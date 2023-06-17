Microsoft gaat Agenda- en Mail-apps in 2024 vervangen door nieuwe Outlook-app

Microsoft wil de Agenda- en Mail-apps van Windows in 2024 gaan vervangen door de vernieuwde versie van de Outlook-app. Alle Windows 11-apparaten die vanaf volgend jaar worden uitgebracht, komen standaard geleverd met de nieuwe app.

Dat maakt Microsoft bekend in een post op zijn ondersteuningswebsite. De Agenda- en Mail-apps zijn wel nog bruikbaar en te downloaden tot het eind van 2024. In beide apps komt een toggle beschikbaar waarmee gebruikers de previewversie van de nieuwe Outlook-app, die afgelopen april werd uitgebracht, kunnen uitproberen.

Een jaar geleden kwam de nieuwe Outlook-app al als bèta beschikbaar voor Windows Insiders. De app introduceert onder meer AI-functies, agenda-integratie en ondersteuning voor meerdere mailaccounts van verschillende diensten, zoals Gmail en Yahoo.

Nieuwe Outlook voor Windows-app

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 17-06-2023 10:09 138

17-06-2023 • 10:09

138

Lees meer

Microsoft haalt site 'grootste verkoper frauduleuze Outlook-accounts' offline
Microsoft haalt site 'grootste verkoper frauduleuze Outlook-accounts' offline Nieuws van 14 december 2023
Microsoft stelt organisatietool Lists beschikbaar aan alle gebruikers
Microsoft stelt organisatietool Lists beschikbaar aan alle gebruikers Nieuws van 2 oktober 2023
Windows Central: Microsoft brengt mogelijk AI-functies naar Paint op Windows 11
Windows Central: Microsoft brengt mogelijk AI-functies naar Paint op Windows 11 Nieuws van 23 augustus 2023
Microsoft test ondersteuning voor hdr-achtergronden in Windows 11
Microsoft test ondersteuning voor hdr-achtergronden in Windows 11 Nieuws van 4 augustus 2023
Microsoft zet Mail- en Agenda-migratie naar Outlook per augustus door
Microsoft zet Mail- en Agenda-migratie naar Outlook per augustus door Nieuws van 24 juli 2023
Windows 11 krijgt in Insider-build emoji's die er minder plat uitzien
Windows 11 krijgt in Insider-build emoji's die er minder plat uitzien Nieuws van 13 juli 2023
Microsoft wil Windows 11 uitbouwen naar volledige clouddienst
Microsoft wil Windows 11 uitbouwen naar volledige clouddienst Nieuws van 27 juni 2023
Vimeo onthult AI-montagetool op basis van transcripties
Vimeo onthult AI-montagetool op basis van transcripties Nieuws van 20 juni 2023
Microsoft voegt meer advertenties toe voor gratis gebruikers van Outlook-apps
Microsoft voegt meer advertenties toe voor gratis gebruikers van Outlook-apps Nieuws van 22 augustus 2022
Microsoft komt in beperkt aantal landen met Outlook Lite-app voor Android
Microsoft komt in beperkt aantal landen met Outlook Lite-app voor Android Nieuws van 2 augustus 2022
Microsoft brengt bètaversie vernieuwde Outlook-app voor Windows uit
Microsoft brengt bètaversie vernieuwde Outlook-app voor Windows uit Nieuws van 18 mei 2022
Screenshot toont 'One Outlook'-app voor Windows 10
Screenshot toont 'One Outlook'-app voor Windows 10 Nieuws van 5 januari 2021
Meer producten en artikelen
Software Microsoft Outlook

Reacties (138)

-Moderatie-faq
138
136
59
1
0
50
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Hardfreak 17 juni 2023 10:15
Geen woord over wat er gaat gebeuren met de apps op Windows 10.

Op mijn werk ben ik al een tijdje overgestapt naar de nieuwe Outlook experience en tov de oude Outlook applicatie vind ik het toch een serieuze downgrade. Meerdere mails selecteren is een pain in the ***, reminders voor meetings komen nu binnen via Windows notification center, wat dus wil zeggen dat deze na een paar seconden verdwijnen in de stroom van andere notifications en als je gebruik maakt van quiet mode, dan krijg je gewoon geen melding ... Ik heb dus al een hoop meetings gemist sinds ik ben overgestapt.
Gr4mpyC3t @Hardfreak17 juni 2023 10:18
Dikke kans dat deze apps op Windows 10 blijven. Het niet meer kunnen downloaden zal enkel op Windows 11 zijn vermoed ik.

