maandag 24 april 2017

Er is een render verschenen van wat de opvolger zou zijn van de Moto Z Play. Het toestel heeft op het oog vrijwel dezelfde afmetingen als zijn voorganger, maar is vermoedelijk iets dunner. De zestienpinsaansluiting voor de Moto Mods is zichtbaar op de achterkant.

Om Moto Mods die al zijn verschenen, compatibel te maken met het nieuwe toestel, moet Lenovo de behuizing ongeveer dezelfde grootte en breedte geven. Techno Buffalo, de site die de render online zette, heeft van de bron die het plaatje verschafte, geen specs gehoord.

Door de afbeeldingen van de vermoedelijke Z Play 2 en die van de huidige Moto Z Play op elkaar te leggen, is uit de render wel het nodige af te leiden. Zo is het scherm even groot en is er aan het ontwerp weinig veranderd. Wel zijn de antennelijnen aan de achterkant iets gewijzigd. Ook is de behuizing iets dunner. Het is onbekend of Lenovo er een even grote accu in zet. De Moto Z Play staat bekend om zijn goede accuduur. Aan de onderkant is een 3,5mm-aansluiting zichtbaar. De Z Play heeft die ook, al ontbreekt die bij de reguliere Moto Z.

De render vermeldt een datum van 8 juni. Soms verwijst de datum op een render naar de dag van presentatie. Vorig jaar hield Lenovo rond die datum zijn evenement Tech World, waarop het de eerste generatie van de Moto Z-telelefoons presenteerde, al onthulde het de Play-versie pas eind augustus op elektronicabeurs IFA in Berlijn.

De Z Play 2 is niet de enige telefoon onder de vlag van Moto waarvan in de afgelopen weken plaatjes naar buiten kwamen. Onder meer de Z2 Force, C en C Plus, E4 en E4 Plus kwamen in de afgelopen weken voorbij in het geruchtencircuit.