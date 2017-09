Studio PlayerUnknown's Battlegrounds hekelt gelijkenis met Fortnite

Bluehole, de studio achter de game PlayerUnknown's Battlegrounds, heeft kritiek op de manier waarop Epic Games zijn spel Fortnite presenteert. Het spel, dat onlangs een battle royale-modus introduceerde, zou te veel gaan lijken op PUBG.

In een verklaring, die is weergegeven door Engadget, schrijft Bluehole: "We hadden een voortdurende relatie met Epic Games gedurende de ontwikkeling van PUBG doordat ze de makers zijn van Unreal Engine 4, de engine die we voor de game gebruiken. Nadat we naar opmerkingen vanuit de community hebben geluisterd en de game zelf hebben onderzocht, vrezen we dat Fortnite de ervaring van PUBG kopieert." Aan het einde van het bericht zegt Bluehole zich over 'verdere stappen' te beraden, zonder te zeggen welke dat zijn.

Ook heeft Bluehole problemen met het feit dat Epic directe verwijzingen maakte naar PUBG in aankondigingen. Dat gebeurde bijvoorbeeld in de aankondiging van de nieuwe modus. Daarover zegt de studio: "Dit was nooit met ons besproken en we vinden dit geen juiste gang van zaken." Hoewel de modus geen directe kopie is van het concept van PUBG, gaat hij uit van hetzelfde battle royale-concept, waarbij een grote hoeveelheid spelers op één map aanwezig zijn en de laatste overlevende wint.

PUBG maakt al een tijdje een grote groei door, zo passeerde de game onlangs het piekrecord van Dota 2 op Steam. Dit gebeurde toen er afgelopen weekend 1.349.584 spelers tegelijkertijd online waren. Fortnite verscheen eind juli in Early Access.