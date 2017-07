Epic Games' Fortnite is verkrijgbaar in Early Access

Fortnite, de 'co-op surival sandbox game' van ontwikkelstudio Epic Games, is nu verkrijgbaar in Early Access. De game is dus nog niet af, maar de ontwikkeling is in een zodanig vergevorderd stadium dat de studio de game tegen betaling beschikbaar maakt.

Fortnite werd in 2011 aangekondigd door Epic Games en is in ontwikkeling voor Windows, MacOS, Xbox One en PlayStation 4. De Early Access-toegankelijkheid geldt ook direct voor al die platformen. Hoewel er momenteel nog betaald moet worden voor Fortnite, is het de bedoeling om er een free to play-titel van te maken wanneer de game uit de bètafase is. De verwachting is dat dat in 2018 gaat gebeuren.

De game was al een aantal dagen geleden speelbaar, maar alleen voor zij die de duurdere pre-orderpakketten hadden genomen. Het spel is op pc's overigens niet op Steam te vinden, maar op de Epic Games Launcher. De goedkoopste editie kost 39,99 euro en de duurste 149,99 euro, met daartussenin nog twee prijsniveau's van 59,99 en 89,99 euro. De duurdere edities bevatten extra exemplaren van de game, unieke wapens, xp-boosts, extra inventarisruimte en meer.

Fortnite werd door Epic Games-oprichter Tim Sweeney omschreven als 'een kruising tussen Minecraft en Left 4 Dead'. Spelers moeten het willekeurig gegenereerde gamelandschap afzwerven op zoek naar voorwerpen en grondstoffen, zodat ze wapens en forten kunnen maken om zich te verdedigen tegen de onophoudelijke golven zombie-achtige vijanden genaamd Husks. De game kan alleen of met medespelers gespeeld worden.