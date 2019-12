Google Foto's krijgt chatfunctie

Google Foto's krijgt een chatfunctie die geactiveerd kan bij het delen van foto's met anderen. Als gebruikers een foto delen met een of meerdere contacten, wordt er een conversatie geopend. De functie komt deze week uit.

Gebruikers krijgen de keuze om foto's en video's die ze delen toe te voegen aan een doorlopende conversatie. Dat is een privégesprek tussen gebruikers. Deelnemers van de chat kunnen de gedeelde foto's opslaan en er commentaar op geven.

Volgens Google is de chatfunctie niet bedoeld om bestaande chatapps te vervangen, maar om het delen van foto's vanuit Google Foto's makkelijker te maken. Het is al mogelijk om foto's te delen met anderen en dat blijft ook zo, maar nu met de toevoeging van een optioneel chatvenster.

Google zegt dat de functie in de loop van deze week naar alle gebruikers komt. De chatfunctie werkt in de apps voor Android en iOS en bij de webversie van Google Foto's. Een jaar geleden werd er ook al een chatfunctie toegevoegd aan Google Maps. Die functie is bedoeld om in contact te komen met bedrijven.