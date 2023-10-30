Gerucht: Samsungs Exynos 2500-soc krijgt RDNA4-gpu en bevat Lpddr5t-geheugen

De Exynos 2500-soc van Samsung beschikt naar verluidt over een AMD-gpu op basis van RDNA4-architectuur. Het gaat mogelijk om Samsungs eerste soc op het 3nm-procedé. Daarnaast zou de opvolger van de Exynos 2400-soc ondersteuning voor Lpddr5t-geheugen hebben.

Deze info is afkomstig van Revegnus, die de mogelijke specificaties van de Exynos 2500 deelt op het sociale medium X. De leaker meldt verder dat ondersteuning voor Lpddr6-geheugen vanaf 2026 beschikbaar wordt. Het is niet bekend op welke bronnen Revegnus, oftewel @Tech_Reve, deze claims baseert.

Eerder deze maand bracht Samsung de eerste details van de Exynos 2400-soc naar buiten. De soc zou naar verluidt in de Europese versie van de Samsung Galaxy 24 verschijnen, in plaats van een Qualcomm-soc in andere markten. De nieuwe Galaxy-telefoons komen naar verluidt in januari 2024 uit. De grootste verbeteringen van de Exynos 2400-soc zitten hem in de RDNA3-gpu van AMD, de AI-chip en het cpu-cluster. Laatstgenoemde moet naar verluidt zeventig procent sneller zijn dan de voorganger, de Exynos 2200-soc.