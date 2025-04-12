Sony kondigt gamebundel The Last of Us Complete aan

Sony en Naughty Dog hebben The Last of Us Complete aangekondigd. Het betreft een gamebundel met PlayStation 5-versies van The Last of Us Part 1 en The Last of Us Part 2. Sony brengt het pakket zowel digitaal als fysiek uit.

Uit een blogpost van regisseur Neil Druckmann op de PlayStation-website blijkt dat The Last of Us Complete behind-the-scenesbeelden bevat met commentaar van de regisseur. De bundel beschikt tevens over extra’s zoals het prequelhoofdstuk Left Behind, de Lost Levels, de Guitar Free Play-optie, No Return Mode en skins voor de personages en wapens.

De digitale versie is onmiddellijk beschikbaar voor PlayStation 5 en kost 110 euro. De fysieke release is vanaf 10 juli te koop voor 120 euro. Deze versie is een Collector’s Edition en komt met een SteelBook-case, extra artwork, lithografische prints en The Last of Us: American Dreams Comics.

The Last of Us Bundel

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 12-04-2025 09:45
100 • submitter: CLB

12-04-2025 • 09:45

100

Submitter: CLB

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The Last of Us Part I

vanaf € 47,95

3.5 van 5 sterren

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Reacties (100)

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kid1988 12 april 2025 09:50
Dit voelt als de zoveelste (re)-release van deze games in een wat te kort tijdsbestek. Voor een te hoge prijs (maar; cOlLeCtOrS eDiTiOn /s).

Last of Us (PS3) + DLC
Last of Us (PS4)
Last of Us Part I (PS5)
Last of Us Part I (PC)
Last of Us Part II (PS4)
Last of Us Part II Remastered (PS5)
Last of Us Part II Remastered (PC)

en nu deze?
Dat zijn 8 releases voor 2 games in iets meer dan 10 jaar, op 1 na allemaal weer voor de volle pond ongeacht wat je al hebt.
Kan niet wachten op de versie met de HBO serie gebundeld voor €200 over 2 jaar "15 year anniversary edition" /s

[Reactie gewijzigd door kid1988 op 12 april 2025 10:06]

Stronkie @kid198812 april 2025 10:14
Ze gaan gewoon rockstar achterna , die heeft op elke console wel GTA V uitgebracht..

Nee dit is ook een beetje te veel van het goede..

Als ze nu Fable eens gaan uitbrengen en alle andere Fable's her uitbrengen :) hahahaha
Ocin32 @Stronkie12 april 2025 11:04
Niet dat fable ook maar iets met naughty dog te maken heeft (toch?), maar een fable rerelease zou ik toejuichen! Dat ze dan ook gelijk gears 1tm3 meepakken…. Maar die laatste schijnt er toch echt te komen volgens de geruchten.
Moeszie @Ocin3214 april 2025 11:48
fable1 was echt een fantastisch spel, maar alle fable spellen daarna vielen zwaar tegen vond ik
rscheper @kid198812 april 2025 09:52
Dit is natuurlijk exact wat ze willen dat mensen denken. Veel te veel geld voor ‘oude’ games maar als men denkt: oh maar het is wel de collectors edition! Dan zijn ze er.
Wolfos
@kid198812 april 2025 10:34
Naughty Dog heeft waarschijnlijk torenhoge kosten omdat ze in Californië zitten waar de salarissen driemaal zo hoog zijn als hier. Als je dan vijf jaar geen game uitbrengt moet je wat.
Qws @kid198812 april 2025 21:15
Ik denk dit voor mensen is die nog nooit Last of Us hebben gespeeld.

Ik heb nog nooit een PlayStation gehad, maar als ik een PlayStation koop, dan ga ik deze bundle kopen.
MonkeeMKII @kid198812 april 2025 10:57
Het eerste deel is een keer ge-update voor de ps4 en de remasters hebben na een flinke poetsbeurt een multiplatform release gehad. Althans dat is wat ik uit je lijstje haal. Zo gek is dat toch helemaal niet?
kid1988 @MonkeeMKII12 april 2025 11:03
Nou, ik kan me zo geen game voor de geest halen welke in 12 jaar, 5x opnieuw is uitgebracht. Dus het lijkt me toch op z'n minst uitzonderlijk.