Volgens mij is Windows 10 ondersteund tot 2025, dus dan nog een jaartje zonder updates voor die apps en is het toch afgelopen.
Verwijderd @Gr4mpyC3t17 juni 2023 11:11
Dit is voor nu gewoon een keuze (er staat ook pre bij de app), maar dus een verplichting voor volgend jaar. Omdat de app op Win11 en Win10 hetzelfde is en Microsoft steeds meer hetzelfde wil zien door alles simpeler (in hun ogen) te maken, zal dit echt wel op Win10 ook zo zijn.
TheVivaldi @Gr4mpyC3t17 juni 2023 11:01
Dikke kans dat deze apps op Windows 10 blijven. Het niet meer kunnen downloaden zal enkel op Windows 11 zijn vermoed ik.
Tenzij volgend jaar Windows 12 komt.
RoccoS @Hardfreak17 juni 2023 10:29
Je kan in de instellingen van quite mode toch meldingen specifieke apps uitsluiten van quite mode? Verder zou ik gewoon geen beta-versies gebruiken van software in je eigen werk-omgeving als je geen irritaties wilt over dingen die nog niet goed werken.
Hardfreak @RoccoS17 juni 2023 10:39
Heb ik geprobeerd, maar het blijft onbetrouwbaar. Als ik niet aan mijn computer zit wanneer de melding (15 min op voorhand) binnenkomt, dan heb ik deze alsnog gemist. In de oude versie van Outlook bleef die pop-up gewoon op het scherm staan.

Uiteraard heb ik dit als feedback verstuurd en sinds kort krijg je al wel een balkje bovenin outlook dat meldingen mogelijks onderdruk zijn geweest en dat je je Windows settings moet nakijken :) .
TheVivaldi @Hardfreak17 juni 2023 11:02
Ja, dat met die meldingen is helaas overal zo. Daarom ook dat ik BB10 zo fijn vond op telefoons: het enige mobiele OS waar agendameldingen als pop-upvenster in beeld bleven staan.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 13:52]

BurrowedLurker @TheVivaldi17 juni 2023 12:33
Zeker niet het enige mobiele OS. Op iOS blijven kalender notificaties gewoon op je Lock Screen staan, ook nadat de tijd van de meeting verstreken is. Als je bijvoorbeeld iets in je agenda zet voor 13:00 met een herinnering 15 minuten van te voren, dan krijg je een melding om 12:45 maar die blijft gewoon staan totdat je het zelf weg swiped. Stel je checkt je Lock Screen om 13:15 dan staat er ‘meeting vandaag 13:00’.
TheVivaldi @BurrowedLurker17 juni 2023 12:48
Huh? Maar ik had het over een pop-upvenster in beeld, niet een melding op het vergrendelscherm. Dat is een totaal ander concept en dus appels met peren.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 13:52]

Canaria @TheVivaldi17 juni 2023 13:26
Ook dat kan in iOS. Je kunt notificaties van het type ‘Banner’ instellen en daarbij het schuifje ‘Persistent’ aanzetten. Notificaties blijven dan prominent in beeld staan op dezelfde manier als een gemist inkomend telefoongesprek of een gemist alarm.
TheVivaldi @Canaria17 juni 2023 14:03
A, dat wist ik niet. Dat is dus wat ik bedoelde.
Verwijderd @Canaria18 juni 2023 16:15
Werkt overigens ook in MacOS
BurrowedLurker @TheVivaldi18 juni 2023 02:02
Ah ok. Ja ik dacht niet aan pop ups die permanent op je scherm over alles blijven staan, dat lijkt me niet prettig. Maar zoals Canaria zegt kan dat ook.

Je kan evt ook een calendar wider op je homescreen zetten. Je kan het dus op je Lock Screen, Home Screen en evt als persistent banner als je dat zou willen, keuze genoeg!
IStealYourGun @Hardfreak17 juni 2023 10:56
Het is en blijft een preview versie, dus logisch dat nog niet alles aanwezig is. Beste dat je kan doen is feedback sturen.
robvh99 @Hardfreak17 juni 2023 13:15
Ik heb de nieuwe versie ook geprobeerd en heb het een halve dag volgehouden tot ik het zo zat was dat ik weer teruggeschakeld ben naar de oude look. Zelfde met teams. Best wat goede dingen maar te veel irritaties in het dagelijks gebruik.
Pixeltje @Hardfreak17 juni 2023 14:25
Dit. Ik heb ‘m een tijdje geprobeerd maar kan er niet over uit hoe ze de nieuwe outlook app zo hebben kunnen verknallen. Bijlagen zijn standaard cloudlinks, gedeelde agenda’s werken belazerd en to be fair is de lijst wat mij betreft eindeloos met zaken die minder handig zijn geworden ten opzichte van hoe outlook was..
Sjekster @Hardfreak17 juni 2023 10:45
Die nieuwe outlook experience lijkt me gewoon de webapp in een wrapper eerlijk gezegd. Ik wist niet hoe snel ik weer terug naar de oude outlook moest gaan. Het zal helaas wel een kwestie van tijd zijn voor je verplicht over moet.
Scriptkid @Sjekster17 juni 2023 12:10
Dat is het hele idee, one universal app zo werkt het ten alle tijden in any device , and hardware , any os altijd het zelfde het is nl webmail.

Plus de performance is altijd het zelfde gezien alles backend renderd is.

