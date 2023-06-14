Gerucht: Samsung Galaxy S23 FE komt al in de komende maanden uit

De Samsung Galaxy S23 FE-smartphone komt ergens in de komende maanden uit, meldt SamMobile. De verwachting was eerder dat hij pas eind van het jaar zou uitkomen.

Het gaat om een release in stappen, meldt SamMobile. Eerst komt de Fan Edition van de S23 uit in enkele landen, vervolgens tegen het einde van het jaar in meer landen en een wereldwijde release volgt begin 2024. SamMobile herhaalt dat de telefoon geen Snapdragon-soc van Qualcomm krijgt, maar een Exynos 2200. Dat is een soc van momenteel anderhalf jaar oud. Die informatie verscheen al eerder.

Terugkijken: videoreview van de Galaxy S21 FE

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 14-06-2023 10:11 64

14-06-2023 • 10:11

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Samsung Galaxy S21 FE

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Reacties (64)

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theduke1989 14 juni 2023 10:15
S22-S23FE (Fan editions)

Zijn dit midrange/iets meer premium, maar minder premium dan high-end premium telefoons?
En waarom ze alsnog geen Qualcomm gebruiken? terwijl de S23 als ik me niet vergis wel gewoon een Qualcomm gebruikt?

lever je erg veel in op hardware bij de FE versies tov de high-end versies? want in prijs wel want 999€ voor de high-end en voor de FE +/- 500€ is toch wel een verschil.

[Reactie gewijzigd door theduke1989 op 23 juli 2024 01:04]

SkiFan @theduke198914 juni 2023 10:28
Als je naar de S21FE kijkt, dan lijkt dit vooral een toestel wat users weg kan houden bij goedkopere Chinese toestellen door lange softwareondersteuning. Voor een iets lager bedrag heb je een vergelijkbaar Chinees toestel, maar weet je niet wat er in de software zit en hoe lang je daadwerkelijk ondersteuning krijgt.

Zoiets zal ook wel voor de S23FE gaan gelden. Fraaie hardware met lange ondersteuning.
RalphM. @theduke198914 juni 2023 10:28
Ik heb een S21 FE en de volgende dingen zijn mij opgevallen ten opzichte van "echt highend":
- eSIM functionaliteit geblokkeerd, hoewel hardwarematig (en in sommige andere markten) ondersteund
- plastic achterkant
- sherm kan minder vel
- draadloos laden is tergend traag en daardoor vrijwel onbruikbaar
- accuduur is niet fantastisch (softwareprobleem mogelijk?)
- trilmotor niet geweldig
- camera's zijn minder veelzijdig (minder zoom, slechtere nachtfoto's)
snmght @RalphM.14 juni 2023 10:37
Ligt denk ik aan je draadloos laden usecase. Ik leg hem er 's avonds op naast het bed en 's morgens is ie altijd 100%. Volgens mij is dat een veelgebruikte usecase (of een plateau op kantoor). Draadloos laden doe je niet omwille van de snelheid.
jongetje @snmght14 juni 2023 11:11
Ik laad mijn telefoon op in de auto terwijl er ondertussen gebruik wordt gemaakt van Android Auto. Dan is een beetje laadvermogen wel fijn, anders is alsnog je batterij leeg als je aankomt.
gwystyl @jongetje14 juni 2023 13:25
Ik heb dat ook wel eens geprobeerd, maar mijn S20 en Fold 4 houden dat niet bij; ze worden zo warm dat ze niet meer bijladen en alsnog leeglopen. Ik denk dus dat de usecase zoals snmght zegt realistischer is (zo gebruik ik het meestal ook). Voor alleen draadloos bijladen tijdens de nacht of op een vaste plek/houder op kantoor is de capaciteit van bijladen voor de S23FE wel voldoende denk ik.
maevian @gwystyl14 juni 2023 14:12
op men iphone 13 mini lukt het nochtans probleemloos om draadloos te laden en carplay te gebruiken.
Thomg @snmght14 juni 2023 12:46
Dit dus ook. Draadloos laden is onmisbaar, maar hoe snel het laad kan me een worst wezen. 5W is zat.

