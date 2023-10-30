Gerucht: Samsungs Exynos 2500-soc krijgt RDNA4-gpu en bevat Lpddr5t-geheugen

De Exynos 2500-soc van Samsung beschikt naar verluidt over een AMD-gpu op basis van RDNA4-architectuur. Het gaat mogelijk om Samsungs eerste soc op het 3nm-procedé. Daarnaast zou de opvolger van de Exynos 2400-soc ondersteuning voor Lpddr5t-geheugen hebben.

Deze info is afkomstig van Revegnus, die de mogelijke specificaties van de Exynos 2500 deelt op het sociale medium X. De leaker meldt verder dat ondersteuning voor Lpddr6-geheugen vanaf 2026 beschikbaar wordt. Het is niet bekend op welke bronnen Revegnus, oftewel @Tech_Reve, deze claims baseert.

Eerder deze maand bracht Samsung de eerste details van de Exynos 2400-soc naar buiten. De soc zou naar verluidt in de Europese versie van de Samsung Galaxy 24 verschijnen, in plaats van een Qualcomm-soc in andere markten. De nieuwe Galaxy-telefoons komen naar verluidt in januari 2024 uit. De grootste verbeteringen van de Exynos 2400-soc zitten hem in de RDNA3-gpu van AMD, de AI-chip en het cpu-cluster. Laatstgenoemde moet naar verluidt zeventig procent sneller zijn dan de voorganger, de Exynos 2200-soc.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 30-10-2023 20:58 37

30-10-2023 • 20:58

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Reacties (37)

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Pi83 30 oktober 2023 21:21
Vandaag ben ik blijkbaar oud geworden... Ik zie niet meer het nut van tablets sneller maken. Dit ding is een gaming pc van een paar jaar terug.
Ik zie mijzelf geen ingewikkelde processor of gpu taken vragen van een tablet...
Daar is de cloud voorl, als je met een tablet wil werken.
Dus waarom moet een tablet een workstation / gaming worden? Mijn gok is consumeren. Maar ik hoor graag waarom dit nuttig is.

[Reactie gewijzigd door Pi83 op 24 juli 2024 15:11]

Vlizzjeffrey @Pi8331 oktober 2023 00:26
70% sneller dan de Exynos2200 is bij langer na niet de performance van een game pc van een paar jaar terug, het komt niet eens in de buurt, dat kan ook niet, want die chip in een smartphone gebruikt niet meer dan 7 watt, meer krijg je niet gekoeld in zo'n kleine behuizing, en een cpu in een game pc gebruikt makkelijk 100 watt.

Het is gewoon een snellere opvolger van de vorige generatie, waardoor ze misschien eindelijk kunnen gaan concureren met de qualcomm en mediatek chips, het is echt niet ineens een workstation of gaming pc.
psychicist @Pi8330 oktober 2023 21:55
Dit is een chip die in een relatief moderne gaming PC zou kunnen zitten, maar ik zou dan nog eerder kijken naar de Qualcomm X Elite en zijn opvolgers. PC's gaan de komende jaren steeds meer ARM processoren gebruiken. Een gebrek aan native software is het enige wat die ontwikkeling tegen kan houden of kan vertragen, maar dat zal ook niet eeuwig duren.

De oude op x86 gebaseerde workstation/gaming PC zal langzaam aan een niche worden zoals de op S/390x gebaseerde mainframe.
atthias @psychicist30 oktober 2023 22:13
latten we hopen van niet

dan in PC bouwen ook zo goed als dood gezien ik de eerste zelf bouw ARM PC nog moet tegenkomen

ik geef toe dat Nvidia al har die richting opwerkt met die idiote GPU prijzen maar dan nog hoeft het van mij niet sneller
ChielScape @atthias31 oktober 2023 13:36
Om eerlijk te zijn, ik koop met iedere nieuwe CPU een nieuw moederbord. Ik upgrade niet binnen een generatie of twee, dat levert zelden op wat het kost. Idem voor geheugen. Ik koop bij voorbaat genoeg voor de levensduur van het apparaat dus ik koop mijn laptops ook gerust met gesoldeerd geheugen en zou dat voor de desktop ook doen, hoewel ik verwacht dat er altijd markt blijft bestaan voor sockets en geheugenslots, ook in ARM-smaak.

