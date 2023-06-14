Gerucht: Samsung Galaxy S23 FE komt al in de komende maanden uit

De Samsung Galaxy S23 FE-smartphone komt ergens in de komende maanden uit, meldt SamMobile. De verwachting was eerder dat hij pas eind van het jaar zou uitkomen.

Het gaat om een release in stappen, meldt SamMobile. Eerst komt de Fan Edition van de S23 uit in enkele landen, vervolgens tegen het einde van het jaar in meer landen en een wereldwijde release volgt begin 2024. SamMobile herhaalt dat de telefoon geen Snapdragon-soc van Qualcomm krijgt, maar een Exynos 2200. Dat is een soc van momenteel anderhalf jaar oud. Die informatie verscheen al eerder.

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