Mocht ik echt sneller willen laden gebruik ik wel een kabel.
2right @snmght14 juni 2023 14:19
Leg hem ook altijd 's-avonds op de lader en 's-ochtends altijd vol. Ik vind het ideaal en voor mij eigenlijk de reden om hoofdzakelijk naar telefoons met draadloze lader te kijken. Verder leg ik hem in auto ook op (draadloze) lader. Laadt niet snel maar als je dan onderwijl flitsmeister aan hebt en zo loopt hij ook niet leeg dus wel prettig en meestal is hij weer aardig bijgeladen na (iets langere) rit. Snelheid van laden is voor mij niet zo belangrijk.

[Reactie gewijzigd door 2right op 23 juli 2024 01:04]

RalphM. @snmght15 juni 2023 11:33
In mijn geval gebruik ik het om bij het werken op mijn bureau neer te leggen en bij een belletje of vergadering hem snel mee te kunnen grissen. In praktijk loopt hij sneller leeg dan hij kan opladen met dit gebruik, ondanks dat ik hem direct weer terugleg als ik weer aan mijn bureau zit.
Ruw ER @RalphM.14 juni 2023 10:47
S21 FE hier. Op 120hz gaat de accu hard, op 60hz is het gewoon goed. Heb wel met ADB app control alle bloatware verwijderd. Ook Bixby, samsung store/free/ar emoji/knox etc etc etc.
dResign @Ruw ER14 juni 2023 12:03
Heb je toevallig nog een lijstje welke je gewist hebt?
Ruw ER @dResign14 juni 2023 12:36
Ik weet niet meer welke ik gebruikt heb, maar er staan lijsten op internet. Gewoon even googlen dan kom je er wel uit. Ook kan je in het programma zelf vragen om bloatware removal, verschillende niveau's. Dan detecteert ie zelf wat er op je telefoon staat en weg kan, dat lijstje kan je dan ook nog aanpassen.
Xfade @dResign14 juni 2023 12:48
Is dan geen lijst, maar een applicatie als deze heeft wel specifieke lijsten voor bijna elk merk. Daarnaast geeft hij voor elke app die je selecteerd informatie over wat het eigenlijk is. (niet alle namen zeggen precies voor welke app het is)
MicGlou @RalphM.14 juni 2023 11:41
Er moet natuurlijk verschil zitten in hun flagship toestel en de "budget" versie daarvan om de hoge prijs van hun flagship te rechtvaardigen. Er zal dus niet het allerbeste scherm en de snelste SOC in zitten, het is allemaal net even wat minder... maar ook weer niet zoveel minder dat een A5x telefoon weer de betere optie is.

Overigens durf ik met grote zekerheid te zeggen dat de S23 FE wel van eSIM zal worden voorzien aangezien Samsung dit nu ook uitbrengt op de A54 wat het model is wat onder deze S23 FE is gepositioneerd.

Doorgaans is de FE ook groter dan de S2x en daarmee ook een grotere accu... het zou vrij stug zijn dat het toestel een slechtere accuduur zou hebben dan de S2x. Overigens stond de S21 FE naast de S22 qua periode waarin de toestellen werden uitgebracht en de S22 had ook een beroerde accuduur... zal een generatie dingetje geweest zijn vermoed ik.
!mark @MicGlou14 juni 2023 11:52
het zou vrij stug zijn dat het toestel een slechtere accuduur zou hebben dan de S2x
Met een oudere en veel minder efficiënte Soc dan de Snapdragon 8 gen 2 die in de S23 telefoons zit zou het mij niet verbazen dat de S23FE het gaat afleggen tegen de base S23 ondanks dat de laatste een kleinere accu aan boord heeft. De S23 wint het immers ook van de S22+ welke dezelfde Exynos 2200 heeft als de S23FE gaat krijgen.
AbuFalafel @RalphM.14 juni 2023 10:37
Ik heb een S20FE 5G en ik vind de eSIM situatie ook enorm frustrerend. De chipset van de telefoon ondersteunt eSIM qua hardware wel gewoon. Andere Samsung telefoons met dezelfde chipset hebben wel eSIM ondersteuning, maar Samsung heeft het gewoon nooit geimplementeerd in de software en geeft aan dat ze niet uitsluiten dat het ooit toegevoegd gaat worden 8)7