Wat betreft prijzen, ARM is toegankelijker dan x86, dus er zullen alleen maar meer spelers = meer concurrentie zijn. Je krijgt dan naast AMD/Intel ook de mobiele chipfabrikanten, mogelijk ook de grotere OEMs als Dell, HP, etc. die allemaal een concurrerend Mobo-RAM-SoC combinatie op de markt brengen, van thin client tot HEDT. In feite bestaan de extremen al (smartphones en datacenter applicaties) en ik verwacht dat deze in het midden naar elkaar toe groeien.
atthias @ChielScape31 oktober 2023 14:38
goede punten inderdaad
master.fean @atthias31 oktober 2023 01:53
Nou, toch niet zo heel ver weg, zie dit artikel van Toms Hardware:

https://www.tomshardware....-workstation-runs-windows

Natuurlijk is dit een dev kit, maar mogelijkheden liggen er gewoon net zoals bij x86. Het ondersteunt de meeste onderdelen zoals een discrete gpu, uitbreidbaar memory, M2 drives en elke kaart die op PCI-e werkt(en ARM drivers heeft).

[Reactie gewijzigd door master.fean op 24 juli 2024 15:11]

atthias @master.fean31 oktober 2023 09:08
dat is hoopgevend dankjewel
JWL92 @Pi8330 oktober 2023 21:34
zelfde nut als de pc, of n switch / rpi sneller maken...
meer eisen > meer power
Chris4554 @Pi8330 oktober 2023 21:48
Nouja, AAA console games komen langzamerhand naar mobiele apparaten. Bijvoorbeeld Death Stranding, Resident Evil Village en 4 (remake) en AC Mirage komen naar iOS. Natuurlijk wil Samsung die boot niet missen. Natuurlijk kan cloud een deel van de rekenkracht benodigdheden opvangen, maar het is nu iig nog niet even goed als de rekenkracht op het apparaat zelf hebben.
Mizgala28 @Pi8330 oktober 2023 21:50
Zie het voordeel van in, snellere duurdere hardware zorgt ervoor dat goedkopere hardware ook beter wordt.

Telefoons onder 300 euro zijn echt prima, recent Motorola G84 in handen gehad en je zou niet verwachten dat deze daaronder zit qua prijs.
RaJitsu @Pi8331 oktober 2023 11:18
Buiten dat je wat overdrijft over deze performance, is het wel zo dat ze steeds meer een alternatief zijn voor een notebook of zelfs PC. Als je een moderne Androidtelefoon hebt met een mobiel scherm en toetsenbord kom je best dicht in de buurt bij wat de meeste gebruikers nodig hebben.

Verder heeft niet iedereen toegang tot cloud-diensten en wil men gewoon gamen en/of wat editten wanneer het kan.

Je bent verder niet verplicht deze telefoons te kopen. Je kan ook gewoon een heel mooi, snel aanvoelend toestel kopen voor minder geld en daar je ding mee doen.
BruceLee @Pi8331 oktober 2023 12:26
Je zegt dat je oud word. Maar je wilt dingen in de cloud. Als je oud bent wil je dingen lokaal en snel en zelf bezitten en geen abonnementjes. ;)
ViPER_DMRT @Pi831 november 2023 12:00
Being Snappy AF @ stupid high res is een deal breaker als ik met zo'n ding wat moet doen.
(Anders sta ik er diezelfde avond uien op te snijden.)

En hell no dat ik elke keer afhankelijk wil zijn van iemand's `cloud` voor een `functie` AI filter.
Als dat ding het voor 90% zelf kan, instant.

En ik verwacht native geen alan wake 2 te spelen op zo'n ding, maar de kids willen nog wel eens wat basic games draaien, netflix streamen, foto's filmpjes tiktokken. Hakt er in op +4K.
Moet het 4k zijn dan ? Yes, soms handig als 2e scherm, monitoring panels (grafana etc) Need the pixel real-estate. Zou dit een issue moet zijn in 2023 ? Nee.
South_Styler 30 oktober 2023 21:07
Wat ik me kan herinneren zijn Exynos socs zeker niet slecht, maar genereren ze teveel warmte (dus teveel verbruik) waardoor de accuduur eronder gaat lijden.
Neem nu de informatie van het artikel waarbij ze nu nog eens 70% sneller moet zijn (zwaar indrukwekkend mocht dat gehaald worden), gecombineerd met een nieuwe GPU en een nieuwe AI module dan ben ik helemaal benieuwd naar het verbruik.
Ik ben wel echt benieuwd naar de nieuwe innovaties. Sinds iedereen zijn eigen chips is gaan bouwen zorgt het voor meer variatie.
Mizgala28 @South_Styler30 oktober 2023 21:17
Op een stotter hier en daar na (komt hooguit eens in de paar dagen paar seconden voor) is de performance van de S22U die ik ook gebruik prima.

