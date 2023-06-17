Microsoft gaat Agenda- en Mail-apps in 2024 vervangen door nieuwe Outlook-app

Microsoft wil de Agenda- en Mail-apps van Windows in 2024 gaan vervangen door de vernieuwde versie van de Outlook-app. Alle Windows 11-apparaten die vanaf volgend jaar worden uitgebracht, komen standaard geleverd met de nieuwe app.

Dat maakt Microsoft bekend in een post op zijn ondersteuningswebsite. De Agenda- en Mail-apps zijn wel nog bruikbaar en te downloaden tot het eind van 2024. In beide apps komt een toggle beschikbaar waarmee gebruikers de previewversie van de nieuwe Outlook-app, die afgelopen april werd uitgebracht, kunnen uitproberen.

Een jaar geleden kwam de nieuwe Outlook-app al als bèta beschikbaar voor Windows Insiders. De app introduceert onder meer AI-functies, agenda-integratie en ondersteuning voor meerdere mailaccounts van verschillende diensten, zoals Gmail en Yahoo.