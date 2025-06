Microsoft komt met Android-versie van app voor slechtzienden Seeing AI

Microsoft heeft de Seeing AI-app uitgebracht voor Android. Deze app, die hoofdzakelijk voor blinden en slechtzienden is bedoeld, bevat enkele nieuwe AI-functies en biedt momenteel ondersteuning voor 18 talen. In 2024 zullen 36 talen ondersteund worden.

Volgens Microsoft kunnen gebruikers nu ook een gedetailleerdere beschrijving van foto’s oproepen in plaats van enkel een beknopte descriptie. De Amerikaanse techgigant heeft ook een functie toegevoegd om te 'chatten' met gefotografeerde documenten. Daarmee wordt het volgens het bedrijf mogelijk om vragen te stellen 'aan', of over, een vastgelegd document. Microsoft geeft een menukaart als voorbeeld en stelt dat er bijvoorbeeld naar de prijzen van producten gevraagd kan worden.

Seeing AI gebruikt de camera van een smartphone om objecten te herkennen en zet die informatie om in audio. Dit kan blinden en slechtzienden helpen om bijvoorbeeld objecten te identificeren. De app bestaat sinds 2017 voor iOS en is binnen Microsoft Research ontstaan. In 2019 kwam Microsoft met een update voor Seeing AI en voegde het ondersteuning voor Nederlands toe.