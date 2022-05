Youfone levert vaste diensten via glasvezelnetwerk van T-Mobile en Primevest

Youfone levert voortaan vaste internet- en televisiediensten via het glasvezelnetwerk dat door T-Mobile en Primevest is aangelegd. Daardoor kunnen klanten in delen van Den Haag, Eindhoven en Rotterdam via Youfone een glasvezelabonnement afsluiten.

De Nederlandse virtuele provider leverde al diensten via KPN's glasvezelnetwerk; daar komt nu een deel van T-Mobile's glasvezelnetwerk bij. Daardoor kunnen Youfone-klanten nu een 1Gbit/s-abonnement afsluiten met symmetrische download- en uploadsnelheden voor 52 euro per maand, exclusief kortingen.

Hetzelfde abonnement kost bij T-Mobile 40 euro per maand zonder korting. Tv kost bij Youfone 14 euro per maand; bij T-Mobile kost dit 12,50 euro per maand. Een vast-bellen-abonnement is bij Youfone wel goedkoper, met 1 euro tegenover 2,50 euro bij T-Mobile.

Youfone gaat niet overal glasvezel aanbieden waar T-Mobile dit nu doet. Laatstgenoemde werkt met meerdere partijen aan glasvezelnetwerken, zoals met Open Dutch Fiber. Youfone heeft alleen een overeenkomst afgesloten voor het netwerk dat T-Mobile met investeringsbedrijf Primevest bouwt, waardoor Youfone in delen van de genoemde steden glasvezel kan aanbieden.