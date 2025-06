Naughty Dog toont gameplay van survivalmodus The Last of Us Part II Remastered

Naughty Dog heeft een nieuwe trailer van The Last of Us Part II Remastered uitgebracht met daarin gameplaybeelden van de nieuwe survivalmodus: No Return. Die modus bevat verschillende locaties en nieuwe speelbare personages.

Uit de beelden blijkt dat gamers in de huid zullen kunnen kruipen van verschillende personages waarmee voorheen niet gespeeld kon worden. Het wordt ook mogelijk om wapens te upgraden en verschillende soorten spelmodi te spelen. Spelers kunnen ook verschillende maps kiezen om de No Return-survivalmodus te spelen.

Sony en Naughty Dog hebben The Last of Us Part II Remastered in november aangekondigd. Het spel zal op 19 januari 2024 verschijnen voor de PlayStation 5 en bevat naast de nieuwe spelmodus ook technische verbeteringen en diverse nieuwe toegankelijkheidsopties. De game volgt dezelfde verhaallijn als de originele versie die in 2020 uitkwam. The Last of Us Part II Remastered kan vanaf 5 december vooruitbesteld worden.