Enige wat ze moeten aanpassen is de multi mailbox expirience
Sjekster @Scriptkid17 juni 2023 13:00
Dat is een mooi voordeel, maar dan moet het wel net zo fijn werken als de native app, en dat was voorlopig nog niet het geval 🙂
Zackito @Sjekster17 juni 2023 13:25
Eerlijk gezegd verafchuwing ik de native app. De laatste jaren is het alleen maar slechter geworden, met name zoeken in je mailbox, vastlopen etc. Niet verder dan je cache kunnen zoeken.

Gebruik al een aantal jaar alleen webmail en dit is gewoon prima. Snel, zoeken werkt goed en doet wat het moet doen.

Het was alleen een kwestie van wennen.
Sjekster @Zackito17 juni 2023 13:38
Native is ook verre van perfect, dat is zeker waar! Zoeken is idd een drama..
curkey @Sjekster17 juni 2023 23:31
De zoek-functie van Outlook is all sinds de jaren 90 helemaal top. De vind-functie daarentegen... Pfoa. Zelfs met de exacte string is het ondermaats.

En alles nog steeds single window, wat enorm brak is als je even snel moet switchen voor iets dat tussenbeide komt. Waarom geen tabs?
tvtech @Zackito17 juni 2023 13:53
Eens, ik ben een tijdje geleden ook over gestapt, ook vanwege dat de Outlook app heel slecht werkt met iCloud mail en agenda. Nu gebruik ik van beide de web versies, zowel Office 365 als dus iCloud
84hannes @Zackito17 juni 2023 14:07
Eerlijk gezegd verafchuwing ik de native app. De laatste jaren is het alleen maar slechter geworden
Terwijl de web app duidelijk wel vooruitgang boekt. Ik heb de native app alleen nodig als ik mails wil ondertekenen of versleutelde mails wil lezen. Daarbuiten start ik 'm soms wekenlang niet op.
jmvdkolk @Zackito18 juni 2023 13:26
Ik gebruik Outlook met enige regelmaat offline (ja dat bestaat nog). De cache is essentieel voor mijn use case. In mijn ervaring is de Web App voor mij onbruikbaar als ik offline ben. Ik heb de nieuwe Outlook app nog niet offline geprobeerd, en weet niet of die zou werken. Ik mis nog een aantal features van de klassieke Outlook app die ik dagelijks gebruik. B.v. het bekijken van al mijn ongelezen e-mails over folders en accounts heen. Voor mij is dat redelijk basis functionaliteit die nog ontbreekt.
AkroBatik @jmvdkolk19 juni 2023 19:51
Toen ik in het vliegtuig probeerde mijn mail bij te werken, werd dit gauw duidelijk. De app start niet eens op als je offline bent.

Dus weer snel terug geschakeld naar de oude versie.
jmvdkolk @AkroBatik20 juni 2023 16:28
Dank je wel voor het testen :-). Toegang tot mail terwijl ik vlieg is één van de belangrijkste momenten waarop ik offline ben maar wel mail nodig heb.
Scriptkid @Sjekster17 juni 2023 22:28
Ik moet zeggen ik heb er totaal geen issue mee, Ik ben zelf 6 jaar geleden afgestap van Outlook en gebruik alleen maar webmail op zowel mijn desktop als mijn mobile.

Op de desktop heb ik er wel een edge app van gemaakt.

#msft
Zackito @Scriptkid17 juni 2023 13:26
Hoe bedoel je precies? Mailboxen kan je gewoon toevoegen zoals binnen je normale Outlook alleen gebeurd het niet volledig automatisch.
aikebah @Scriptkid17 juni 2023 16:01
Plus de performance is altijd het zelfde gezien alles backend renderd is.
Frontend rendered via javascript zul je bedoelen.
DeCo @Scriptkid19 juni 2023 09:31
Any os.. nee, Outlook op MacOS ziet er anders uit en wérkt ook net even wat anders
één applicatie, twee teams, verschillende resultaten. Heel bijzonder wel.
Scriptkid @DeCo19 juni 2023 10:01
Nee , Owa op je MACOS is exact het zelfde als op windows en de Monad build gebruikt de OWA als basis.
ruuduitdegraaf @Sjekster17 juni 2023 13:10
Helemaal mijn idee. Ook kreeg ik reclame mails te zien die ik in de oude mail niet had.
MsG @Hardfreak17 juni 2023 10:19
Op Windows 10 kreeg ik ook al een melding om naar deze versie te gaan. Het is weer de typische zwabberitis bij Microsoft, dan weer UWP apps, dan weer electron rommel, dan soms ineens weer win32 apps.
swhnld @MsG17 juni 2023 10:32
Dan zet je toch Linux of Free SD of ChromeOS er op, of koopt een MacBook. Niemand verplicht je prive om Windows of Microsoft te gebruiken, daar kun je omheen leven.
Hardfreak @swhnld17 juni 2023 10:42
Als je in het Microsoft eco-systeem zit, good luck with that. Ik heb ook een aantal collega's met Macbooks en de Microsoft/Teams apps werken wel maar ze zijn ook verrevan perfect.
Hoe stom hun apps soms zijn, ze werken wel perfect samen met de protocollen die Microsoft verzint.

