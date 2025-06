Logitech presenteert draadloze gamingheadset voor alle consoles

Logitech heeft dinsdag een draadloze gamingheadset aangekondigd die gebruikt kan worden in combinatie met pc’s, mobiele apparaten en alle huidige spelcomputers van Sony, Microsoft en Nintendo. Schakelen tussen Xbox en PS5 kan direct op de headset zelf en hoeft dus niet via de tv.

De Logitech G Astro 50 X Lightspeed, of kortweg A50 X, is een overear gamingheadset die draadloos communiceert met een basisstation. Deze cradle dient als oplaadstandaard voor de headset zelf, maar functioneert ook als interface voor de aangesloten apparaten. Achterop zitten twee HDMI-ingangen voor de PS5 en de Xbox Series X|S, in beide gevallen geflankeerd door een USB-C-aansluiting voor het microfoongeluid. Via een derde USB-C-poort kan de koptelefoon ook pc-audio ontvangen.

Met een knop op de headset en het basisstation schakelen gebruikers tussen Xbox, PS5 en pc. Het HDMI-signaal van een PS5 of Xbox wordt bij gebruik van de headset gescheiden in audio en beeld. Het geluid gaat via Logitechs draadloze Lightspeed-verbinding naar de koptelefoon, terwijl het beeld via de HDMI-uitgang wordt doorgestuurd naar de aangesloten tv. Plaats je de headset op zijn laadstation, dan wordt ook het geluid doorgegeven aan de tv. Alle HDMI-poorten voldoen aan de HDMI 2.1-standaard en kunnen overweg met 4k, 120Hz en vrr.

Andere apparaten, zoals de Nintendo Switch, tablets en telefoons, kunnen via bluetooth met de cradle worden gekoppeld. Het geluid van zo’n bluetoothapparaat kan ook worden gemixt met dat van een via HDMI/USB aangesloten gamesysteem. Omdat de bluetoothontvanger in het laadstation zit en niet in de headset zelf, moet dat laadstation wel altijd in de buurt zijn om een bluetoothapparaat te kunnen koppelen. De A50 X is daarmee niet geschikt als bluetoothheadset voor op straat of in het openbaar vervoer.

Ongecomprimeerd 24bit-geluid

Volgens Logitech kan de draadloze Lightspeed-verbinding overweg met ongecomprimeerde 24bit-audio op 48kHz, over een maximale afstand van 12 meter. De fabrikant noemt geen exacte latencycijfers, maar belooft dat de audiovertraging via de draadloze verbinding ‘onmerkbaar’ zal zijn. De headset ondersteunt spatial audio, zoals Dolby Atmos en Sony’s 3D-audio. De accuduur bedraagt volgens Logitech 24 uur.

Gebruikers kunnen de draadloze headset configureren via Logitechs G HUB-software voor de pc of via de mobiele Logitech G-app. De software voorziet onder meer in een equalizer met tien schuiven en in een noisegate en sidetoneregelaar voor de microfoon. De Logitech A50 X is vanaf 20 december verkrijgbaar in een witte en een zwarte kleurstelling. De adviesprijs bedraagt 399 euro.