[Reactie gewijzigd door kid1988 op 12 april 2025 11:23]

Sugocy @kid198812 april 2025 11:49
Resident evil 4? :9
Manie Riets @kid198812 april 2025 19:10
Weleens gehoord van Skyrim?
Isocadia @kid198812 april 2025 20:31
Skyrim?
riyakuya @B0KIT012 april 2025 13:31
De games waren al beschikbaar en speelbaar op de PS5. Daarnaast mag iemand gerust kritiek geven en hun mening uiten over een franchise die voor de zoveelste keer uitgemolken wordt nu.

"die complete genres revolutionair naar nieuwe hoogten tilt" <-- daar moest ik best hard om lachen. De game doet letterlijk helemaal niets revolutionairs dat het naar nieuwe hoogten tilt. Het genre, de speelstijl en ook de storytelling zijn niets dat nooit eerder gedaan is. Daarmee wil ik niet zeggen dat het slechte games zijn, ik vond deel 1 zelfs erg vermakelijk. Wellicht handig om de betekenis van revolutionair even op te zoeken?
OruBLMsFrl @B0KIT012 april 2025 12:54
Verder veel platform porting inderdaad, lijkt mij weinig mis mee. Echter dit vandaag is anders toch? Deze collectors edition, bundle, is zoals ik begrijp digitaal puur 2 games die er al waren, en dan samen 110 euro, bepaald geen goty edition met korting of mis ik iets?
MPIU8686 @OruBLMsFrl12 april 2025 18:24
.. er is zeker een markt voor bij CE verzamelaars en TLOU fans die deze in hun collectie willen .. :)

Deze fysieke CE komt met een stripboeken reeks en 4 litho kunstdrukken erbij, dit voor €120. Misschien wat magertjes voor een CE, maar dit zijn nu eenmaal de prijzen momenteel. Kijk maar naar de games van bij Limited Run Games wat daar de prijzen voor zijn, zij brengen ook oude versies van games uit naar verschillende platforms en hanteren ook deze prijzen voor hun CE's.

Dit is dan ook voor de liefhebbers, verzamelaars en TLOU fans.
CH4OS @B0KIT012 april 2025 14:37
Een game oppoetsen en opnieuw uitbrengen is vele malen goedkoper dan een nieuwe game van de grond af aan ontwikkelen. Als je dan een game in twaalf jaar tijd, drie keer opnieuw uitbrengt, hoef je dus 2 keer op te poetsen. Maar men vraagt wel elke keer, ongeacht het platform, het volle pond… de ontwikkelkosten zijn er allang en breed uit…
kiang @kid198812 april 2025 10:00
Je vergeet de pc releases
kid1988 @kiang12 april 2025 10:02
haha, bedankt!
Cloggs @kid198812 april 2025 11:28
Zoeken naar iets wat er niet is. Gewoon een bundel van bestaande spellen voor de liefhebber.
Daoka
@Cloggs12 april 2025 18:01
Maar is het gewoon een bundel of zit er nu meer bij? Als ik in de store kijk zie ik bijvoorbeeld "Verwijderde levels – verken vroege versies van drie levels." wat erbij komt en mogelijke andere skins. Nu weet ik niet of die nu ook bij de normale versies gekomen zijn maar ik verwacht het niet. Daarnaast heeft deze disc versie waarschijnlijk andere dingen erbij die ik niet bij de collector's edition part 2 gekregen heb. Het lijkt mij dus niet zomaar een bundel. Of dit het waard is om nog eens 110 / 120 euro voor uit te geven is een andere vraag. Maar voor mij voelt het wel als lullig van ze dat ik dit dus niet bij mijn versie krijg waar ik al voor betaald heb.
Schway @kid198812 april 2025 12:02
En skyrim?
Kun je die zoeken?
Ben benieuwd hoe die vergelijking is
Orgel @kid198812 april 2025 12:31
Koop je het toch niet. Probleem opgelost.
Aegir81 @kid198812 april 2025 12:51
Ik ben het overzicht wat kwijt, ik heb in mijn collectie 'The last of us - Remastered' staan, maar dat is de versie voor de PS4?

Ik wou voor ik seizoen 2 kijk, eerst part 1 nog eens opnieuw spelen en (eindelijk) Part 2 eens spelen. Zijn de wijzigingen voor de PS5-versie de moeite waard? Want Part 2 kost 50 EUR in de PS store (part 1 80 EUR) en de bundel 110 EUR.
Bulls
@Aegir8112 april 2025 13:04
Scoor part 2 voor de PS4 op disc via marktplaats en doe een upgrade voor de PS5 voor een tientje. Dat is het meest voordelig.