Ik zit nu op Linux en heb Thunderbird met TbSync om mijn kalender te sync'en, maar dit wil dus wel zeggen dat ik 100% afhankelijk ben van een paar gemotiveerde developers die dit willen onderhouden icm Microsoft die elk moment kan beslissen om iets kapot te maken.

//edit: uiteraard verplicht niemand mij om prive Microsoft producten te gebruiken, maar ik heb geen zin om te migreren naar Google of een andere calendar provider (en self hosting heb ik ook geen goesting in, ik ben te lui en de grote providers werken gewoon en gaan niet zo snel data verliezen).

[Reactie gewijzigd door Hardfreak op 22 juli 2024 13:52]

Frame164 @Hardfreak17 juni 2023 12:08
Je geeft daar precies het nadeel van veel open source projecten aan. Open source projecten worden alleen maar succesvol als het wordt gesteund door grote bedrijven die het in hun oplossingen gebruiken. Dat waarborgt de continuiteit.

Aan de andere kant: als die gemotiveerde developers die kleinere projecten doen er mee stoppen staat niets je in de weg om het zelf verder te ontwikkelen. Sterker nog, je kunt nu al meedoen. Dat is dan weer het mooie van open source software.
Arrogant @Frame16417 juni 2023 13:44
Het nadeel van closed source-projecten is te lezen in dit artikel. :+
84hannes @Frame16417 juni 2023 14:11
Aan de andere kant: als die gemotiveerde developers die kleinere projecten doen er mee stoppen staat niets je in de weg om het zelf verder te ontwikkelen.
Ik weet dat het niet zo bedoeld is, maar dat is behoorlijk denigrerend over de hoeveelheid tijd en kennis die nodig is om een applicatie te onderhouden. Ik ben erg bang dat Mozilla/Firefox tussen nu en toen jaar omvalt om zou kunnen vallen, maar zelfs als ik niets anders te doen had dan kan ik in mijn eentje waarschijnlijk de veiligheidspatches niet eens schrijven, laat staan dat ik Firefox van ondersteuning van nieuwe webstandaarden en andere nieuwe features zou kunnen voorzien. Nu realiseer ik me dat Firefox geen "klein" project is, maar daarmee is het geen gegeven dat iedere investering in Firefox een verwaarloosbaar risico heeft.

Overigens ben ik het helemaal met @Arrogant eens, bij closed source kunnen ze ook stoppen en dan heb je helemaal niets.

[Reactie gewijzigd door 84hannes op 22 juli 2024 13:52]

Bossie @84hannes17 juni 2023 15:07
Daar moet je ook maar zin in hebben idd. Ik wil probleemloos een service/app kunnen gebruiken :)
CivLord @Frame16418 juni 2023 15:04
Aan de andere kant: als die gemotiveerde developers die kleinere projecten doen er mee stoppen staat niets je in de weg om het zelf verder te ontwikkelen. Sterker nog, je kunt nu al meedoen. Dat is dan weer het mooie van open source software.
Voor de meeste gebruikers staat er iets behoorlijk groots in de weg, namelijk het feit dat ze meestal geen developer zijn. Voor hen vervalt ook het andere vaak genoemde 'voordeel' van open source: namelijk dat je zelf de sourcecode kan controleren op fouten, backdoors, beveiligingslekken, etc.
Croga @Hardfreak17 juni 2023 14:12
//edit: uiteraard verplicht niemand mij om prive Microsoft producten te gebruiken, maar ik heb geen zin om te migreren naar Google of een andere calendar provider (en self hosting heb ik ook geen goesting in, ik ben te lui en de grote providers werken gewoon en gaan niet zo snel data verliezen).
Om nog maar te zwijgen over het feit dat Exchange/activesync de enige echte standaard is om kalenders te delen. Alle andere "standaarden" zijn halfbakken oplossingen die nogsteeds niet volledig werken.
readefries @Croga17 juni 2023 14:41
Waarom werkt CalDav niet volgens jou? Zowel Google als Apple gebruiken dan voor het delen van agenda's.

