Functieomschrijving wijst op mogelijke remaster The Last of Us: Part II

Naughty Dog lijkt aan een geremasterde versie van The Last of Us: Part II te werken. Dat blijkt uit een functieomschrijving van een medewerker van de gamestudio. Naughty Dog heeft nog niet officieel gecommuniceerd over het spel.

In een eerdere functieomschrijving van Mark Pajarillo, die ondertussen gewijzigd is, stond te lezen dat de man de productie van alle uitbestede environment art assets, wapens en interactieve rekwisieten voor zijn rekening neemt. Hij deed dat naar eigen zeggen voor de titels The Last of Us: Part One en The Last of Us 2: Remastered. Pajarillo zou hiermee kunnen hebben onthuld dat Naughty Dog aan een geremasterde versie van The Last of Us: Part II werkt.

De Amerikaanse gameontwikkelaar kwam begin oktober nog in het nieuws. De contracten van enkele tientallen werknemers worden niet verlengd en er zouden ook ontslagen gevallen zijn bij de art production-afdeling van het bedrijf. Naughty Dog zou ook aan een multiplayer spin-off van The Last of Us werken, maar dat ontwikkelproces zou moeizaam verlopen.

The Last of Us: Part II kwam uit in 2020. Het betreft een actie-survivalgame en de opvolger van PlayStation-game The Last of Us uit 2013. Tweakers publiceerde in 2020 een review waarin dieper ingegaan wordt op de gameplayelementen en het verhaal van het spel.

Update, 13.30 uur: Titel gewijzigd. Oorspronkelijke titel luidde: 'Jobomschrijving wijst op ontwikkeling remastered versie The Last of Us: Part II'.