Gelukkig zit er een tweede fysieke sim slot in, maar dan moet je de SD kaart slot opofferen en het is veel gemakkelijker om een eSIM aan te schaffen op reis.
RalphM. @AbuFalafel15 juni 2023 11:31
Sterker nog, in Azië wordt exact hetzelfde ding met eSIM functionaliteit verkocht. Het is dus een bewuste actie om mensen naar een prijsklasse hoger te duwen.
Paarskonijn @RalphM.14 juni 2023 10:49
Ik ben het volledig met je eens! Samsung heeft duidelijk bezondigd op een aantal aspecten om deze telefoon voor een gereduceerd tarief aan te brengen. Desalniettemin is het een prettige telefoon
Rogers @RalphM.14 juni 2023 10:57
Ik vind de accuduur voor 4500mah ook niet fantastisch. Heb de telefoon via adb ontdaan van alle rotzooi apps en services, bijna alle overgebleven apps in max batterij besparing, mobiele data, bluetooth en gps bijna altijd uit. Als ik 6 uur scherm aan haal is het veel (6 uur aan volgens de software, zit helemaal niet zo veel op de telefoon).
Bij navigatie gaat het helemaal snel, na 1 uur is die al half leeg.

[Reactie gewijzigd door Rogers op 23 juli 2024 01:04]

riotrick @RalphM.14 juni 2023 16:04
Ik heb de S20FE, die heeft wel een snapdragon. Maar inderdaad veel vergelijkbaar: plastic achterkant, minder fel scherm en iets mindere camera's al zijn ze nog steeds prima zat. Draadloos laden gaat bij mij prima snel wanneer je een correcte lader gebruikt. De accuduur van de s20fe was juist beter dan de normale s20, maar dat kwam omdat in dat jaar de s20 een exynos chip had en de s20fe juist een snapdragon. Maar dit verschilt dus van jaar tot jaar.

[Reactie gewijzigd door riotrick op 23 juli 2024 01:04]

Ruw ER @theduke198914 juni 2023 10:32
De adviesprijs van Samsung moet je nooit zo serieus nemen. Dit weekend nog, voor mijn zwager een s23 plus besteld.

Vodafone alles onbeperkt abo (als vrachtwagenchauffeur veel in Duitsland, ook overnachtingen, dus 40gb europa data)
ING code voor 50 euro korting
150 euro cashback

De s23 plus koste hem nu iets van 580 euro. Als we de reguliere s23 hadden gekozen was ie zelfs voor +-250 euro klaar. Los in de winkel zijn ze 714 en 949 euro.
mazdarati2 @Ruw ER14 juni 2023 10:42
Als je voor een abo gaat, geen wonder dat de eerste aanschaf dan lager uitvalt. Maar dat verdienen ze wel terug.
Ruw ER @mazdarati214 juni 2023 10:45
Een sim-only kost exact hetzelfde.
!mark @Ruw ER14 juni 2023 11:39
Ja, maar het voorbeeld dat je geeft is wel alleen in specifieke omstandigheden van toepassing:
- Als je nog ergens een lopend contract hebt bij je huidige provider maar wel echt toe bent aan een nieuw toestel is het niet erg praktisch een toestel+abo af te nemen*.
- Niet iedereen heeft behoefte aan unlimited, en bij goedkopere abo's zijn de kortingen logischerwijs lager.
- Voortbordurend op punt 2, voor wat kleine bundels zijn de budgetproviders een stuk interessanter qua prijs dan de grote spelers als KPN of Vodafone; m.a.w. een deels van de toestelkorting ben je dan kwijt aan de hogere kosten bij deze providers.


*Uitzonderingen daargelaten, er zijn met de S23 deals geweest waarbij de korting zo hoog was dat zelfs als je niks met het abonnement doet en opzegt na één jaar de totale kosten voor toestel+abbo nog steeds dik 200 euro onder de pricewatch prijs ligt. Zelf via zo'n constructie uiteindelijk op ~500 euro uitgekomen aan totale kosten voor een base S23 (wel 256GB) + abbo na doorverkoop promotie item; eigenlijk absurd dat het los dan ook niet wat goedkoper kan, mja.

