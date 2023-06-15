Google-AI helpt bij uitproberen kleding op verschillende modellen

Google gaat generatieve AI gebruiken om te helpen bij het kledingwinkelen. Bij bepaalde online winkels zal AI van Google tonen hoe een kledingstuk staat op modellen met verschillende lichaamsvormen.

Placeholder gifje Google AI shopping passen
Klik voor een gifje.

De feature is nog wel beperkt in zijn beschikbaarheid. Voor nu is het alleen in de VS beschikbaar en is het beperkt tot een aantal verschillende online kledingwinkels. Voorlopig is de functie ook beperkt tot topjes voor vrouwen.

Binnen die beperkingen kan de AI van Google de afbeeldingen van het kledingstuk nemen en die 'plaatsen' op modellen met allerlei verschillende lichaamsvormen, haartypes en huidskleuren. De maten variëren van XXS tot 4XL. De bedoeling is dat de AI goed inschat hoe een kledingstuk valt op die personen. De modellen zijn wel gewoon gefotografeerd; de AI voegt alleen het kledingstuk toe.

Daarnaast voegt Google aan Shopping de optie toe om op basis van een topje soortgelijke kledingstukken bij andere winkels te vinden, voor bijvoorbeeld minder geld of met een ander patroon. Ook deze functie is aanvankelijk alleen voor in de VS.

Modellen Google kleding passen met AI
Google toont de mannelijke modellen ook, ondanks dat die nog niet gebruikt worden

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 15-06-2023 18:33 24

15-06-2023 • 18:33

24

Lees meer

'Google brengt geavanceerd AI-model Gemini uit in januari 2024'
'Google brengt geavanceerd AI-model Gemini uit in januari 2024' Nieuws van 4 december 2023
Google Cloud onthult antiwitwasmodel op basis van AI
Google Cloud onthult antiwitwasmodel op basis van AI Nieuws van 23 juni 2023
Vimeo onthult AI-montagetool op basis van transcripties
Vimeo onthult AI-montagetool op basis van transcripties Nieuws van 20 juni 2023
Google Lens krijgt mogelijkheid huidaandoeningen te identificeren
Google Lens krijgt mogelijkheid huidaandoeningen te identificeren Nieuws van 15 juni 2023
Google Maps voegt Immersive View van enkele bekende Belgische gebouwen toe
Google Maps voegt Immersive View van enkele bekende Belgische gebouwen toe Nieuws van 15 juni 2023
Google voegt Immersive View toe voor Amsterdam in Google Maps
Google voegt Immersive View toe voor Amsterdam in Google Maps Nieuws van 14 juni 2023
Google wilde chatbot Bard deze week uitbrengen in EU, maar moet dat uitstellen
Google wilde chatbot Bard deze week uitbrengen in EU, maar moet dat uitstellen Nieuws van 14 juni 2023
'Nederlandse bronnen voor trainen van chatbots staan bol van privégegevens'
'Nederlandse bronnen voor trainen van chatbots staan bol van privégegevens' Nieuws van 7 juni 2023
Microsoft experimenteerde met nep-AI-antwoord bij zoekopdracht 'Chrome' in Bing
Microsoft experimenteerde met nep-AI-antwoord bij zoekopdracht 'Chrome' in Bing Nieuws van 7 juni 2023
Google Translate krijgt meer contextopties bij vertalingen
Google Translate krijgt meer contextopties bij vertalingen Nieuws van 8 februari 2023
Meer producten en artikelen
Wetenschap E-commerce Google Generatieve AI

Reacties (24)

-Moderatie-faq
24
24
10
1
0
9
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Oon 15 juni 2023 19:39
Kan toch nooit goed genoeg kloppen?

