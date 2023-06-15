Google-AI helpt bij uitproberen kleding op verschillende modellen

Google gaat generatieve AI gebruiken om te helpen bij het kledingwinkelen. Bij bepaalde online winkels zal AI van Google tonen hoe een kledingstuk staat op modellen met verschillende lichaamsvormen.

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De feature is nog wel beperkt in zijn beschikbaarheid. Voor nu is het alleen in de VS beschikbaar en is het beperkt tot een aantal verschillende online kledingwinkels. Voorlopig is de functie ook beperkt tot topjes voor vrouwen.

Binnen die beperkingen kan de AI van Google de afbeeldingen van het kledingstuk nemen en die 'plaatsen' op modellen met allerlei verschillende lichaamsvormen, haartypes en huidskleuren. De maten variëren van XXS tot 4XL. De bedoeling is dat de AI goed inschat hoe een kledingstuk valt op die personen. De modellen zijn wel gewoon gefotografeerd; de AI voegt alleen het kledingstuk toe.

Daarnaast voegt Google aan Shopping de optie toe om op basis van een topje soortgelijke kledingstukken bij andere winkels te vinden, voor bijvoorbeeld minder geld of met een ander patroon. Ook deze functie is aanvankelijk alleen voor in de VS.