[Reactie gewijzigd door !mark op 23 juli 2024 01:04]

GekkePrutser @Ruw ER14 juni 2023 11:18
Maar een prepay niet. En als je je werk SIM gebruikt zit je al helemaal gratis :)

Ik doe zelf nooit abonnementen en ik heb voor 10 euro in de maand meer dan voldoende data.

Het zou fijn zijn als de winkels ook wat meer stunten, maar de prijs wordt tegenwoordig hoog gehouden door Samsung net zoals Apple doet.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 01:04]

Ruw ER @GekkePrutser14 juni 2023 11:34
Als je met een goedkoper abo uit kan, alleen maar fijn natuurlijk. Mijn zwager niet, die ligt op dinsdagavond ergens in Duitsland in zijn vrachtwagen, dan wil je even youtube of netflix kijken, of champions league. Dan is die 40gb data in Europa gewoon handig.

Ik vind het overigens ook vreemd dat je dikke kortingen krijgt bij telefoon + abo, ookal tik je die telefoon gewoon direct af en betaal je die niet per maand, maar bij sim-only abo's van dezelfde aanbieder is er vrijwel geen kans op korting.
watercoolertje
@GekkePrutser14 juni 2023 11:42
maar de prijs wordt tegenwoordig hoog gehouden door Samsung net zoals Apple doet.
Nee dat is dus niet waar, je reageert zelfs op iemand die al spreekt over 200 euro korting bij Samsung.

Hier zie je ook duidelijk dat de prijs van 950 naar 750 is gegaan:
uitvoering: Samsung Galaxy S23, 256GB opslag Zwart

Dus nee, niet 'net zoals Apple doet'!
GekkePrutser @watercoolertje14 juni 2023 11:48
Maar dat is maar een fractie van hoe laag ze vroeger gingen. Mijn S8 was na een jaar op de markt te zijn geweest al gezakt naar de helft van de prijs.

Wat ik bedoel is dat ze afspraken maken met resellers dat die niet gaan stunten, net zoals Apple doet.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 01:04]

tsjarlie @GekkePrutser21 juni 2023 13:34
Vorige week S23 gekocht voor mijn vrouw via telenet.
699 euro. Daarvan krijgen we 200 euro terug van Samsung via cashback en gratis een Samsung A8 tablet.
Bij telenet is de enige voorwaarde 1 jaar klant blijven.

Dus 499 euro voor een Samsung S23 en gratis tablet.
slane147129 @Ruw ER14 juni 2023 13:04
Benieuwd hoe je van 949 naar 580 euro komt.

Met cashback en ING code haal je 200 euro er vanaf maar waar komt dan nog eens die 169 euro extra vandaan?
Ruw ER @slane14712914 juni 2023 13:50
Nou dit:

https://www.mobiel.nl/sma...nement#abonnement=39-7311|hc24-0_0|m2-5|plv-18|pvu-53518

En dan nog 200 eraf van cashback + ING. Prijs lijkt een paar tientjes omhoog nu, want dit weekend zaten we onder de 600 euro. Nu wordt het dan 609 euro.
tweaker2010 @Ruw ER14 juni 2023 14:43
Leuk, maar een abonnement is niet te vergelijken met een losse toestelprijs. En kenmerk van cashback acties is dat ze tijdelijk zijn.
Ruw ER @tweaker201014 juni 2023 15:34
Kenmerk van cashbacks is dat ze er nogal vaak zijn. Er is altijd wel een actie op samsungs. Gratis koptelefoons, speakers, cashbacks.

En het boeit mij niks dat je het niet kan vergelijken met de losse toestelprijs. Ik kijk niet naar de losse toestelprijs. Ik pak er wel een abo bij die ik anders als sim only had genomen. Scheelt honderden euro's. En per maand is het exact hetzelfde als die sim only.
tweaker2010 @Ruw ER19 juni 2023 01:44
Ik hoef geen "gratis" speakers of koptelefoon. Ik heb liever echter korting op een nieuwe smartphone.
slane147129 @Ruw ER14 juni 2023 15:14
Ik kom op 648 euro.