Maar inderdaad, de accu duur is gewoon slecht, zelfs de base S23 van een kennis haalt meer gebruiksduur uit 1 lading dan ik met de S22U (niet dramatisch veel, maar het gaat hier puur om verschil in efficiënte)

Mijn grotere probleem met Exynos is dat als EU gebruiker je dan net een "2de rangs" burger voelt, we betalen net zo veel of meer dan de Amerikanen, maar krijgen in feite de slechtere chip.

En dan zwijg ik over compatibiliteit issues met bepaalde apps, al zullen de meeste mensen er weinig van merken omdat de grote app makers die ondersteuning beter op orde hebben.

Het schijnt dat de S24 Ultra wel wereldwijd met een Snapdragon uitkomt, maar wie een kleinere S series toestel wil, is mitst de geruchten kloppen beter af met een S23 nu (sowieso nu de prijs ervan ook fors gezakt is)
!mark @Mizgala2830 oktober 2023 21:27
maar wie een kleinere S series toestel wil, is mitst de geruchten kloppen beter af met een S23 n
Dat is nog maar afwachten, het is algemeen bekend dat een topmodel Snapdragon de betere SoC is binnen dezelfde generatie als een topmodel Exynos inderdaad.
Maar houdt dat argument stand als de Exynos SoC één generatie nieuwer is en over de meer recente ARM Cores etc. beschikt?

Daarnaast is een Smartphone natuurlijk meer dan de SoC alleen en zal de S24 ook weer een jaar langer beveilingsupdates krijgen.

[Reactie gewijzigd door !mark op 24 juli 2024 15:11]

Mizgala28 @!mark30 oktober 2023 21:45
Mee eens maar.

De lagere prijs nu maakt dat 1 jaar minder updates het eventueel waard.

Overigens is afwachten ook een optie (aan te raden zelfs), de huidige S modellen verdwijnen niet direct van de markt (je kan zelfs nu een nieuwe S22 model halen)

Qua performance maak ik er mij minder druk om, de batterij is een ander verhaal.

Als de nieuwe generatie on par of betere efficiëntie heeft dan de huidige 8 Gen 2, dan is dat mooi.

Maar zelfs dan is oudere model overwegen waard, tenzij Samsung de S24 modellen stevige upgrades geeft die de (op basis van huidige prijzen) meerprijs van ruim 250 euro goed praat (S23 is makkelijk onder 700 euro te vinden nu, start prijs was 949 euro)

[Reactie gewijzigd door Mizgala28 op 24 juli 2024 15:11]

watercoolertje
@Mizgala2831 oktober 2023 06:38
Startprijs is neem ik aan de adviesprijs/prijs op dag 1?

Ik heb bijna elke S telefoon (af en toe het plus model) gekocht, vrijwel allemaal praktisch op dag 1, en nog nooit meer dan 700 euro betaald. Als je je abo vernieuwd kom je goedkoper uit dan los abo met losse telefoon kopen. En er is geen enkele reden om dat niet te doen want een abo heb je toch ook gewoon nodig?

De s23 was zeker wel op dag 1 onder de 700 euro te krijgen met de juiste deals, met de s24 gaat dat ook gewoon weer gebeuren.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 24 juli 2024 15:11]

Llopigat
@watercoolertje31 oktober 2023 11:58
Als je je abo vernieuwd kom je goedkoper uit dan los abo met losse telefoon kopen. En er is geen enkele reden om dat niet te doen want een abo heb je toch ook gewoon nodig?
Zeker niet, je hebt immers ook prepay. Ik neem nooit een abonnement. Als je bijvoorbeeld onverhoopt over je databundel heen gaat, krijg je met een abo dan een extreem hoge rekening, terwijl je data met prepaid gewoon stopt.