Deel 1 remastered is idd de ps4 versie, de ps5 versie is remake. Ook die kun je best tweedehands krijgen en volgens mij staat die ook op PS plus

[Reactie gewijzigd door Bulls op 12 april 2025 13:05]

Bulls
@kid198812 april 2025 13:02
Ach het is of voor de verzamelaar of voor iemand die het nog niet heeft, niemand verplicht ons om het te kopen.
Fri303 @kid198812 april 2025 17:27
Voor de Ps5 was deel 1 remaster ‘gratis’
binnen de ps voor plus
Deel remake was de enige die echt voor de volle mep weer over de toonbank ging.

Deel 2 remaster is €10 als deel 2 al in je bezit hebt.

Best sociaal eigenlijk.
D.J.P. @kid198812 april 2025 17:56
You haven't seen the ... *drumroll* ... Last of Us.
Cageman1984 @D.J.P.14 april 2025 10:57
Niet nuttig, wel leuk :D
MPIU8686 @kid198812 april 2025 18:06
.. :D .. Lijkt me dan ook voor de liefhebbers en verzamelaars van CE Editions te zijn

Interesseert het je niet, koop je het gewoon toch niet .. ;)

.
Jouw opmerking :
Last of Us (PS3) + DLC
Last of Us (PS4)
Last of Us Part I (PS5)
Last of Us Part I (PC)
Last of Us Part II (PS4)
Last of Us Part II Remastered (PS5)
Last of Us Part II Remastered (PC)

Dat zijn 8 releases voor 2 games in iets meer dan 10 jaar, op 1 na allemaal weer voor de volle pond ongeacht wat je al hebt.
.


Niemand verplicht je deze aan te kopen als je ze al hebt, toch ? .. 8-) .. dus begrijp jouw probleem niet echt .. dit is louter voor de liefhebbers en verzamelaars van CE editions.

En zoals je zelf al aangeeft .. 8 releases op verschillende platforms in iets meer dan 10 jaar .. dus je opmerking gaat helemaal nergens over. Of mag men jouw inziens dit spel niet op een ander platform spelen ?

Trouwens komt deze fysieke CE ook met stripboeken reeks en 4 litho kunstdrukken erbij, dit voor €120. Misschien wat magertjes voor een CE, maar dit zijn nu eenmaal de prijzen momenteel. Kijk maar naar de games van bij Limited Run Games wat daar de prijzen voor zijn, zij brengen ook oude versies van games uit naar verschillende platforms en hanteren ook deze prijzen voor hun CE's.

Dus welke volle pond ?


.

[Reactie gewijzigd door MPIU8686 op 12 april 2025 18:08]

Beakzz @kid198812 april 2025 21:20
Niet zo gek als je bijna al je studio’s op live service games zet (die gelukkig voor ons gamers merendeels falen)

Ze hebben in verhouding heel weinig sp toppers deze gen tot nu toe.
Yankovic @kid198812 april 2025 23:32
Het voelt meer als een bundel die ze beschikbaar maken voor mensen die het voor het eerst willen gaan spelen (maar door de serie wel all-in zijn) dan dat ze extra cash willen halen bij de mensen die deze games al hebben.

Als ik nu in wil stappen wil ik al die remasters enzo niet uitzoeken. Dan wil ik gewoon deze bundel en klaar.

Niemand die deze games al heeft gaat die bundel toch niet aanschaffen?
Tweaqer @kid198813 april 2025 08:44
Kleine voorspelling: switch 2 editions :)
phiemstra @kid198813 april 2025 11:48
Als je de game niet wil kopen dan koop je hem toch niet? Ik heb de games nog niet gespeeld en zit op pc, voor mij zou dit een interessante aankoop kunnen zijn. Vote with your wallet.
richie_tw @kid19886 mei 2025 21:12
Om het helemaal af te maken is er nu ook een dualshock 5 "limiter edition" met last of us stickers erop. Verder gewoon een doodnormale PS5 controller. 119 euro 😜
ShadLink 12 april 2025 09:53
Laat echt de creativiteit van Sony zien. Een serieuze vraag wat zijn de grote PS5 first party exclusive games? Na Spider-Man 2 kan ik zo eigenlijk niets bedenken...
richie_tw @ShadLink12 april 2025 12:46
Ze zijn in ieder geval creatiever dan XBOX want die verliest al jaren aandeel aan Sony mbt de consoles
ShadLink @richie_tw12 april 2025 12:52
Sony heeft 2 voordelen tov. MS.

