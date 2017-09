Crossplay tussen PlayStation 4 en Xbox One werkt in Fortnite

Spelers van Fortnite hebben ontdekt dat er crossplay mogelijk is tussen de PlayStation 4 en Xbox One. Dat is opvallend, omdat Sony en Microsoft officieel geen ondersteuning bieden voor crossplay tussen de consoles. Mogelijk heeft ontwikkelaar Epic crossplay ingeschakeld.

Spelers van Fortnite laten op Reddit weten dat er crossplay is tussen spelers op de PlayStation 4 en de Xbox One. Eerst viel bij gebruikers van de PlayStation-versie op dat er spelersnamen met een spatie in het spel verschenen. Op de Sony-console is het niet mogelijk om een naam met een spatie te gebruiken. Later plaatsten spelers ook fotobewijs, zo is te zien hoe een vader en zoon samen in hetzelfde Fortnite-potje zitten, op een PlayStation 4 en een Xbox One.

Ontwikkelaar Epic Games heeft niets bekendgemaakt over het activeren van crossplay tussen de twee consoles. Ook Microsoft en Sony hebben hier niets over gezegd. Het is niet duidelijk of de functie met opzet is aangezet en het is ook niet duidelijk of crossplay tussen de consoles actief zal blijven. Spelers van de consoleversies konden al samenspelen met pc-gamers.

Het is al langer bekend dat crossplay tussen de PlayStation 4 en Xbox One technisch mogelijk is, maar tot nu toe werd dat afgehouden door Sony en Microsoft. In juni stelde Sony in een interview dat het een 'commerciële discussie' is en daarmee lijkt het om geld te gaan. Bij games als Rocket League en Minecraft is crossplay tussen consoles en pc mogelijk, maar niet tussen de PlayStation 4 en XBox One.

Fortnite kwam in juli beschikbaar via Early Access. Vorige week werd patch v1.6 uitgebracht, die een Battle Royale-modus toevoegt. Daarin moeten honderd spelers het tegen elkaar uitvechten op één groot speelveld. De laatste speler die overblijft, wint. De Battle Royale-modus is vooralsnog alleen beschikbaar op de Public Test-server, vanaf 26 september is de modus officieel beschikbaar.