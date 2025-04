Microsoft kondigt live-evenemententool Town Halls voor Teams aan

Microsoft heeft een nieuwe evenementendienst in Teams aangekondigd. Town Halls maakt het mogelijk grote, online bijeenkomsten binnen organisaties op te zetten. Dat is een vervanging van Teams Live Events, dat volgend jaar verdwijnt.

Microsoft schrijft in een blogpost dat het Town Halls als dienst binnen videobelservice Teams uitbrengt. Town Halls is bedoeld voor zakelijke gebruikers binnen grote organisaties. Met de tool kunnen bedrijven grootschalige evenementen voor hun hele bedrijf opzetten. Dat kan zowel voor interne als externe evenementen.

Met Town Halls kunnen maximaal 10.000 deelnemers meedoen als het bedrijf een Office 365- of Microsoft 365-pakket heeft. Voor pakketten met Teams Premium kunnen er 20.000 deelnemers meedoen. Die evenementen kunnen dertig uur duren. 365-pakketten kunnen vijftien evenementen en break-outrooms opzetten. Bij Teams Premium zijn dat er vijftig.

Beheerders kunnen daarnaast thirdparty-content delivery networks integreren, een green room maken als een soort virtuele backstagewachtruimte en er zitten opties in om vraaggesprekken te leiden en opnames van evenementen te maken. Verder krijgt de tool opties om liveondertiteling aan te maken, rollen te verdelen aan deelnemers en e-mailtemplates te koppelen aan een evenement.

Town Halls is een alternatief voor Live Events, dat nu een soortgelijke functie binnen Teams vervult. Microsoft zegt dat het die functie op 30 september volgend jaar stopzet. In de tussentijd krijgt de tool nog wel ondersteuning. Town Halls is zelf per 5 oktober van dit jaar beschikbaar.