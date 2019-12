Hyperloop-testbaan van 3km komt in Groningen of Zeeland te staan

Het European Hyperloop Center zal in de provincie Groningen of Zeeland worden gebouwd. Die provincies dingen nog mee om de testbaan te huisvesten. In 2022 moet het EHC klaar zijn voor gebruik. Het gaat om een initiatief van Hardt Hyperloop uit Delft.

Volgens Hardt Hyperloop wordt binnen een maand de knoop doorgehakt. De twee provincies hebben nu nog de tijd om hun voorstel voor het EHC concreet te maken. Er waren aanvankelijk vier provincies in de race, nu zijn er nog twee over. Volgens Tim Houter, de ceo van Hardt Hyperloop, hebben zowel Groningen als Zeeland een goed voorstel waar de testbaan gerealiseerd zou kunnen worden.

De bouw van het European Hyperloop Center moet in het najaar van 2020 beginnen. Het testcentrum zou dan begin 2022 klaar zijn. Hardt Hyperloop wil de testbaan niet alleen zelf gebruiken, maar ook openstellen voor andere bedrijven die werken aan hyperlooptechnologie. Het centrum bestaat naast de testbaan uit een onderzoekslaboratorium. Onderzoek daar moet uitwijzen in hoeverre de techniek een realistisch alternatief is voor korte afstandsvluchten.