Google maakt einde aan webversie van Hangouts

Google heeft Hangouts afgesloten. Eerder dit jaar werd al duidelijk dat het bedrijf de stekker uit de chatdienst zou trekken. De migratie naar Chat werd eerder al ingezet en inmiddels is ook de webapp van Hangouts niet langer beschikbaar.

Google verwees gebruikers eerder al door naar Google Chat als alternatief. Gebruikers van de webversie van Google Hangouts krijgen een melding te zien dat Hangouts per 1 november automatisch zal doorgeleiden naar de webversie van Chat.

De overgang naar Chat gaat grotendeels automatisch, in de zin dat berichten en contacten worden overgezet, maar dat geldt niet voor alle data, alle conversaties of de historie. Daarvoor is het noodzakelijk om Google Takeout te gebruiken; gebruikers kunnen daarmee tot 1 januari volgend jaar hun data uit Hangouts veiligstellen.

Het bedrijf maakte vorig jaar bekend te stoppen met Hangouts en gebruikers te willen migreren naar Chat. Begin dit jaar zette Google Workspace-gebruikers al over naar Chat en in juli werd begonnen met de migratie van Hangouts-gebruikers in Gmail naar Chat in Gmail.

Hangouts begon als onderdeel van Google+ en werd een zelfstandige app in 2013. De app had 5 miljard downloads in de Play Store. Het leek er echter al snel op dat Google geen brood zag in Hangouts als een app die alle communicatieopties bundelde. Chat lijkt wat functionaliteit betreft meer op Slack, al is de dienst van Google beperkter.