YoufoneTV start deze maand

De virtuele provider Youfone start nog deze maand met zijn tv-dienst. Het bedrijf biedt een basispakket van 21 zenders die klanten van de provider maandelijks kunnen aanvullen met 5, 10 of meerdere zenders.

Naast het zenderaanbod bestaat de dienst uit onder andere functies als begin gemist, tot zeven dagen terugkijken, opnemen en pauzeren. YoufoneTV is onderdeel van TV & Internet en van Alles-in-1. Bij dit laatste pakket van 39,95 euro zijn 23 live-zenders in hd en Fox Sports 1 Eredivisie inbegrepen

YouFone meldt de komst van zijn tv-aanbod in een e-mail aan klanten vrijdag. Op termijn breidt het bedrijf zijn tv-dienst uit met meer zenders, films en series, is YouFoneTV ook op laptops en pc's te bekijken en komt er een on-demanddienst, zo belooft YouFone. Daarnaast is er een Smart TV-app in ontwikkeling.