Die protocollen van Microsoft maken het alleen maar onnodig complex in incompatible doordat ze hier geen gebruik van maken.
SirBlade @Hardfreak17 juni 2023 12:11
/off-topic: Ik zou zo blij zijn met een Microsoft Linux Distro. Standaard inloggen met je ms-account. Onedrive, Edge, Powershell, Visual Studio Code en dergelijke als default applicaties.
TheVivaldi @SirBlade17 juni 2023 13:02
Liever niet. Ik gebruik als Linuxgebruiker wel een paar dingen van Microsoft en ben ook zeker niet anti-Microsoft, maar een hele distro hoeft van hun kant hoeft van mij niet.
tvtech @TheVivaldi17 juni 2023 13:56
Het zou wel dé doorbraak kunnen worden, Linux waarop je gewoon Word e.d. kunt draaien, native dan.
84hannes @tvtech17 juni 2023 14:21
Het zou wel dé doorbraak kunnen worden, Linux waarop je gewoon Word e.d. kunt draaien, native dan.
Microsoft heeft geen eigen distro nodig om dat mogelijk te maken. Belangrijker is dat je er op moet kunnen vertrouwen dat ze het blijven ondersteunen. Als het hetzelfde lot beschoren is als bijvoorbeeld Microsoft Zune, Silverlight, Windows Mobile, Internet Explorer for Mac, Microsoft Band, Windows RT, de oorspronkelijke Surface (koffietafel) etc. dan kun je beter geen tijd en geld in een migratie steken.

Of wie weet nog hoe Microsoft in 2008 opeens aan Office-versie zonder VBA-ondersteuning uitbracht voor MacOS X?
tvtech @84hannes17 juni 2023 14:27
Ach, dat doen alle fabrikanten, kijk maar eens wat Google allemaal geïntroduceerd heeft en daarna weer afgevoerd. Als je je niet aanpast overleef je niet. Maar dat geldt voor ons allemaal.
Hardfreak @SirBlade19 juni 2023 16:17
Ik ben ook niet anti-Microsoft, maar juist het feit dat je in je OS aangemeld moet zijn met een account is voor mij een brug te ver en de reden dat ik toch nog maar eens de stap heb gemaakt richting het Linux kamp (naast het feit dat ik op het werk in Windows het meeste al doe in WSL).

First-party OneDrive op Linux zou wel leuk zijn, dat is nu mijn grootste gemis.
4x4 @Hardfreak17 juni 2023 12:38
Mooie reden om ze te missen. Minimaal de helft van die meetings is gebakken lucht. Stuur gewoon iedereen een mail met de te bespreken punten en laat iedereen daar op reageren.
Triblade_8472 @Hardfreak17 juni 2023 17:56
En vergeet niet dat je niet meerdere mailboxes zichtbaar kan hebben.
Die nieuwe app is waanzin vergeleken bij de full-featured.

Waar we moeten wel wezen, deze app vervangt volgend jaar de ingebakken Mail app, (nog) niet Outlook zelf.
BeosBeing @Hardfreak21 juni 2023 10:06
Op mijn werk ben ik al een tijdje overgestapt naar de nieuwe Outlook experience en tov de oude Outlook applicatie vind ik het toch een serieuze downgrade.
Die trend zie ik in Windows al sinds de komst van "Vista" (vandaar mijn Avatar, Vista van daarvoor) en hoewel er ook verbeteringen zijn (van P-ATA naar S-ATA naar NVNM) zie je dat de user-interface steeds versimpelt wordt. Een functie als vensters naast elkaar plaatsen, die in XP gewoon werkte, zet bij mij in "Ten" de vensters consequent boven elkaar, en dat deed het ook al in "Eight" en als ik het me goed herriner was deze functie ook een tijdje helemaal weg. Microsoft vindt steeds opnieuw hetzelfde uit, maar iedere keer werkt het net wat minder dan de vorige versie.
Meerdere mails selecteren is een pain in the ***, reminders voor meetings komen nu binnen via Windows notification center, wat dus wil zeggen dat deze na een paar seconden verdwijnen in de stroom van andere notifications en als je gebruik maakt van quiet mode, dan krijg je gewoon geen melding ... Ik heb dus al een hoop meetings gemist sinds ik ben overgestapt.
Gewoon jezelf dwingen steeds opnieuw te kijken wat er is binnengekomen.

Vroeger moest je mails ophalen via inbellen, met adsl en coax-internet kreeg je dat Outlook dat getimed ging doen, om de 5, 10 , 15 minuten, dat kun je instellen. Inmiddels merk ik echter steeds vaker dat ongeacht het ingestelde interval mails soms urenlang niet binnenkomen, en ook dat bepaalde mails (met bijlages) niet binnenkomen (ook niet als je meerdere keren laat verzenden/ontvangen) en latere mails dan opeens wel binnenkomen (maar die urgente/belangrijke nu net niet), ondanks dat die op de webinterface van de provider dus wel te lezen zijn.
dutchruler 17 juni 2023 10:15
Heb het geprobeerd, maar zolang deze versie nog niet het maken van favorieten van shared accounts ondersteund is het voor mij niet bruikbaar.

