Amazon onthult Graviton2-soc voor servers met 64 Arm Neoverse N1-cores

Amazon heeft zijn tweede soc voor servers op basis van Arm-architectuur onthult. De Graviton2 heeft 64 cores, vier keer zoveel als de eerste chip. Bovendien gaat het om de nieuwe Neoverse N1-cores, die grotendeels vergelijkbaar zijn met de Cortex-A76-cores voor smartphones.

Volgens Amazon is de Graviton2 gemaakt op een 7nm-procedé en levert de soc tot 7x de prestaties van het eerste model. Amazon gaat de nieuwe chip inzetten bij zijn EC2 M6g-, C6g en R6g-instances en dat resulteert volgens het bedrijf tot een 40 procent betere prijsprestatieverhoudingen in vergelijking met de eerste Graviton-soc.

Amazon heeft de chip zelf ontworpen op basis van de door Arm geleverde architectuur. Per core is er 1MB aan L2-cache aanwezig, meldt AnandTech. De 64 cores zijn verbonden via een mesh fabric met een bandbreedte van 2TB/s en de chip heeft 32MB L3-cache. Er zijn acht ddr4-3200-geheugenkanalen en er is ondersteuning voor aes256-geheugenencryptie. De chip biedt 64 pci-e-lanes. Volgens Forbes gaat het om een grote chip met 30 miljard transistors.

In benchmarks zet Amazon zijn soc tegenover een Xeon Platinum 8175. Dat is een x86-processor van Intel met 24 cores. De Arm-chip scoort volgens Amazon 24 tot 54 procent beter. Amazons Graviton2 is de opvolger van de Graviton-soc die sinds eind vorig jaar beschikbaar is in EC2-instances. Die chip bevatte 16 Neoverse E1-cores, dat is een afgeleide van het oudere Cortex-A65AE-ontwerp.