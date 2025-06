Google breidt testprogramma Google Play Games voor pc uit naar acht landen

Google heeft zijn open bètaprogramma voor de Google Play Games-app uitgebreid naar acht landen waaronder de Verenigde Staten. Via de app kunnen gebruikers Android-spelletjes uit de Play Store spelen op pc. Nederland en België zijn er voorlopig niet bij.

Het bètaprogramma loopt dankzij de uitbreiding nu ook in de Verenigde Staten, Canada, Mexico, Brazilië, Indonesië, de Filipijnen, Maleisië en Singapore. Eerder dit jaar was Google de app al beginnen te testen in Hongkong, Zuid-Korea, Taiwan, Thailand en Australië. Google plant uiteindelijk een wereldwijde release.

Er zijn volgens techwebsite The Verge momenteel 85 games te spelen via de pc-app. De catalogus aan ondersteunde games zal volgens Google verder worden bijgewerkt. De bediening van deze games zal via de muis en het toetsenbord kunnen gebeuren en de voortgang in games zal gesynchroniseerd worden tussen de verschillende apparaten waarop hetzelfde Google-account staat ingesteld. Als gebruikers in-app-aankopen hebben gedaan, worden deze meegenomen naar de speelsessies op de verschillende apparaten. De Google Play Games-app zal ook ondersteuning bieden voor Google Play Points.

Via Google Play Games zullen Android-games lokaal op een Windows-systeem draaien. Er wordt dus niet aan streaming gedaan. Om de app te kunnen draaien dient een pc minimaal Windows 10 te draaien met een geïntegreerde videokaart en een processor met minstens vier kernen. Dergelijk systeem moet ook volgens Google ook over een ssd beschikken, en 8GB aan ramgeheugen.