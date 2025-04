Renders tonen vermoedelijke eerste beelden van Samsung Galaxy S23 FE

OnLeaks en Smartprix hebben renders van de nog niet aangekondigde Samsung Galaxy S23 FE gepubliceerd. Daarop valt te zien dat de Fan Edition erg veel lijkt op de eerder uitgebrachte S23-modellen.

De renders van OnLeaks en Smartprix tonen een plat scherm met een diagonaal van ongeveer 6,4 inch, aldus laatstgenoemde site. Verder schrijft de site dat de telefoon afmetingen heeft van 158x76,3x8,2mm. Daarmee zou dit apparaat qua grootte tussen de gewone S23, en de Ultra-variant in vallen. Op de renders valt daarnaast te zien dat er een gecentreerde selfiecamera in het scherm zit. Ook zit er volgens Smartprix een vingerafdruksensor onder het display.

Net als bij de andere S23-telefoons bevat de achterkant geen camera-eiland. In plaats daarvan zitten er drie individuele camera's in de achterkant van de toestellen verwerkt. Ook valt er een telelens te zien. Smartprix verwacht op basis van de uiterlijk van de lens dat het niet gaat om dezelfde 8-megapixeltelelens als bij de S21 FE.

Hoewel Samsung de telefoon nog niet heeft aangekondigd, gaan er al enkele maanden geruchten over het apparaat. Zo zou de Fan Edition een Exynos 2200-soc krijgen, die momenteel anderhalf jaar oud is. Verder krijgt de telefoon volgens geruchten een 120Hz-amoledpaneel, een 50-megapixelhoofdcamera en 4500mAh-accu. Naar verwachting moet de S23 FE in de komende maanden al beschikbaar komen.