de prestaties hoger zijn. Daarbij baseert het bedrijf zich op de Spec cpu2017-benchmark.

Het bedrijf zegt dat het Ampere Altra-platform momenteel al geleverd wordt aan klanten wereldwijd, waaronder grote clouddiensten. Specifieke klanten noemt het bedrijf niet. Klanten zijn momenteel bezig met het testen en optimaliseren van hun software voor het platform.

De Altra is de tweede ARM-serverprocessor van Ampere. Twee jaar geleden bracht het bedrijf zijn eMAG-serverprocessors uit met 16 en 32 ARM-cores. Chipbedrijf Ampere wordt geleid door de voormalige Intel-topvrouw Renee James.