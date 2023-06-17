Microsoft gaat Agenda- en Mail-apps in 2024 vervangen door nieuwe Outlook-app

Op mijn werk ben ik al een tijdje overgestapt naar de nieuwe Outlook experience en tov de oude Outlook applicatie vind ik het toch een serieuze downgrade.
Die trend zie ik in Windows al sinds de komst van "Vista" (vandaar mijn Avatar, Vista van daarvoor) en hoewel er ook verbeteringen zijn (van P-ATA naar S-ATA naar NVNM) zie je dat de user-interface steeds versimpelt wordt. Een functie als vensters naast elkaar plaatsen, die in XP gewoon werkte, zet bij mij in "Ten" de vensters consequent boven elkaar, en dat deed het ook al in "Eight" en als ik het me goed herriner was deze functie ook een tijdje helemaal weg. Microsoft vindt steeds opnieuw hetzelfde uit, maar iedere keer werkt het net wat minder dan de vorige versie.
Meerdere mails selecteren is een pain in the ***, reminders voor meetings komen nu binnen via Windows notification center, wat dus wil zeggen dat deze na een paar seconden verdwijnen in de stroom van andere notifications en als je gebruik maakt van quiet mode, dan krijg je gewoon geen melding ... Ik heb dus al een hoop meetings gemist sinds ik ben overgestapt.
Gewoon jezelf dwingen steeds opnieuw te kijken wat er is binnengekomen.
Vroeger moest je mails ophalen via inbellen, met adsl en coax-internet kreeg je dat Outlook dat getimed ging doen, om de 5, 10 , 15 minuten, dat kun je instellen. Inmiddels merk ik echter steeds vaker dat ongeacht het ingestelde interval mails soms urenlang niet binnenkomen, en ook dat bepaalde mails (met bijlages) niet binnenkomen (ook niet als je meerdere keren laat verzenden/ontvangen) en latere mails dan opeens wel binnenkomen (maar die urgente/belangrijke nu net niet), ondanks dat die op de webinterface van de provider dus wel te lezen zijn.