Als je de smartphone icm een abonnement neemt dan hebben ze al 100 euro afgetrokken (848 euro) van de prijs. Dan heb je nog die 150 euro cashback en dan kom je op 698 euro.

Omdat je ook nog die ING code hebt gaat daar nog eens 50 euro er vanaf en dan is het eindbedrag 648 euro.

Desalniettemin top dat je die toestel voor 580 euro hebt kunnen halen.
Ruw ER @slane14712914 juni 2023 15:32
Met alles onbeperkt abo + ziggo combinatie?
slane147129 @Ruw ER14 juni 2023 16:31
Ik denk dat ik snap waardoor jij dus een andere prijs krijgt en dat is door die ziggo combinatie wellicht.

Ik koos voor Tele2 omdat ik daar al bij zit dus vandaar dat ik een andere prijs krijg.
Lau1406 @theduke198914 juni 2023 10:18
Ik vraag mij dit ook af. Na deze pagina doorgekeken te hebben, weet ik het nog steeds niet exact.
https://www.samsung.com/u...guide/what-is-samsung-fe/
What is a Samsung FE smartphone?

Samsung FE smartphones are made for those who want it all. Whether you’re an all-day blogger or a night time photographer, a Samsung FE handset combines the latest smartphone technology and fits it into a device that you won’t want to put down.

With more shades than a celebrity A-lister, Samsung FE phones make a seamless addition to your style as they bring more colourways to the pre-existing Galaxy S series range. From subtle hues to classic achromatic tones, you can be sure that an FE smartphone is tailor made for you and your look.

If a Samsung FE smartphone sounds like the ideal choice for you, you’ll also love their highly competitive price points which can make them excellent value for money. In short - Samsung FE smartphones let you do everything you love, for less. What’s not to like?!
DrPoncho @Lau140614 juni 2023 10:20
Dat zijn een hoop woorden om niks te zeggen inderdaad, damn
njitter @theduke198914 juni 2023 10:24
De S21FE staat nog steeds als aanrader in de BestBuy Guide. Ik heb er zelf ook 1 en werkt erg fijn. Snelle processor, goede camera, up-to-date.

Er zit een Glastic achterkant op wat ik zelf alleen maar een voordeel vind tov de kwetsbare glazen achterkant van een flagship.
punishedbrains @njitter14 juni 2023 10:27
Ja ik vind hetzelfde, plastic geeft wat meer grip ook en ziet er nog best ok uit. Ik heb de S21FE ontdaan van allerhande standaard apps en batterij en performance is prima. Deze gaat nog wel een paar jaar mee denk ik.
njitter @punishedbrains14 juni 2023 12:02
welke standaard apps heb je verwijderd? En hoe?
punishedbrains @njitter14 juni 2023 12:30
Een hele rits, ik had het eens ergens genoteerd maar ben het even kwijt. ADB appcontrol kan je daarvoor gebruiken, waarbij je wel moet weten wat je doet.
swhnld
@theduke198914 juni 2023 10:26
Exynos processors worden door Samsung zelf gemaakt, dus hoeven ze geen marge op af te dragen aan Qualcomm.
Daarnaast, als ze exact hetzelfde bieden voor minder geld kanabaliseren ze de verkoop van hun vlaggeschepen.

Maar in zijn algemeen zijn de FE modellen qua formaat tussen de Sxx en Sxx+ van het jaar en hele goede alternatieven voor een scherpe prijs. De Sxx zit rond de 6,1 inch, de Sxx+ rond de 6,7 inch en de FE rond de 6,4 inch op basis van vorige modellen.

Bang for buck is de FE tot dusverre altijd gewoon heel goed geweest, de laatste FE was de S21 FE, en die heeft heel lang de BBG lijstjes gedomineerd hier op Tweakers.
Amandess @theduke198914 juni 2023 10:29
Meestal zitten ze qua prijs & specs tussen de S en de A modellen in.

