Sony IE ontslaat 900 mensen, waaronder bij Nederlandse Guerrilla Games-afdeling

Sony's PlayStation-divisie Interactieve Entertainment ontslaat wereldwijd 8 procent van zijn personeel, wat neerkomt op ongeveer 900 mensen. De London Studio sluit helemaal en bij het Nederlandse Guerrilla Games, eigendom van Sony, vallen ook ontslagen.

Ontslagen vallen op alle continenten, zegt Sony. In Europa gaat het onder meer om de London Studio en het Britse Firesprite, dat werkte aan Horizon Call of the Mountain voor de PlayStation VR2. Hoofd van PlayStation Studios Hermen Hulst zegt dat in de VS onder meer Naughty Dog zal worden getroffen. Er vallen ook ontslagen bij niet nader genoemde studio's, maar daarbij gaat het vermoedelijk om minder mensen. Hoeveel Nederlandse en Belgische medewerkers bij de ontslagen zitten, meldt Sony niet.

Directeur Jim Ryan zegt in een memo aan medewerkers dat ingrijpen noodzakelijk werd door de economische omstandigheden en de veranderende gamemarkt. "We moesten een stap terug doen, ons bedrijf in zijn geheel bekijken en ons richten op de duurzaamheid van het bedrijf op de lange termijn en het leveren van de best mogelijke ervaringen voor onze gemeenschap. Het doel is om onze middelen te stroomlijnen om ervoor te zorgen dat we succesvol blijven en in staat zijn om ervaringen te leveren die gamers en makers van ons zijn gaan verwachten. Hoewel dit uitdagende tijden zijn, wijst dit niet op een gebrek aan kracht van ons bedrijf, ons merk of onze branche."