Door Arnoud Wokke, maandag 17 april 2017 10:38, 17 reacties • Feedback

Lenovo zou volgens nieuwe renders van de opvolger van de Moto Z Force de 3,5mm-jack terugbrengen in zijn duurste smartphones. Daarmee zou het de eerste smartphonemaker zijn die terugkomt op de beslissing om de audio-aansluiting weg te halen.

De 3,5mm-jack zit op renders die Android Authority op basis van informatie van OnLeaks publiceerde. Hij is zichtbaar aan de onderkant van de behuizing, naast de usb-poort. Lenovo liet de 3,5mm-aansluiting weg uit de Moto Z en Moto Z Force met dunne behuizingen, hoewel de iets minder dunne en goedkopere Moto Z Play de aansluiting wel heeft.

De behuizing is volgens de site bijna 6mm dik, dunner dan de 7mm dunne Moto Z Force van vorig jaar. Het toestel is 156x76mm groot en heeft een 5,5"-scherm. Daarmee heeft de telefoon iets grotere bezels dan die van vorig jaar. Dat gaat tegen de trend in van smartphones met juist minder grote bezels als de LG G6, Xiaomi Mi Mix en Samsung Galaxy S8.

Het zou voor het eerst zijn dat een fabrikant de opvolger van een telefoon zonder 3,5mm-jack wel weer voorziet van de analoge audio-aansluiting. Lenovo liet hem vorig jaar weg en levert een adapter mee om de usb-c-aansluiting te gebruiken voor het aansluiten van headsets. Onder meer HTC, LeEco en Apple laten de jack ook weg op nieuwe modellen. Over die fabrikanten zijn nog geen geruchten dat zijn de aansluiting terugbrengen.

Het al dan niet weglaten van de 3,5mm-aansluiting op telefoons is een heet hangijzer in de mobiele markt. Tweakers publiceerde vorige maand een achtergrondverhaal over het onderwerp, waaruit bleek dat fabrikanten slechts in beperkte mate ruimte besparen met het weglaten van de aansluiting in de behuizing.