In het verleden hadden ze echter wel vaak Qualcomm processors (mijn S21 FE in ieder geval wel) of werden er 2 modellen van geleverd. Ene met Qualcomm en andere alsnog Exynos afhankelijk van waar je hem kocht.

Vaak was de camera wat minder, de afmeting iets anders (iets groter), iets mindere sensors maar verder een prima toestel en kreeg je er net zo lange support op als de S.

Nu je tegenwoordig ook op de A modellen 5 jaar support krijgt, is er voor mij minder reden om een FE te kopen.

De grap is dat als je in de herfst een toestel koopt het prijsverschil met de S vaak niet eens zo groot is, omdat de S snel in prijs daalt (release in de winter) en de FE vaak in de zomer uit komt.

[Reactie gewijzigd door Amandess op 23 juli 2024 01:04]

Shaker74 @theduke198914 juni 2023 10:32
Normaal gebruiken ze Exynos voor onze regio. Qualcomm voor Amerika. Mijn S22 Ultra heeft b.v. de Exynos 2200. De S23 heeft idd bij uitzondering een Qualcom. De S24 zal weer Exynos zijn denk ik. Overigens werkt de 2200 prima. Geen klachten. Natuurlijk had ik liever een Snapdragon gehad... :P

[Reactie gewijzigd door Shaker74 op 23 juli 2024 01:04]

Wessee @theduke198914 juni 2023 10:35
Volgens mij was het idee om high-end features van de flagships te combineren met een lagere prijs, als een soort entry-level flagship, dus met hier en daar een compromis op, door Samsung zelf bedachte, minder belangrijke gebieden. Beetje een general people-pleaser, zeg maar.

Mijn vrouw is echt fan van de FE's ( ;) ) en ik moet eerlijk zeggen dat haar vorige S20 FE en haar huidige S21 FE echt prima zijn. Degelijke telefoons met high-end features zonder alle poespas, de behuizing is bijvoorbeeld van plastic. Het prijsverschil met de echte flagship modellen maakt het compromis op sommige van die features voor haar meer dan waard. Dit laatste is natuurlijk wel super persoonlijk.
bartje @theduke198914 juni 2023 10:37
Zijn dit midrange/iets meer premium, maar minder premium dan high-end premium telefoons.
Ja,
Mijn vrouw heeft een S20 FE, want gewone S20 was destijds te duur.
voordeel van de FE vind ik vooral de kosten en dat het scherm geen afgerond scherm heeft. Qua normaal gebruik zul je ook weinig merken van het verschil tussen de modellen, daarom is dit zeken een aanrader mocht je een galaxy S lijn willen
Gubbel @theduke198914 juni 2023 12:06
Met ervaring met zowel een S22 en S23, kan ik je vertellen dat ik nooit meer een Samsung met Exynos chip zal kopen. Wat een wereld van verschil, extreem jammer dat Samsung de S23 FE zo aangekondigd.
Photonman @theduke198914 juni 2023 12:50
De S20 FE had op een gegeven moment wél de Snapdragon SoC (G865) als je het G-780G model had - wat uiteindelijk zo ongeveer alle nieuwe versies waren.

