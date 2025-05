Samsung deelt eerste details Exynos 2400-soc

Samsung heeft de eerste details gedeeld van de Exynos 2400-soc. De grootste verbeteringen zitten onder meer op het cpu-cluster, de RDNA 3-gpu van AMD en de AI-chip op de soc, die onder meer afbeeldingengenerators mogelijk maakt.

Het cpu-cluster is 70 procent sneller dan de Exynos 2200 uit 2022, meldt Samsung. Omdat de fabrikant voor de Galaxy S23-telefoons alleen Qualcomm-socs gebruikt, is er geen Exynos '2300' en gaat het dus om een stap van twee processorgeneraties. Desondanks lijkt de stap relatief groot, hoewel Exynos-socs afgelopen jaren nooit de snelste cpu-kernen hebben gehad.

De gpu is een Xclipse 940, die Samsung maakt in samenwerking met AMD en die is gebaseerd op RDNA 3-architectuur. Die moet onder meer snellere raytracing mogelijk maken ten opzichte van huidige socs en de vorige Exynos 2200.

AI-berekeningen moeten bijna vijftien keer zo snel gaan als op de Exynos 2200, waardoor het onder meer mogelijk wordt om afbeeldingen te genereren op basis van tekstopdrachten. Ook komt er een functie die Zoom Anyplace wordt en werkt in combinatie met een 200-megapixelsensor om close-ups te maken met tot 4x vergroting.

Samsung kondigde nog lang niet alle details van de soc aan. Zo is onder meer onbekend op welk procedé Samsung hem maakt, welke kernen erin zitten en op welke kloksnelheden die lopen, hoe de soc precies is opgebouwd en wanneer hij in massaproductie gaat.