Wel jammer, want voor de rest was het een grote verbetering
basseytje @dutchruler17 juni 2023 10:55
Dit was voor mij ook de reden om direct terug te gaan naar de oude versie. Ik heb redelijk veel shared mailboxes en als ik die inbox niet in mijn favorieten kan zetten is er voor mij niet mee te werken.
Scriptkid @basseytje17 juni 2023 12:13
Je kunt ook owa apps maken inedge voor iedere mailboxheb je eigenlijk zelfde functionaliteit
basseytje @Scriptkid17 juni 2023 14:47
maar ik wil gewoon in een klein overzicht alle inboxen kunnen bekijken in de desktop app die heel de dag open staat. Daarnaast moet ik er dan moeite voor doen, en zolang ik de oude blijf gebruiken hoeft dat niet
KeesAlderlieste @dutchruler17 juni 2023 11:19
Precies. gelijk weer teruggeschakeld. Overigens zojuist even de Mail app gebruikt omdat mn Outlook.com adres in Outlook niet meer wil werken. En die had ook die switch 'Nieuwe outlook gebruiken'. Omdat er toch maar 1 account in zat dacht ik 'waarom niet'... fout, hij zet je Outlook om, niet de Mail app....
Croga @dutchruler17 juni 2023 14:08
Er zijn wel meer tekorten aan de nieuwe app. Één van de dingen die bij mij, bijvoorbeeld, niet werkte was mail verplaatsen van het ene account naar het andere. En zo ben ik wel meer dingen tegen gekomen die simpelweg (nog?) niet werken.

Erg jammer dat ze een preview tonen aan niet-testers die bij lange na nog niet feature-complete is. Ik zie geen enkel voordeel in de nieuwe versie en een hele berg nadelen.
WoutervOorschot @dutchruler18 juni 2023 11:16
Jammer dat er inderdaad functies en wat ‘polish’ mist. Het voegt ook veel nuttige features toe inderdaad.

Zo kun je op een touchscreen in veel schermen niet scrollen (van week naar week bijvoorbeeld in de agenda). Je activeert dan de ‘terug’ beweging van edge (want het is een webapp uiteindelijk).

Ook dat het bijlages gedownload moeten worden naar een map is bijzonder, normaal kun je die gewoon meteen openen in het programma naar keuze.
jmvdkolk @dutchruler18 juni 2023 13:17
Ik heb het ook geprobeerd. Binnen 2 uur was ik terug bij de "gewone" Outlook. Dit ondanks dat er inderdaad ook verbeteringen inzitten. Ik ben bang dat Microsoft ons over niet al te lange tijd gaat dwingen om over te stappen, zonder dat de ontbrekende features worden gemaakt. Bij Windows 11 hebben we dat ook gezien, dat de ontbrekende features zeer langzaam of helemaal niet gemaakt worden, terwijl we intussen op de trein zitten waarbij Windows 10 over niet al te lange tijd niet meer supported is.
Marc H 17 juni 2023 10:43
Kan Microsoft heel snel stoppen met alles dat maar met mail te maken heeft Outlook te noemen?

Support afdelingen worden er gek van.

Elke keer weer uitleggen tussen de verschillende varianten, website, app op Android of IOS, desktop applicatie en nu weer een gratis variant op de desktop. Schiet zo lekker op
QErikNL @Marc H17 juni 2023 12:03
Volgens mij is dit juist wat Microsoft wil met de One Outlook strategie die ze een paar jaar geleden zijn gestart. Mail en agenda == Outlook en de apps hebben zo veel mogelijk dezelfde interface en gedeelde codebase.
pe0mot @QErikNL17 juni 2023 15:49
Outlook en de apps hebben zo veel mogelijk dezelfde interface en gedeelde codebase.
Helaas volledig mislukt:
Mijn Mac, Win10 en iOS Outlooks zijn allemaal volledig verschillend en alleen de oude Win10 versie is compleet met alle functies die wij dagelijks gebruiken.
Beta Outlook is geen beta maar alpha, incompleet op heel veel punten.

Beta teams is wel een verbetering als je met verschillende accounts (eigen bedrijf en die van de klanten) moet werken zoals de meeste professionals.
Gubbel @pe0mot17 juni 2023 22:31
Ik snap je punt, maar jij kan niet voor Microsoft bepalen wanneer zij een release beta vinden..
Skiddie @QErikNL17 juni 2023 22:27
Gedeelde codebase? Dus je bedoelt dat op alle apps weldra je weergave ineens kan veranderen van de dubbel pane voorbeeld hierboven naar een single pane single line mail list? Waardoor je voor de 2de keer in evenveel dagen je views mag resetten?
Remzi1993 @Marc H17 juni 2023 16:01
Microsoft is het juist overal aan het gelijktrekken. Dit is juist een goede zet, al die andere bagger apps weg en overal en alles Outlook.

Ze moeten ook die prehistorische Outlook instellingen verwijderen in de configuratiescherm (Control Panel) dat ziet er ook echt goor uit en als ze bezig zijn ook die prehistorische Internet Explorer instellingen.
Splorky @Remzi199319 juni 2023 13:56
Helaas heb ik een mail provider die niet door de wizard heen komt terwijl via de oude instellingen de mail wel ingesteld kan worden. Op de komiek erg veel last van gehad, uiteindelijk op mobiel af gestapt. Van de Outlook app. Ze hadden die configuratie scherm outlook instellingen wel mogen moderniseren wat het ziet er nog al oudbollig uit.

