Vimeo onthult AI-montagetool op basis van transcripties

Videoplatform Vimeo onthult een set van AI-tools waarmee gebruikers op basis van transcripties video's kunnen monteren. Ook kunnen gebruikers scripts voor video's genereren met een ChatGPT-achtige functie. Vimeo brengt de AI-tools deze zomer uit voor betalende gebruikers.

Om de functie mogelijk te maken, maakt een AI-model eerst een transcriptie van een geüploade video, waarna de gebruiker in de bètaversie enkele opties heeft. Zo kan de tool automatisch stiltes vanaf een bepaalde lengte en opvulwoorden opsporen en uit de video verwijderen. Het eindresultaat bevat dan wel jumpcuts op de plekken waar kleine loze momenten of woorden zijn verwijderd. Gebruikers kunnen ook in de transcriptie woorden en zinnen selecteren om deze delen te verwijderen of te isoleren.

Naast de montagetool kunnen klanten ook gebruikmaken van een teleprompterfunctie. De op te lezen tekst kan eventueel gegenereerd worden met Vimeo's AI-scriptgenerator. Gebruikers voeren zoals bij vergelijkbare op tekst gebaseerd AI-modellen een korte prompt in. Op basis van deze beschrijving maakt de tool een script. Volgens TechCrunch maakt Vimeo gebruik van OpenAI's ChatGPT-technologie, al heeft het videobedrijf dat voor zover bekend niet bevestigd.

Iedereen kan de montagefunctie momenteel testen op de website van Vimeo. De AI-tools moeten in juli uitkomen voor klanten met een Standard- of Pro-abonnement, schrijft het bedrijf. De functie kost in de praktijk dus ten minste vijftien euro per maand op basis van een jaarabonnement op Vimeo Standard.

Vimeo AI tool
In het linker vak is de transcriptie van de video te zien, met daarboven de beschikbare AI-montagefuncties. In de balk onder de video zijn de verschillende weggeknipte delen te zien. Individuele fragmenten kunnen uiteindelijk geëxporteerd worden of de video kan als geheel gebruikt worden.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 20-06-2023 16:25 13

20-06-2023 • 16:25

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Reacties (13)

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Slashdotter 20 juni 2023 16:34
Dit klinkt als een betere en goedkopere concurrent voor TechSmith Audiate die 32 euro per maand kost:

https://www.techsmith.com/audiate.html
Save Time. Sound Professional. Audiate turns your recordings into text, letting you make precise edits without being an expert.
guidogast @Slashdotter20 juni 2023 16:36
Ik moest denken aan een nieuwe feature in DaVinci Resolve 18.5
mjtdevries 20 juni 2023 16:54
Lijkt er op dat deze features alleen maar gemaakt zijn om te kunnen roepen dat je AI gebruikt in je software...
Exirion @mjtdevries20 juni 2023 18:20
Dat dus. De hype waait wel weer over zodra de beperkingen algemeen bekend zijn. Een paar jaar geleden hoorde je politici gehersenspoeld door bedrijven nog verkondigen dat we binnen een paar jaar zelfrijdende auto’s op de weg zouden hebben. Nu hoor je daar na serieuze problemen en ongevallen niks meer over.
Gutteguttegut 20 juni 2023 16:45
Het voorbeeld levert voor mij geen bruikbare video op.
McVirusS 20 juni 2023 17:33
Als ze ChatGPT gebruiken dan gebruiken ze vast ook Whisper van OpenAI, een best goedkope en goede speech-to-text API die dit heel goed mogelijk zou maken. Deze API kan SRT bestanden opleveren, wat dus timecodes naar tekst geeft.
Powerkiwi @McVirusS20 juni 2023 20:47
Met als nuttige kanttekening dat het grootste Whisper-model maar 1550MB is en dus ook prima zonder de API lokaal of op eigen servers kan draaien, itt GPT-3.5/4
2mb 20 juni 2023 17:17
Recut van een indie developer is mijn go-to tool hiervoor. Eenmalige betaling in plaats van een abonnement.
bossanova 20 juni 2023 19:34
Realtime translation is voorlopig nog te lastig voor AI dus ik verwacht dat alles waar creativiteit bij komt kijken, zoals fades, overflows en geprogrammeerde effecten, nog veel te veel gevraagd is.
Matthijs 20 juni 2023 18:11
Zit nu ook al enige tijd in Adobe Premiere Pro, een waar genot om mee te werken. Control + F in het transcript, enorm handig als je veel shots hebt. Het knippen gaat ook als een trein, net als pauzes en 'uhms' verwijderen.
Matthijs @koelpasta20 juni 2023 21:07
Jeetje, misschien bedoel je het niet zo, maar dit bericht komt echt super naar over op mij.

Het bericht gaat over het bewerken van video op basis van transcripten, en het leek mij in die context een waardevolle toevoeging, net als in andere comments, om een alternatief te noemen dat hetzelfde doet.

Ik hoop dat je verder een fijne dag hebt.
koelpasta
@Matthijs21 juni 2023 10:42
Jeetje, misschien bedoel je het niet zo, maar dit bericht komt echt super naar over op mij.
Ik snap niet helemaal hoe je dat bericht als 'super naar' kunt ervaren. Het was iig bedoeld als een ietswat sarcastische maar wel oprechte vraag.
Het bericht gaat over het bewerken van video op basis van transcripten, en het leek mij in die context een waardevolle toevoeging, net als in andere comments, om een alternatief te noemen dat hetzelfde doet.
Dank voor de verduidelijking.
Ik hoop dat je verder een fijne dag hebt.
Dat klinkt een beetje passief-agressief. Maar ik hoop, oprecht, ook dat jij een mooie dag hebt.

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