Je ziet veel bij van die webwinkels waar je t-shirts met opdruk kunt kopen dat het gewoon slechte photoshops zijn. Nou zal AI het iets beter laten passen aan het model, maar dit gaat echt nooit kunnen werken met alle verschillende kledingstukken die er zijn. Losse t-shirts, strakke t-shirts, verschillende maten die in de werkelijkheid afwijken van wat de fabrikant aangeeft (vaak genoeg dat een M t-shirt van het ene merk overeen komt net een L van het andere merk, of dat een L van het ene merk heel strak zit en een M van het andere merk zelfs losjes zit).
Laat staan kleding met meerdere lagen of rare vouwen en snedes.
Gelomidor1 @Oon16 juni 2023 05:39
Klopt, om t echt te laten werken zal elke kleding stuk zijn specificaties aan deze AI moeten geven
magel725 @Gelomidor116 juni 2023 07:51
Mee eens en ik ben echt benieuwd hoe ze dat gaan doen. Bijna geen enkel merk dat ik kennkrijgt het voor elkaar dat een kledingstuk met maat L ook echt altijd exact gelijk is in omtrek of lengte. En het wisselt niet alleen per model kledingstuk maar ook twee shirts die exact dezelfde pasvorm hebben zijn toch niet altijd gelijk. Ik koop in de praktijk mijn kleding in maten L tot XXL voor simpele shirts bijvoorbeeld.

Als AI er vanuit gaat dat een L altijd dezelfde specs heeft, dan heb je er niets aan. Dan moet echt kledingstuk na kledingstuk worden ingevoerd, of men moet zich aan standaarden gaan houden. Dat laatste zou heel erg fijn zijn in elk geval voor online shoppen.
Patrick_Wolf @Gelomidor116 juni 2023 10:05
Toch lijken ze in dit model wel te kijken naar de input die ze krijgen en dat matchen op hun modellen. Dus wellicht dat dit al gebeurt? https://tryondiffusion.github.io/

Edit: Wellicht ook niet
Fourth, we don't promise fit and for now focus only on visualization of the try on. Finally, this work focused on upper body clothing and we have not experimented with full body try-on, which is left for future work.

[Reactie gewijzigd door Patrick_Wolf op 22 juli 2024 21:27]

Bulls @Oon16 juni 2023 09:34
Blijkbaar zijn alle kledingstukken van spandex gemaakt als ik naar dat tabel kijk
cool0 @Oon16 juni 2023 11:03
Ja Superdry is daar een voorbeeld van. Waar ik bij elk merk een L heb is dat bij Superdry een XL of zelfs XXL. Dit gaat dus inderdaad alleen werken wanneer de fabrikant de juiste zaken doorstuurt.
jdh009 FP ProMod 15 juni 2023 18:42
In eerste instantie klinken deze toepassen super, echter ben ik benieuwd in hoeverre je niet (on)bewust genudged wordt of dat je er door een filter toch mooier uit ziet dan het 'werkelijk' zou zijn. Dan bedoel ik niet meteen full overdrive maar een paar procent aanpassen kan mogelijk al een enorm verschil maken om de keuze om iets wel aan te kopen.

Commercialisering van AI gericht op winstbejag, gamification en personificatie is echt een horrorscenario. Zou zou een thema kunnen zijn voor Black Mirror waar vandaag een bericht over langs kwam.

[Reactie gewijzigd door jdh009 op 22 juli 2024 21:27]

raro007 @jdh00915 juni 2023 18:54
Dit word toch al jaren gedaan en is algemeen bekend.
https://www.maxvandaag.nl...els-en-meer-verkooptrucs/
Rogers @jdh00916 juni 2023 01:25
In winkels wordt speciale verlichting gebruikt die de kleuren van kleding of eten beter laat uit zien. We worden zonder AI dus ook wel misleid.
We.are.cake 15 juni 2023 18:55
Handig, de meeste kleding die ik online koop wordt getoond op modellen die minstens 8 centimeter langer zijn dan ik, dat is een gigantisch verschil als het gaat om bepaalde kledingstukken.
Marve79 @We.are.cake15 juni 2023 20:36
Ik koop werkelijk alles online behalve kleding. Dat pas ik toch graag zelf eerst. Maten kunnen wel kloppen maar het moet nog lekker zitten ook.
Gelomidor1 @Marve7916 juni 2023 05:37
Ik haal alles bij girav, zit altijd goed en broeken van gstar. Met zelfde merk zit je altijd goed kwa maat :p
GerardVanAfoort @Gelomidor116 juni 2023 06:38
Idd hier vaak Esprit, online bijna altijd sale, altijd de juiste maten en duurzaam.

