Microsoft gaat ondersteuning voor hdr-achtergronden toevoegen aan Windows 11. Het bedrijf test die functionaliteit momenteel in een Windows 11 Insider Preview-build. De feature komt later beschikbaar voor alle gebruikers.

Microsoft test ondersteuning voor hdr-achtergronden in Windows 11 Insider Preview-build 25921, die beschikbaar is in het Canary-kanaal. Met de functie kunnen gebruikers jxr-bestanden instellen als bureaubladachtergrond, waarna die volledig in hdr worden gerenderd wanneer gebruikers een hdr-monitor hebben aangesloten. Bij systemen met meerdere schermen wordt de achtergrond in hdr of sdr weergegeven, afhankelijk van de mogelijkheden van iedere afzonderlijke monitor.

Gebruikers met Insider-build 25921 kunnen een hdr-achtergrond instellen door met hun rechtermuisknop op het bureaublad te klikken, 'personaliseren' te selecteren en vervolgens op 'achtergrond' te drukken. Gebruikers kunnen daar vervolgens een jxr-afbeelding selecteren en deze als achtergrondafbeelding instellen.

Verder krijgen gebruikers die zijn ingelogd met een Azure Active Directory-account grotere thumbnailpreviews voor cloudbestanden te zien in het OS. Het wordt daarnaast mogelijk om Cortana te de-installeren en Chat wordt vervangen door Microsoft Teams. Het is niet bekend wanneer de features beschikbaar komen voor alle gebruikers.