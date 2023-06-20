Vimeo onthult AI-montagetool op basis van transcripties

Videoplatform Vimeo onthult een set van AI-tools waarmee gebruikers op basis van transcripties video's kunnen monteren. Ook kunnen gebruikers scripts voor video's genereren met een ChatGPT-achtige functie. Vimeo brengt de AI-tools deze zomer uit voor betalende gebruikers.

Om de functie mogelijk te maken, maakt een AI-model eerst een transcriptie van een geüploade video, waarna de gebruiker in de bètaversie enkele opties heeft. Zo kan de tool automatisch stiltes vanaf een bepaalde lengte en opvulwoorden opsporen en uit de video verwijderen. Het eindresultaat bevat dan wel jumpcuts op de plekken waar kleine loze momenten of woorden zijn verwijderd. Gebruikers kunnen ook in de transcriptie woorden en zinnen selecteren om deze delen te verwijderen of te isoleren.

Naast de montagetool kunnen klanten ook gebruikmaken van een teleprompterfunctie. De op te lezen tekst kan eventueel gegenereerd worden met Vimeo's AI-scriptgenerator. Gebruikers voeren zoals bij vergelijkbare op tekst gebaseerd AI-modellen een korte prompt in. Op basis van deze beschrijving maakt de tool een script. Volgens TechCrunch maakt Vimeo gebruik van OpenAI's ChatGPT-technologie, al heeft het videobedrijf dat voor zover bekend niet bevestigd.

Iedereen kan de montagefunctie momenteel testen op de website van Vimeo. De AI-tools moeten in juli uitkomen voor klanten met een Standard- of Pro-abonnement, schrijft het bedrijf. De functie kost in de praktijk dus ten minste vijftien euro per maand op basis van een jaarabonnement op Vimeo Standard.