Sony kondigt gamebundel The Last of Us Complete aan

Sony en Naughty Dog hebben The Last of Us Complete aangekondigd. Het betreft een gamebundel met PlayStation 5-versies van The Last of Us Part 1 en The Last of Us Part 2. Sony brengt het pakket zowel digitaal als fysiek uit.

Uit een blogpost van regisseur Neil Druckmann op de PlayStation-website blijkt dat The Last of Us Complete behind-the-scenesbeelden bevat met commentaar van de regisseur. De bundel beschikt tevens over extra’s zoals het prequelhoofdstuk Left Behind, de Lost Levels, de Guitar Free Play-optie, No Return Mode en skins voor de personages en wapens.

De digitale versie is onmiddellijk beschikbaar voor PlayStation 5 en kost 110 euro. De fysieke release is vanaf 10 juli te koop voor 120 euro. Deze versie is een Collector’s Edition en komt met een SteelBook-case, extra artwork, lithografische prints en The Last of Us: American Dreams Comics.