Bovendien gebruik ik voornamelijk mijn werk abonnement dus ik koop de telefoons altijd los. En dan alleen een tweede prepaytje erbij voor een apart nummer zodat ik niet alles hoef om te zetten als ik van werkgever wissel. Maar het enige dat ik echt gebruik op de mobiel is data en dat gaat gewoon via mijn werk sim.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 24 juli 2024 15:11]

Llopigat
@Mizgala2830 oktober 2023 22:49
Mijn grotere probleem met Exynos is dat als EU gebruiker je dan net een "2de rangs" burger voelt, we betalen net zo veel of meer dan de Amerikanen, maar krijgen in feite de slechtere chip.
Ja en die Amerikanen krijgen dan ook nog eens 5G mmWave in hun telefoons dat bij ons weggelaten wordt zonder enige korting.

Het probleem is, op deze manier komen er ook nooit netwerken die het gaan ondersteunen omdat er niemand is die er een telefoon voor heeft. Kip/ei probleem. En mmWave is ideaal voor drukke gebieden zoals treinstations, stadions enz waar je nu vaak geen dekking hebt omdat het netwerk te druk bezet is.

Maar als de S23 weer een Exynos gehad zou hebben, had ik die zeker niet gekocht. Vooral van de base S22 naar S23 was het verschil in accuduur echt dramatisch. Gelukkig heb ik er nu wel een en hopelijk kan ik er wel een paar jaar mee vooruit tot er weer een Snapdragon model komt, of de Exynos een keertje wel acceptabel gaat zijn. Anders maar een ander merk volgende keer.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 24 juli 2024 15:11]

watercoolertje
@Llopigat31 oktober 2023 06:51
Ja en die Amerikanen krijgen dan ook nog eens 5G mmWave in hun telefoons dat bij ons weggelaten wordt zonder enige korting.
Hoe kom je er bij dat Samsung telefoons geen mmWave hebben? Mijn bijna 2 jaar oude s22+ heeft dat gewoon...

Alleen hebben we dat netwerk in NL nog niet (niet door Samsung zoals jij suggereerde). En dat enkel en alleen doordat de frequentie nog helemaal niet door providers gebruikt mag worden!
The 5G modem integrated into the Exynos 2200 supports both sub-6GHz and mmWave. It enables a maximum downlink speed of up to 10Gbps when in EN-DC mode, which utilizes both 4G and 5G connectivity
https://semiconductor.sam...le-processor/exynos-2200/

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 24 juli 2024 15:11]

Llopigat
@watercoolertje31 oktober 2023 09:21
Deze generatie heeft het niet, mijn S23 heeft het zeker niet. Ook de Flip bijvoorbeeld mist de antenne. Je kan het zien doordat het plastic 'raampje' aan de zijkant mist.

De S22 serie heb ik zelf niet maar volgens GSMArena mist deze ook de juiste antenne: https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s22_5g-11253.php De chipset ondersteunt het inderdaad, maar je moet ook de antenne ervoor hebben en de power amplifier.

Edit: Zie hier de teardown van iFixit waar je de antenne ziet zitten: https://www.ifixit.com/Ne...e-is-making-samsung-sweat , dat is het VS model. En hier, nog een bron: https://inf.news/en/tech/...94ed7b7c75d9a38e6563.html . Hier is een foto van het 'raampje' dat onze modellen missen: https://www.reddit.com/me...72c2a83140f1f067300deb41b , onder de powerknop dus (of de "side button" zoals Samsung dat nu noemt :') )

Ik zei niet dat het alleen door Samsung kwam, maar het is een kip/ei verhaal natuurlijk. Als er bijna geen telefoons zijn die het ondersteunen, heeft het ook geen zin om het spectrum te openen.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 24 juli 2024 15:11]

RaJitsu @Llopigat31 oktober 2023 11:21
Waarom is dat een rare naam? Het is de knop aan de zijkant toch? En deze kan je voor meer dan alleen het in- en uitschakelen gebruiken.
Game-Tea @Mizgala2830 oktober 2023 22:33
S23 is nu ook Qualcomm globaal en dat maakt inderdaad wel een verschil. Jammer dat ze weer teruggaan naar het oude model bij de s24, had gehoopt dat ze het eindelijk helemaal recht hadden getrokken. Vooral aangezien dat bij hun foldable lijn altijd al zo is. Even een klein puntje trouwens, de exynos 2200 in de s22 serie is wel degelijk sneller op een vlak wat misschien niet voor iedereen relevant is maar voor de mobiele gamers onder ons wel: in Vulkan is deze chip zelfs nog sneller dan de 8+ gen 2, wat leuk is als je veel 3d games speelt. Komt trouwens nogsteeds maar net boven een Nvidia GT 1030 uit ;)
Mizgala28 @Game-Tea31 oktober 2023 00:06
Alleen veel games ondersteunen Vulkan niet.