Is kijken naar welke virtuele winkel AI van Google mij stuurt :)
LurkZ @GerardVanAfoort16 juni 2023 07:53
De winkel waar Google het meeste advertentieinkomsten van binnenharkt.
We.are.cake @Marve7915 juni 2023 23:29
De kleding die ik draag wordt niet veel verkocht in Nederlandse winkels, 7 winkels in totaal, dan moet je het online zoeken. Gelukkig veranderd er weinig per seizoen, hooguit een nieuwe kleur of klein detail.
Maar wanneer er een nieuw ontwerp wordt verkocht, moet je maar het geluk hebben dat een van die winkels dat inkoopt, en dat ze meerdere maten in de winkel hebben.
Mushy @We.are.cake15 juni 2023 22:38
Ik kwam al een commentaar tegen op deze ontwikkeling omdat gekleurde modellen zo nooit meer geld kunnen verdienen aan dit werk :+ Het is ook niet snel goed.
Dat ging trouwens over een hele andere bron want was al zeker meer dan een maand geleden, Google was hier dus zeker niet de eerste in en het is natuurlijk ook een volstrekt logische ontwikkeling.
X-GeaR 15 juni 2023 18:38
Interessante technologie met als uiteindelijke doel voor Google om relevant te blijven als zoekmachine, maar ook om ervoor te zorgen dat meer webshops meer gaan uitgeven aan Google Shopping. Als het conversiepercentage toeneemt en het aantal retouren afneemt (door de juiste maat & beter inschatten of een kledingstuk geschikt is voor lichaamstype), lijkt het een win-win-situatie voor webshop en Google (en ook nog eens goed voor het milieu). Ben wel benieuwd of het altijd 100% overeen gaat komen met wat er daadwerkelijk wordt getoond.

[Reactie gewijzigd door X-GeaR op 22 juli 2024 21:27]

hanskroll 15 juni 2023 19:45
Waarom wordt de bron niet vermeld? https://blog.google/produ...l-try-on-google-shopping/
Autisme_tech 15 juni 2023 22:18
Er zijn al shops die een app hebben waarnee je kleding op maat kan kopen, met de camera meet je jezelf op en weet je direct hoe het staat en welke maat je moet hebben
FONfanatic 15 juni 2023 20:37
Wat een oplossing voor de uitbijters qua lichaams- en kledingmaten, smaak en culturele opvattingen! Ben benieuwd of mannen nog langer hun saaie kleding zullen aanschaffen. De travestieten, crossdressers en dragqueens althans niet.
Bulkzooi 15 juni 2023 21:06
ff goedkoop scoren in de hype. Nee, dit is niet meer de Google van vrûger.

waar gaat het heen met de media?
Bulls @Bulkzooi16 juni 2023 09:36
Sinds het op internet van encyclopedie naar reclame zuil is gegaan.
Bulkzooi @Bulls22 juni 2023 15:43
Sinds het op internet van encyclopedie naar reclame zuil is gegaan.
MS Encarta? De 98 versie is misschien wel mijn meest gebruikte programma. Samen met Google Earth.

Maar ik hoop dat ze een focus op 90-60-90 hebben.. Met een strakke cup D. Ik voorzie wel wat fashion corrections en revivals.

Chica Universalis.

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 22 juli 2024 21:27]

eurob 16 juni 2023 16:57
Lijkt me erg handig, scheelt een hoop tijd en frustratie.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.