1. Ze maken de beste console.
2. Ze hebben de beste third party games.

Maar als je puur naar first party kijkt, tja. eigenlijk is MS ook gewoon slecht. En nee, studio's / uitgevers opkopen vind ik daar geen oplosssing voor. Al is dat nu wel Microsoft's MO.

Dan blijft er voor mij toch 1 consolebouwer over, die met 144 games op de laatste console qua first party verre weg de beste is: Nintendo. En ook de Switch 2 lijkt al gelijk een sterke speler te worden met MarioKart World en Donkey Kong Bananza.
chimnino @ShadLink12 april 2025 13:44
Het niveau van Nintendo games is toch anders wel behoorlijk anders sinds de Wii eigenlijk. Waar mn verzameling bij Sony eigenlijk altijd groter werd per console tot en met de PS4 (PS5 lijkt weer hard te zakken), neemt die bij Nintendo sinds de Wii al hard af.

[Reactie gewijzigd door chimnino op 12 april 2025 13:46]

Armselig @ShadLink13 april 2025 02:36
Smaken verschillen uiteraard en is maar mijn mening:
Design technisch vindt ik de Xbox mooier. De Xbox One, Xbox One X en Series X vindt ik een fraaier uiterlijk hebben dan de laatste paar consoles van Sony. Ook vindt ik de controller al sinds de Xbox 360 beter dan Sony's Dualshock. Zelfs box art doet MS beter dan Sony. Bij Playstation games heb je altijd die vrij grote/kale balk bovenaan waar de naam van de console staat terwijl bij Xbox games tegenwoordig alleen een klein hoekje met het Xbox logo rechtsbovenin zit.

Ik vindt het echter wel maf dat de cd's bij hun links zitten, alsof het doosje of de cover is omgedraaid. Makkelijk gefixed door het weer om te draaien, mocht je dat fijner vinden, maar toch... dat is wel hoe MS het standaard doet.

Switch kan je eigenlijk weinig over zeggen.
Het is een tablet ontwerp met de daarbij behorende vorm... niets meer, niets minder.
Lekker Ventje @richie_tw12 april 2025 16:06
Dat XBox aandeel verliest tov Sony heeft weinig met creativiteit te maken want Sony is deze generatie enkel creatief op het gebied van remasters en remakes.
richie_tw @Lekker Ventje22 april 2025 00:35
Ze hoeven weinig creatief meer te zijn omdat ze de slag allang gewonnen hebben vanwege grotere exclusives tijdens release. Die creativiteit bedoel ik.

Dat er de laatste jaren weinig exclusiefs meer is gekomen klopt, maar dat geldt ook voor de "concurrentie".

Xbox probeert mensen kosten wat kost aan maandelijkse diensten vast te klampen. Dat is hun strategie.

Ik ben bang dat het nog wel even duurt (pakweg 2028) voor we weer een clash krijgen tussen de 2 grote consoles en de daarbij exclusieve games, gezien zij dan ongeveer met een nieuwe console zullen komen en op die manier zieltjes willen winnen.

[Reactie gewijzigd door richie_tw op 22 april 2025 00:36]

Raem @ShadLink12 april 2025 11:32
Concord. :+
zomaar0iemand @ShadLink13 april 2025 11:57
Op het moment is het even stil maar ze hebben wel grote IP en wat games in de pijpleiding zitten. Dit is natuurlijk een cashgrab vanwege het nieuwe seizoen van de serie. Ook zijn ze wat meer open in development zo is helldivers uitgekomen op PC ook. Naughty dog heeft ook al een nieuwe IP aangekondigd: Intergalactic: The Heretic Prophet. Verder is Ghost of Yotei aangekondigd en een nieuwe Death Stranding. We hebben vorig jaar ook Astro Bot gehad.

