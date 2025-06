Gerucht: Europese variant Samsung Galaxy S24 krijgt Exynos-soc

De Europese variant van de Samsung Galaxy S24-telefoons zouden een Exynos 2400-soc krijgen. Dat meldt een bekende leaker. Er ging al eerder een gerucht over een Exynos-soc voor de S24, maar niet voor welk werelddeel dat zou zijn.

Volgens Ice Universe, die vaak heeft bewezen vroegtijdig te beschikken over juiste informatie over Samsung-telefoons, is het '100 procent zeker' dat de Europese versie van de Galaxy S24 een Exynos 2400-soc krijgt.

De Exynos 2400 is een soc met in totaal tien cores, waarvan een Cortex X4 de hoogst geklokte is met een snelheid van 3,1GHz. De 2400 heeft verder nog vijf Cortex-A720-cores, waarvan twee een hoge en drie een lage kloksnelheid hebben van respectievelijk 2,9GHz en 2,6GHz. Verder zouden er nog vier Cortex A520-cores op het apparaat zitten die bedoeld zijn voor taken die weinig verbruiken. De soc krijgt een oppervlak van 125mm², wat groot is voor een mobiele processor.

De soc zou verder nog een RDNA 2-gpu heeft die het bedrijf de Xclipse X940 noemt en een maximale kloksnelheid van 2GHz heeft. Die specificaties kunnen nog veranderen als de massaproductie van het apparaat begint.

Samsung gebruikte jarenlang in Europa een Exynos-soc in zijn Galaxy S-telefoons, terwijl de vouwbare Galaxy Z-telefoons vanaf het begin Qualcomm-socs hebben. Dit jaar hebben de S23-telefoons Snapdragon-processors. Er gaan ook al maanden geruchten over een S23 FE die een Exynos-versie zou hebben.