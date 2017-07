Motorola introduceert Moto Z2 Force en Moto 360-cameramodule

Lenovo-dochter Motorola heeft de Z2 Force en 360 Camera Moto Mod onthuld. De nieuwe smartphone is net als zijn voorganger uitgerust met een 5,5-inch scherm en heeft ditmaal een Snapdragon 835 aan boord. De cameramod neemt 360-gradenvideo in 4k op.

Het scherm van de Z2 Force is volgens de maker 'barstvrij' dankzij de Shattershield-technologie. Lenovo biedt vier jaar lang garantie tegen barsten in het scherm en de cameralens aan de voorkant. Deze garantie geldt echter niet voor krassen, sneller voor gaan komen dankzij de plastic toplaag. Verder geldt de garantie alleen bij valpartijen die binnen een bepaalde redelijkheid vallen. Het gaat niet om een scherm dat om de rand van de telefoon heen kromt. Dat is waarschijnlijk gedaan om die barstwerendheid te behalen. Het amoledscherm heeft verder een qhd-resolutie.

De behuizing moet ditmaal eveneens sterker zijn dankzij het gebruik van een aluminium 7000-legering. Dat materiaal werd eerder ook gebruikt in de goed tegen buigen bestande iPhone 6S. Aan de achterkant zit een dubbele 12-megapixel f/2.0-camera. De primaire camera heeft een reguliere Bayer-sensor om kleuren vast te leggen, de andere sensor is monochroom. Dit maakt het niet alleen mogelijk om 'echte' zwartwitfoto's te maken, maar ook om een echt scherptediepte-effect aan te brengen in de plaatjes. Scherpstellen gebeurt met behulp van laser-autofocus en fasedetectie.

De Z2 Force heeft een Qualcomm Snapdragon 835, een veelgebruikte chipset die onder andere ook terug te vinden is in toestellen als de Sony Xperia XZ Premium, HTC U11 en de OnePlus 5. Verder heeft het toestel 6GB lpddr4-ram aan boord en 128GB aan opslaggeheugen. Ook is er een sd-kaartslot.

De accu van de Z2 Force heeft een capaciteit van 2730mAh, wat lager is dan de 3500mAh van de Moto Z Force, de voorganger. Met 'Turbopower Charging' kunnen gebruikers het toestel laden met 15W, vergelijkbaar met andere snellaadtechnieken. Het toestel heeft geen 3,5mm-jack voor een hoofdtelefoon. Voor gebruik van eigen headsets is een adapter nodig.

De telefoon komt later deze zomer naar onder andere 'verschillende landen in Europa'. Of de Benelux daartussen zitten, is niet bekend. Ook de verkoopprijs van de Z2 Force is niet bekend.

Lenovo heeft nog meer foto's op Google Drive gezet

De 360 Camera schiet beelden in maximaal 4k-resolutie. Hij neemt daarnaast driedimensionele audio op. Hoeveel microfoons Lenovo daarvoor gebruikt, is niet duidelijk. De twee camera's in de module kunnen foto's maken met een beeldhoek van 150 graden. De lenzen zitten aan de voor- en achterkant. De foto's en video's die gebruikers met deze module maken, kunnen bewerkt worden met 'geavanceerde bewerkingssoftware' die Lenovo vermoedelijk op het toestel zet. De Z2 Force is compatibel met deze en alle andere Moto Mods.

Deze cameramodule kost omgerekend ongeveer 260 euro, een europrijs is er nog niet. De releasedatum is 10 augustus, maar ook hier is nog niet bekend of dat ook geldt voor de Benelux.