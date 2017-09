PlayerUnknown's Battlegrounds behaalt op piekmoment 1 miljoen spelers

Playerunknown's Battlegrounds heeft nu op zijn piekmomenten iets meer dan een miljoen spelers tegelijk. De multiplayershooter heeft nog slechts één record om af te nemen van een andere Steam-game: de all-time peak van Dota 2 die op net iets minder dan 1,3 miljoen spelers staat.

De cijfers vallen onder andere te zien op SteamCharts. Hoewel Dota 2 de recordpiek van 1,3 miljoen spelers nog in handen heeft, is Playerunkown's Battlegrounds, ook wel bekend als PUBG, nu al van dag tot dag de populairste game. Zo heeft op het moment van schrijven Dota 2 620.000 spelers en PUBG 820.000. Sinds een kleine twee weken heeft Battlegrounds dat record in handen. Sinds eind juli is het de meest populaire non-Valve-game op Steam, een record dat daarvoor van Fallout 4 was.

Wellicht dat de all-time peak van Dota 2 voorbijgestreefd wordt wanneer de volgende update voor PUBG gepubliceerd wordt, wat ergens in de komende week moet gebeuren. Deze zal leaderboards voor de first-person-modus, mistige weersomstandigheden en een nieuw wapen introduceren.

Playerunknown's Battlegrounds maakt een explosieve groei door sinds zijn release op Steam Early Access in maart van dit jaar. In totaal zijn er meer dan tien miljoen spelers. Ergens in het vierde kwartaal van 2017 moet het spel uit Early Access komen. Intussen wordt er ook gewerkt aan een Xbox One-versie, die ook dit jaar verkrijgbaar moet zijn.