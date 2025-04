Samsung onthult Galaxy S23 FE, Galaxy Tab S9 FE en Galaxy Buds FE

Samsung heeft de Fan Edition van de Galaxy S23, Galaxy Tab S9 en Galaxy Buds aangekondigd. De Galaxy S23 FE komt in januari 2024 in de Benelux uit. Samsung vermeldt hiervoor nog geen prijs. De Galaxy Tab S9 FE en Buds FE zijn vanaf 11 oktober beschikbaar.

De Samsung Galaxy S23 FE krijgt een amoledscherm van 6,4" met een verversingssnelheid tussen 60 en 120Hz. Daarmee positioneert de techgigant het toestel tussen de reguliere Galaxy S23 van 6,1" en Galaxy S23+ van 6,6". Hetzelfde geldt voor de accu van 4500mAh, die een net iets lagere capaciteit heeft dan die van de S23+. De cameramodule verandert nauwelijks vergeleken met de twee vermelde S23-toestellen, afgezien van een iets lagere resolutie van de selfie- en telelenscamera. Er komen varianten beschikbaar met 8GB werkgeheugen en 128 of 256GB opslagruimte.

Vooralsnog vermeldt Samsung geen prijzen, maar de Galaxy S23 FE kost in de Verenigde Staten volgens The Verge net geen 600 dollar. Dat is een verschil van 200 dollar ten opzichte van de originele S23 en naar verhouding een stuk goedkoper dan de Galaxy S21 FE, de vorige Fan Edition van een S-seriesmartphone. Ook vermeldt het bedrijf niet welke soc er voor de S23 FE gebruikt wordt, afgezien van de vermelding dat het om een 4nm-chip gaat. Volgens eerdere berichten heeft het toestel een Exynos 2200 en dus niet de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Galaxy Tab S9 FE en S9 FE+, Buds FE

Verder kondigt Samsung de Galaxy Tab S9 FE-reeks aan, bestaande uit een Tab S9 FE en een Tab S9 FE+. De tablets hebben een schermdiagonaal van respectievelijk 10,9" en 12,4" met een verversingssnelheid van maximaal 90Hz. Het gaat hierbij om lcd-panelen in tegenstelling tot de amoledschermen van de reguliere Tab S9-reeks. Ook de hoeveelheid werkgeheugen krijgt een downgrade, aangezien de tablets respectievelijk in varianten van 6 of 8GB en 8 of 12GB beschikbaar komen. De oorspronkelijke Tab S9-reeks had respectievelijk 8 of 12GB en standaard 12GB ram. Er is ook geen Tab S9 FE+-versie met 512GB opslagruimte.

Samsung bespaart met de Galaxy Tab S9 FE-reeks dus duidelijk op een aantal vlakken, maar daardoor gaat de adviesprijs ook aanzienlijk omlaag. De Tab S9 FE en Tab S9 FE+ zijn respectievelijk vanaf 529 en 699 euro beschikbaar. De equivalenten uit de reguliere Tab S9-serie kostten bij release deze zomer 899 en 1199 euro. Het merk brengt de geüpdatete Galaxy Buds uit voor 109 euro.