Met GTA 6 die eraan komt wacht volgens mij ook iedereen tot dat die uitkomt want je game releasen tegelijk met GTA 6 is een garantie dat de verkoopcijfers het slecht doen, dus ik verwacht dat de nieuwe Horizon tegelijk uitkomt :+
Raem 12 april 2025 09:49
Deze versie is een Collector’s Edition en komt met een SteelBook-case, extra artwork, lithografische prints en The Last of Us: American Dreams Comics.
En vergeet het bedankbriefje van Neil Druckmann niet. Waarschijnlijk om te bedanken dat je nog een keer geld naar ze overmaakt voor dezelfde game.
SuperDre
@Raem12 april 2025 17:13
Bedenk wel, genoeg mensen die het spel nog helemaal niet hebben.
MPIU8686 @SuperDre12 april 2025 18:16
Bedenk wel, genoeg mensen die het spel nog helemaal niet hebben.
Ik heb TLOU I & II zelf telkens in leen gehad van kennissen of overgekocht op 2dehands en na ze gespeeld te hebben weer doorverkocht .. disc versie natuurlijk voor PS4.

Heb ze zelf nog steeds niet in mijn gamebibliotheek staan op steam. Maar ik verzamel wel CE's van bepaalde games, net zoals zovelen "die" ik ken en die mensen zijn hier al helemaal hyped over .. :D

Dus er is zeker een markt voor bij CE verzamelaars en TLOU fans .. ;)
Carlos0_0
@Raem12 april 2025 17:17
Ik heb de digitale versie van deel 1 op de ps5 al, en de relaxter of remake van de ps5 versie.
Ik heb nu deze versie in de store als bundel(in mijn aangeschafte games staan), hoef het niet apart aan te schaffen.

[Reactie gewijzigd door Carlos0_0 op 12 april 2025 17:17]

Rzarect0r 12 april 2025 09:49
Pfffft oude games, nieuwe bundel en dat voor de hoofdprijs, zeker bij Nintendo afgekeken :(
adje123 @Rzarect0r12 april 2025 10:04
Ik neem ze helemaal niks kwalijk. Ik vind het juist een goede move van ze.
Zolang mensen het blijven kopen is er geen reden om het niet aan te bieden.

[Reactie gewijzigd door adje123 op 12 april 2025 10:04]

bapemania @Rzarect0r12 april 2025 10:13
Zo gaat dat met veel media, kijk naar alle "speciale" heruitgaves van muziek (gekleurd vinyl, boxsets van oudere albums, remasters) en films (speciale doosjes, boxsets, director's cuts). Nee, Nintendo heeft dit allemaal niet bedacht, dit is ook gewoon hoe capitalisme werkt, oude wijn in nieuwe zakken, fans en verzamelaars kopen het allemaal toch wel.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod 12 april 2025 09:54
Ik ben wel klaar met al die remasters, remixen en meer van hetzelfde spellen. De game industrie wordt steeds minder interessant.
lenwar @Bor12 april 2025 10:34
Mijn persoonlijke probleem ermee is dat ze vaak echt niks toevoegen. Als een remaster nou echt mooier zou zijn, of een remake de interface/bediening naar de huidige tijd brengt vind ik het prima.

Wat we echter in de praktijk zien is dat ze gepatched worden (waar van toepassing) zodat ze op de huidige hardware draaien en daarmee klaar. En dat is inderdaad jammer.

Dune 2000 was een mooie remake van Dune 2. Exact hetzelfde spel (plot, enz.), maar naar de (toen) huidige tijd. Microsoft heeft het ook met AoE goed gedaan. Naar de huidige hardware gebracht, bediening gemoderniseerd en grafisch iets opgepoetst. (Voor nostalgische reden grotendeels behouden)

Maar met dit soort titels, zien we gewoon het originele spel alleen in een nieuwe noemer. En dat is jammer.
Zelfde als toen met Skyrim. De heruitgave zag er grafisch minder uit dan je kon modden van derde partijen. Dat voelde wat zwak. (Ze hadden wel de engine verstevigd waardoor je meer mods/resources kon gebruiken)

Eigenlijk zouden de termen Remaster, Remake, enz. Beschermd moeten zijn.
richie_tw @lenwar22 april 2025 01:00
Direct gevolg van hoge kosten van AAA games. Ik kan me niet voorstellen dat de ontwikkelkosten van pakweg AoE honderden miljoenen heeft gekost, tLOU wel.

