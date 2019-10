Chrome helpt slechtzienden met beschrijvingen voor ongelabelde beelden

Een nieuwe functie van Googles browser Chrome genereert beschrijvingen voor beeldmateriaal op het web dat niet van een tekstlabel is voorzien. Dit is vooral nuttig voor blinde en slechtziende gebruikers die afhankelijk zijn van gesproken feedback of brailleschrift.

De nieuwe functie met de naam 'Get Image Descriptions from Google' werd in de voorbije maanden uitgebreid getest, meldt website 9to5Google. Er zouden intussen al ruim tien miljoen beschrijvingen voor ongelabelde beelden zijn gegenereerd en elke dag zouden er honderdduizenden beschrijvingen worden toegevoegd.

Chrome analyseert het ongelabelde materiaal niet zelf, maar legt de beelden voor aan de servers van Google. Die proberen de onderwerpen vervolgens aan de hand van machinelearning te identificeren. Volgens 9to5Google wordt tijdens dat proces niet alleen naar herkenbare objecten gezocht, maar ook naar teksten en symbolen in het beeld. Op basis hiervan zou Google omschrijvingen kunnen genereren die het hele plaatje definiëren in een volledige zin.

Er worden verschillende machinelearningmodellen op het beeldmateriaal losgelaten en de uitkomsten worden gerangschikt. Vervolgens stuurt Google alleen de nuttigste en informatiefste beschrijvingen terug naar de gebruiker, via diens zogeheten schermlezer of brailleleesregel. Als het niet mogelijk blijkt om met behulp van machinelearning een beschrijving te genereren, wordt de boodschap 'geen omschrijving beschikbaar' teruggestuurd.

In het Help Center voor Chrome legt Google stap voor stap uit hoe gebruikers de nieuwe toegankelijkheidsfunctie kunnen activeren. In Nederland en België lijkt Get Image Descriptions echter nog niet beschikbaar. Wellicht werkt de functie voorlopig alleen met beeldomschrijvingen in het Engels.