Mijn grootste probleem was 3DS emulatie, die werkte tot september dit jaar niet eens normaal op een Exynos, nu met Vulkan is het nog best te doen.
Game-Tea @Mizgala2831 oktober 2023 08:47
Als het goed is kiezen Unreal en Unity games standaard voor vulkan, dan zit je opzich al wel naar een redelijk grote library te kijken (van subway surfers tot uiteraard Fortnite). Maar inderdaad, oudere projecten doen het dan vaak helaas nog met OpenGL en dat gaat met een emulatielaag op exynos. Eerlijk gezegd vind ik dit ook wel een dingetje voor devs om naar te kijken want op PC is Vulkan nu al wel vrij lang het standaard alternatief naast DirectX ipv OpenGL.
RaJitsu @Game-Tea31 oktober 2023 11:22
Ik twijfel over of het iets goed of slechts is. Qua performance is het iig heel lang geleden dat ze competitief waren vs Qualcomm. Maar tegelijkertijd denk ik dat meer concurrentie op de markt goed is. Verder, als je ziet wat voor stappen Qualcomm lijkt te maken en ook MediaTek en in het verleden hoe Huawei het deed, kan Samsung wellicht ook met hun SoC wat momentum pakken vanaf een bepaald moment.
bjp @Mizgala2831 oktober 2023 09:52
S22U vergelijken voor accuduur met S23 is niet helemaal 1-to-1. Die U staat voor een extra groot slurpend scherm, maar ook meer batterij...
Mizgala28 @bjp31 oktober 2023 13:20
Dat valt wel mee, sowieso als je lagere resolutie instelt.

S23 is een voorbeeld van die efficiëntie, pak ik de S23 Ultra erbij dan crushed hij de accu duur van de S22 Ultra.
Pasc66 30 oktober 2023 22:07
Ik probeer het niet eens meer met de exynos. helemaal klaar mee - er is gewoon teveel mee geklooid. Het is Android met snapdragon of apple voor mij.
Venix1990 @Pasc6630 oktober 2023 22:14
Inderdaad. Heb een s22+, maar wil upgraden naar de s23 alleen voor de processor.. en batterij
Tec7lol @Pasc6631 oktober 2023 00:14
Hier hetzelfde gevoel, steeds de galaxy S reeks gehad vanaf de eerste maar de S21 zal mijn laatste geweest zijn. De ultra vind ik (veel) te duur.
youridv1 @Pasc6631 oktober 2023 09:09
Hier hetzelfde. Iedere Exynos chip die ik heb geprobeerd is een vuurbal gebleken. Ik hoef ze gewoon niet meer en ieder toestel met een exynos chip valt voor mij bij voorbaat direct af.
Linksquest Moderator Spielerij 30 oktober 2023 21:29
Ik heb een Samsung Galaxy S22 Ultra, en die heeft een eigen Samsung Sock, ik vind de telefoon inderdaad sneller leeg dan mijn vorige telefoon (Oppo Reno4) maar de telefoon presteert erg goed en ben er meer dan tevreden over.
Theratron 30 oktober 2023 23:07
Ik hoor de laatste maanden consistent geruchten dat alleen de Galaxy S24 en S24+ de Exynos 2400 zullen gebruiken (althans in Europa en een paar andere gebieden), maar dat de S24 Ultra wereldwijd de Snapdragon 8 gen 3 for Galaxy zal krijgen.

Laten we het hopen. Dat zal toch weer de meer energie-efficiënte chip zijn verwacht ik.
Jaggy007 31 oktober 2023 07:56
Je wilt zien wat het in de praktijk doet. Hoelang kan je screen-on-time hebben? Hoe lang kan je webbrouwsen/streamen (natuurlijk ook afhankelijk van de batterij capaciteit), hoe koel blijft het ding? Presteert het ook daadwerkelijk beter dan de concurrent?

Mocht dit meer zijn de de laatste of een na laatste snapdragon, dan zou Exynos mijn voorkeur hebben/krijgen.

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