Verder heb ik ook het idee dat de technologie graphicswise de laatste jaren minder snel met stappen vooruit gaat, dan pakweg begin 20e eeuw. Waardoor je bij een "remake" ook minder snel het verschil ziet.
lenwar @richie_tw22 april 2025 07:30
Ontwikkelkosten heb ik eigenlijk geen idee van. Ik weet niet waar de bulk van de kosten liggen.

Het 'mooier maken' is in principe niet meer dan andere andere renders/shader/enz/enz genereren. Dat is veelal te automatiseren, en is dus voornamelijk ruwe rekenkracht.

Een spel optimaliseren voor modernere hardware of de bediening/interface naar de 'huidige tijd' brengen, is weer meer mensenwerk.

Geen idee wat de werkelijke upgrade-kosten zijn.
MixEnte @Bor12 april 2025 11:55
Dit is toch gewoon hetzelfde spel alleen gebundeld? Het gaat hier niet om een nieuwe versie van beide games.

Wat je dus hier zegt slaat dus nergens op.
Orgel @Bor12 april 2025 12:34
Dat jij er klaar mee bent wil niet zeggen dat iemand anders er klaar mee is.
Vrijdag
12 april 2025 10:00
Volgens mij heeft zelfs GTAV niet zoveel heruitgaven gehad :P
Orangelights23 @Vrijdag12 april 2025 10:06
Skyrim daarentegen…
richie_tw @Vrijdag6 mei 2025 21:04
De andere GTA's wel. The complete definitive edition of the definitive edition of gta vice city Full HD version definitive
Graft 12 april 2025 11:55
Sony doe eens gek en release deze ook gewoon op Xbox. :9
Cageman1984 @Graft14 april 2025 10:52
Als PC kan, waarom XBOX niet? Zou zomaar kunnen dat in dat vijvertje nog genoeg vissen zitten die bijten!
richie_tw @Cageman19846 mei 2025 21:05
Ja. Maar daar zitten dan weer haken en ogen aan, Playstation heeft door dit soort releases de markt gewonnen van XBOX.
TigerXtrm 12 april 2025 14:10
Ik ben enorm fan van Part I, maar het is echt bizar hoe erg deze franchise wordt uitgemolken en verkracht. Een vervolg wat compleet de plank misslaat, remasters die niets remasteren, game bundels waar niemand om heeft gevraagd, een serie die het verhaal van part 2 (wat helemaal niet zoveel diepgang heeft) spreid over 2 seizoenen en het dan nog steeds voor elkaar krijgt om de nieuwe personages even oppervlakkig te houden als in het spel :|

Tis triest. De wereld en lore van The Last of Us heeft zoveel potentieel voor fantastische verhalen, en dan krijg je een studio die het uitmelkt tot de laatste druppel en een schrijver die eigenlijk niet heel goed kan schrijven en inmiddels wel bewezen heeft dat hij met deel 1 gewoon puur geluk heeft gehad.
chimnino @TigerXtrm12 april 2025 18:25
Deel 1 was, net als Uncharted 4, ook een samenwerking met Bruce Straley en niet volledig Cuckmann die de touwtjes in handen had. Dat merk je duidelijk

[Reactie gewijzigd door chimnino op 12 april 2025 18:25]

Slimmie205 12 april 2025 14:22
Jesus, Sony! Bedenk aub iets nieuws! Ipv dat uitmelken. Kom met een nieuwe God of War of Killzone. Of iets volledigs nieuws. Maar stop met die re-relases, remasters, remakes, re-remasters, re-remakes etc.
Cageman1984 @Slimmie20514 april 2025 10:55
Waren ze niet bezig met die space Odyssey met een androgyne mevrouw? Iets van the heretic poet ofzo...

Deze bedoel ik:
https://tweakers.net/nieuws/229730/naughty-dog-kondigt-nieuwe-game-intergalactic-the-heretic-prophet-aan.html

[Reactie gewijzigd door Cageman1984 op 14 april 2025 10:56]

Slimmie205 @Cageman198414 april 2025 13:50
Helemaal niet meegekregen 😅 Ben benieuwd.
Lekker Ventje 12 april 2025 09:51
Je zou ook eens een nieuwe game uit kunnen brengen in plaats van versie 85 van TLOU 1 en 2. Deze generatie consoles is vooral generatie Creatieve Armoede.
jaaoie17 @Lekker Ventje12 april 2025 10:00
Dit it toch easy grab voor ze.

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