Apple komt weg met eenheidsworst, beperkt aanpasbaar maar wel erg mooi. Het siert Microsoft niet om alles dumbed down te maken, maar het is een trend.

Teams is wel een voorbeeld van dat alles overal gelijk trekken niet altijd beter is.
Verwijderd 17 juni 2023 11:13
Klanten gewoon zonder overleg overgezet van Windows Mail naar Outlook Pre, de meeste missen de omgeving van Mail, maar met uitleg dat het uiteindelijk toch zal veranderen gaan ze er mee aan de slag.
Toch hoor ik vooral dat Mail veel lekkerder en simpeler in elkaar zit.

Tevens al veel problemen gezien die vast en zeker opgelost zullen worden, maar vaak als er een ww aangepast is, dan moet je echt het hele account verwijderen en opnieuw toevoegen omdat bij klikken op aanmelden omdat het ww niet meer klopt er iets misgaat. Dit zie ik op de ene computer wel en je komt er ook niet omheen en op de andere computer gaat het gewoon goed.
ShadLink @Verwijderd17 juni 2023 12:05
Klanten gewoon zonder overleg overgezet van Windows Mail naar Outlook Pre
Zonder overleg? Mail gaat alleen over op Outlook Pre wanneer je het vinkje bij "Het nieuwe outlook" aanzet. Terug is trouwens net zo makkelijk.
Verwijderd @ShadLink18 juni 2023 15:47
Doen en afwachten, terugzetten is altijd mogelijk, maar komt met uitleg dus niet voor.
En Outlook zelf heeft ook het schuifje om naar de moderne versie over te stappen hoor, al zie ik daar 0,0 voordelen in!
redyak @ShadLink18 juni 2023 23:46
Zo makkelijk was het niet. Moest mijn favorieten mappen weer opnieuw instellen en nog meer kleine zaken.
Grootste bezwaar om terug te gaan en warvan idd melding gemaakt, waren er meer was het ontbreken van de shared mailboxen.
Remzi1993 @Verwijderd17 juni 2023 16:03
Ik snap niet waarom men dedicated clients gebruikt. Is web niet beter? Ik heb zelf Google Workspace en gebruik Gmail gewoon via het web, alsmede Outlook.
WoutervOorschot @Remzi199317 juni 2023 17:48
Omdat je dan gewoon je al je emailaccounts kan beheren ipv steeds nieuwe websites openen voor ieder mailtje. Daarnaast notificaties en een UI en features die integreren met het OS (ongeacht het os)
Remzi1993 @WoutervOorschot17 juni 2023 17:52
Ik vind die scheiding wel handig. Apart voor de hogeschool en apart zakelijk en prive.

Lekker gescheiden. Ik zou gek worden als ik die honderden emails en berichten in 1 applicatie zou zien. Mijn stress zou door het dak heen schieten namelijk 😅
Verwijderd @Remzi199318 juni 2023 15:50
Lijkt mij meer een probleem van jezelf en niet van iedereen ;-)
Verwijderd @Remzi199318 juni 2023 15:50
Wowww, ik zie alleen maar voordelen, even op een andere PC inloggen tot daar aan toe, maar verder kan ik niet zonder Outlook! Op vele vlakken veel beter, alleen al het feit dat je bij Gmail omgeving maximaal 100 mails in 1 scherm kan krijgen...
Ja ja ja, zoeken... Nou, in mijn ogen is alles veel beter in Outlook EN, het meest belangrijke, even geen internet, je kan overal mee door, verwijderen, nieuwe mails maken en als je weer internet hebt is alles weer top!
Enz... enz... enz...
Remzi1993 @Verwijderd18 juni 2023 16:15
Gmail kan ik ook offline gebruiken. Er is een offline web functioniteit die je moet inschakelen. (Ik weet niet of dit alleen voor zakelijke gebruikers is, want ik gebruik Google Workspace).

Voor de rest vind ik zoeken wel het belangrijkste. Ik kan in Gmail zoeken en ook eenvoudig filters maken.
Verwijderd @Remzi199319 juni 2023 19:05
Ik en vele met mijn vinden Gmail omgeving verschrikkelijk, ik heb Gmail, maar ga echt die omgeving niet leren kennen...
Er zijn natuurlijk altijd mensen die die omgeving wel fijn vinden!

