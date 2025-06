Youfone wil wellicht vast internet aanbieden in België en zoekt testgebruikers

Het lijkt erop dat de Nederlandse virtuele provider Youfone vast internet wil gaan aanbieden in België. Een gebruiker van het forum Userbase deelde een mail van Youfone waarin gevraagd wordt of hij vast internet wil testen.

In de gedeelde mail is te lezen dat de operator binnenkort vast internet zal introduceren in België. Details over prijzen of over verschillende abonnementsformules werden niet gedeeld. Youfone schrijft wel dat het vaste internet zonder optie voor televisie of vaste telefonie zal zijn.

Voordat de operator vast internet in België wil uitrollen, is hij naar eigen zeggen op zoek naar twintig van zijn huidige klanten die het product willen testen. Die klanten krijgen een halfjaar gratis internet en moeten op bepaalde tijdstippen hun ervaringen delen. Het is niet bekend met welke snelheden deze testers zullen kunnen internetten en of er sprake is van een datalimiet.

De Nederlandse virtuele provider Youfone is in april 2021 begonnen met zijn activiteiten in België. Het Rotterdamse bedrijf heeft een overeenkomst gesloten met marktleider Proximus om van diens mobiele netwerk gebruik te kunnen maken. Youfone biedt in België voorlopig enkel gsm-abonnementen aan.