Microsoft voegt ondersteuning voor Nederlands toe aan Seeing AI-app voor blinden

Microsoft heeft zijn iOS-app Seeing AI uitgebreid met vijf talen, waaronder Nederlands. De app bestaat sinds 2017 met ondersteuning voor Engels en is bedoeld voor blinden en slechtzienden. De app gebruikt de camera om objecten te herkennen en zet dat om naar audio.

Seeing AI gebruikt kunstmatige intelligentie om objecten te herkennen en vervolgens uit te spreken wat het is. Dat kan nu ook in het Nederlands, Frans, Duits, Japans en Spaans. De iOS-app ondersteunde aanvankelijk alleen Engels.

De app is bedoeld om bijvoorbeeld korte teksten te scannen en voor te lezen. Ook kan Seeing AI streepjescodes herkennen en uitspreken wat het product is en in combinatie met iOS 11 kan de app bankbiljetten herkennen. Met gezichtsherkenning geeft de app volgens Microsoft inzicht in een schatting van de leeftijd, het geslacht en de emoties van mensen.

Seeing AI heeft ook een functie om een hoorbare toon te genereren die overeenkomt met de helderheid van de omgeving. Verder bevat de app scèneherkenning, al is dat volgens Microsoft nog een 'vroege preview'. De app is ontstaan binnen Microsoft Research en sinds 2017 beschikbaar. Seeing AI is nog altijd een lopend onderzoeksproject.

Introductievideo van Seeing AI uit 2017