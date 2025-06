Zakelijke Google Chat krijgt interoperabiliteit met Slack en Teams

Zakelijke Google Chat-gebruikers kunnen dankzij Mio-integratie straks berichten sturen naar Slack- en Teams-gebruikers. Deze interoperabiliteit is nu in bèta beschikbaar en moet begin volgend jaar breed beschikbaar komen voor Workspace-gebruikers.

Google zegt samen te werken met Mio, een bedrijf dat interoperabiliteit tussen zakelijke chatsoftware verzorgt. Dit bedrijf werkt met onder meer Zoom, Microsoft Teams, Slack en Webex. Bedrijven moeten wel betalen voor Mio en gebruikers moeten Mio's software installeren op hun apparaat, voordat de interoperabiliteit mogelijk is. Dergelijke integraties tussen Slack en Chat waren al mogelijk, maar nu komt deze interoperabiliteit er officieel.

De interoperabiliteit betekent dat gebruikers een bericht kunnen schrijven in bijvoorbeeld Slack, waarna dit bericht ook in Google Chat verschijnt. Gebruikers kunnen hun teksten aanpassen, gifs versturen en threads beginnen. De functie is bedoeld voor organisaties die verschillende chattools gebruiken.

Naast de Slack- en Teams-integraties krijgt Chat volgens 9to5Google een spraakberichtfunctie, en komt er volgens The Verge een Huddle-functie om te kunnen audio- of videobellen in chats. Slack heeft al langer een Huddle-functie voor audiogesprekken. Googles zakelijke chatsoftware krijgt verder een nieuw ontwerp met een startscherm met recente gesprekken, waar ook starred gesprekken en mentions makkelijker te zien moeten zijn. Google maakte verder bekend dat alle Workspace-gebruikers Duet AI kunnen gebruiken; in Chat kunnen ze de kunstmatige intelligentie gebruiken als autocorrect en om reacties te laten schrijven.