Deze heb ik nu ook, en bevalt erg goed. Schijnt best een stuk zuiniger en minder warm te zijn dan de Exynos variant van toen.
pjdijkema @Photonman14 juni 2023 20:24
De S21 FE heeft ook de snapdragon versie (sd888)
Prima telefoon, vorig jaar kunnen oppikken voor 456 euro en je kreeg er ook nog een jbl Flip 5 box bij twv 100 euro.
Photonman @pjdijkema15 juni 2023 12:52
Ik heb in medio 2021 de S20 FE gekocht voor 319 euro nieuw via Samsung. Was 430, maar je kreeg 100 euro extra inruilwaarde op je telefoon. Maakte niet uit welke en of hij stuk was of niet, als hij van origine maar Android 4 of later ondersteunde. Dus ik had een oude budget Huawei uit 2013 opgestuurd voor 1 euro, en "kreeg" er 101 voor.
AlphaWierie 14 juni 2023 10:30
De eerste FE modellen waren echt briljant met een zeer goede prijs kwaliteitverhouding. Als ik nu lees dat de FE23 een oude Exynos processor krijgt dan lijkt het al wat minder interesant. Ik vrees dat je dan voor het zelfde geld een (betere) S22 Ultra kan krijgen.
Cheezborger @AlphaWierie14 juni 2023 11:28
Of de S23 Ultra. Die was enkele weken lang voor ongeveer € 627 te koop na aftrek van alle opstapelende promoties icm een Tele2 maandelijks opzegbaar abonnement bij de MediaMarkt.
swhnld
@AlphaWierie14 juni 2023 11:31
Dat is wel de vraag wat je beter vindt. Immers is de S22U 6,8 inch groot, en ik verwacht dat de S23FE 6,4 inch groot zal zijn, dat is toch een stukje verschil. Wel zullen als dit gerucht klopt beide dezelfde processor hebben, dus dat is dan wel gelijk de grote afweging om te maken, de S22U heeft immers de 10x optische zoom telelens, dus als je camera belangrijk vindt.... Maar vindt je formaat belangrijker, of 1,5 jaar langer updates, dan is toch de S23FE weer interessanter.

Ik zou gewoon de reviews en officiele specs tegen die tijd afwachten en dan de koop beslissing nemen.
Lamith 14 juni 2023 10:22
Zo zie ik ze wel inderdaad. Hier een vergelijking van de S20 vs S20 FE en de S21 vs S21FE

edit: oeps, dit was bedoeld als reactie op @theduke1989

[Reactie gewijzigd door Lamith op 23 juli 2024 01:04]

Da Queen 14 juni 2023 10:28
''SamMobile herhaalt dat de telefoon geen Snapdragon-soc van Qualcomm krijgt, maar een Exynos 2200. ''

Error error. Dacht ik dat Samsung eindelijk weer goed bezig was door in de S23 een SD te gebruiken, gaan ze weer die Exynos chip gebruiken. Zucht ....
ati77 @Da Queen14 juni 2023 13:28
Ik denk dat ze nog een partij 2200 over hebben en die moeten ze kwijt en dan is deze toestel een goede kandidaat hellaas.
RobinJ1995 14 juni 2023 11:08
Exynos 2200
Ah, dus t wordt weer zo'n veel te dure pocket heater die af en toe wanneer die zin heeft ook als telefoon kan dienen :) Zou er ver van weg blijven. Heb zelf zo'n ding en mijn 6 jaar oude OnePlus 5T presteert nog steeds een stuk beter dan de "high-end" Galaxy S21+ met een Exynos 2100.
swhnld
@RobinJ199514 juni 2023 11:26
Ik kan je dan gelijk teleurstellen. juist de S21 serie had specs waar de Exynos en de SD stuivertje wisselden welke beter was. Terwijl het bij de S20 en S22 duidelijk in het voordeel van de SD uitpakte.

Er is een heel topic over dit onderwerp hier op Tweakers als je terug wil lezen of bijdragen?
forumtopic: Feiten en fabels: Snapdragon vs Exynos
ati77 14 juni 2023 13:25
Jammer van dat de soc exynos 2200 is.
Niet dat het langzaam is of zo maar.
Ik heb zelf de s23 ultra en mijn vrouw de s22 ultra. Voor dagelijks gebruik merk je nauwelijks verschil . Ook camera's zijn top op alle bij de toestellen. Maar als het om baterij duur uit komt met zwaar gebruik hou ik nog 40 procent over. Terwijl bij de s22 ultra rond 20 uur al op de lader moet. Dat is eigenlijk de grootste verschil wij gamen niet dus ik heb het meer over dagelijks gebruik.

[Reactie gewijzigd door ati77 op 23 juli 2024 01:04]

Zyzzjan 14 juni 2023 13:42
Is er een reden waarom ze de S22 FE skippen, normaal kwamen de fan edition versies ongeveer uit als de opvolger van de S reeks werd voorgesteld.
Blaze85 14 juni 2023 14:02
Ik sla deze over denk ik, ik heb toch liever een passief gekoelde versie.

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