Google wilde chatbot Bard deze week uitbrengen in EU, maar moet dat uitstellen

Google had zijn chatbot Bard deze week willen uitbrengen in de Europese Unie, maar heeft dat uitgesteld na zorgen over de verwerking van persoonsgegevens. De Ierse privacytoezichthouder wil eerst meer informatie van de zoekgigant.

Google Bard: nachorecept

Google heeft nog geen documentatie overhandigd over hoe het omgaat met privacy en verwerking van persoonsgegevens in Bard, schrijft Politico op basis van informatie van de Ierse toezichthouder Data Protection Commission. Daardoor heeft Google de release van Bard moeten uitstellen. Bard is beschikbaar in 180 landen buiten de EU.

De verhouding tussen generatieve AI en EU-regelgeving is nog altijd onduidelijk. De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens vroeg ook al opheldering aan OpenAI over de verwerking van persoonsgegevens in ChatGPT. ChatGPT is dit voorjaar kort onbeschikbaar geweest in Italië vanwege privacyzorgen.

Het is nog onduidelijk of en wanneer Bard beschikbaar komt in de EU. Google-ceo Sundar Pichai zei eerder al in gesprek met Tweakers dat het bedrijf Bard 'zo snel als mogelijk is' in Europa wil uitbrengen.