Iedereen zijn voorkeur natuurlijk, maar voor nu vind ik dat Outlook veel voordelen heeft tegen Mail of online (en offline gebruik via de browser).
Alleen al het meerdere mailboxen onder elkaar hebben en archieven aan kunnen maken als de (gratis) opslag vol komt te zitten, geweldig!
jpsch 17 juni 2023 11:09
Dit zijn de apps in Windows? Of gaat Outlook in op computer geinstalleerd Office ook veranderen?
ShadLink @jpsch17 juni 2023 12:26
Dit vervangt idd Outlook in Microsoft 365. En ik vermoed ook in de volgende office-versie.
pauldaytona 17 juni 2023 11:26
Wat ik bij ons op het werk zag gebeuren, is dat in vrij korte tijd 80% van de interne communicatie via teams liep, en niet meer email. Dus wat Outlook doet boeit veel minder.
PatrickC @pauldaytona17 juni 2023 12:47
Teams vind ik echt een draak van een programma. Op een gegeven moment lopen de verschillende chats de spuigaten uit, raakt het overzicht helemaal kwijt en je wordt de hele tijd gestoord als je die dingen niet ‘mute’. Voor mee te meeten en bellen prima, maar ik moet er niet aan denken dat wat ik nu in Outlook (e-mail) doe en heb staan, allemaal via Teams zou gaan.
curkey @PatrickC17 juni 2023 23:36
Precies. Zeker als er bestanden gedeeld worden of als je mensen bij- of af wilt schakelen is Teams echt niet handig.
Ik zoek me suf in wat ik gedeeld heb met wie.
Splorky @PatrickC19 juni 2023 14:08
Alleen al dat er een melding van een nieuw chat bericht / activiteit in beeld komt en dan blijkt het in het actieve chat venster ergens iemand een duimpje omhoog geplaatst heeft.

Alsof er bar weinig geleerd is van Msn, skype of lync.
MatthijsZ 17 juni 2023 13:26
Voor werk ook Outlook, maar in dagelijks leven een Mac gebruiker.

Ik snap echt niet waarom mail, agenda en contacten in 1 app gecombineerd moet. Komt best vaak voor dat ik tijdens typen van mail mijn agenda even wil checken. Dat kan in Outlook, maar is wel omslachtig. Zelfde geldt voor e-mailadres van persoon vinden en kopiëren, dat gaat in Apple contacten makkelijker dan in Outlook.

Nog groter vraagteken heb ik bij de agenda in Teams. Bijna hetzelfde als Outlook, maar niet helemaal. Waarom die dev-tijd niet steken in één killer-ervaring in een losse kalender tool?
pe0mot @MatthijsZ17 juni 2023 15:53
Hi, snap ik niet.
Je kan in Outlook 3 verschillende Windows openen met contacten, mail en agenda.

Edit
Aaah, dat kan dus alleen in de Windows versie :'(

[Reactie gewijzigd door pe0mot op 22 juli 2024 13:52]

pindab0ter 17 juni 2023 10:25
Ik kreeg laatst de optie om de nieuwe apps te proberen op Win10. Ik ben altijd in voor iets nieuws. Maar toen ik gegroet werd met de vraag HOE ik mijn advertenties wil zien (als ik geen € 2,- wil betalen voor dingen die ik bij andere partijen afneem) was de lol er snel af.
The Zep Man
@pindab0ter17 juni 2023 10:50
Maar toen ik gegroet werd met de vraag HOE ik mijn advertenties wil zien (als ik geen € 2,- wil betalen voor dingen die ik bij andere partijen afneem) was de lol er snel af.
Zit al sinds het begin in Windows 10. Na een verse installatie: 'gepersonaliseerde advertenties of niet-gepersonaliseerde advertenties'.

Ik kies voor geen advertenties, of Microsoft dat nu leuk vindt of niet. :P
Frame164 @The Zep Man17 juni 2023 12:11
We moeten gewoon weer naar het ouderwetse model dat iemand een product maakt en daar gewoon een realistische bedrag voor krijgt betaald door de gebruikers. Even uitrekenen wat het kost om te maken, delen door een realistisch aantal klanten en gaan. Mocht het succesvoller worden dan heeft de ontwikkelaar extra winst, valt de belangstelling tegen, dan is er verlies. Net zoals we dat al honderden jaren met alle andere producten doen.

Maar we weten al hoe gebruikers hier op gaan reageren: zodra er een gratis alternatief is met reclame wordt die gebruikt. Om vervolgens weer te klagen over reclame.
DJMaze @Frame16417 juni 2023 20:03
TV's zijn niet gratis en hebben tegenwoordig ook reclame ingebakken (nog eens bovenop de huidige reclame blokken).
Reinier 182 17 juni 2023 10:25
Ja heb het ook geprobeerd maar zeker geen verbetering. Onoverzichtelijker en minder makkelijk mee te werken. Ben terug gegaan.
Cave_Boy 17 juni 2023 10:25
Zag onlangs inderdaad het knopje om hem te testen (rechtsboven). Uit nieuwsgierigheid aangevinkt.
Het ziet er soms net een klein beetje anders uit.
Wat ik erg jammer vind is dat een bijlage niet meer eruit gesleept kan worden naar een mapje bijvoorbeeld. Vroeger kreeg je ook een vraag waar je de bijlage wilde opslaan. Dit is nu zonder vraag en gaat naar de Downloads map.

Het zal gerust dat id allemaal in te stellen is natuurlijk maar deze standaard instellingen vind ik persoonlijk onprettig.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.