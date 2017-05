Door Emile Witteman, vrijdag 5 mei 2017 21:00, 17 reacties • Feedback

Telecominsider Evan Blass heeft de vermoedelijke specificaties van de Motorola Moto Z2 Play online gezet. De telefoon is voorzien van een snellere soc, meer ram en meer opslagcapaciteit en is ten koste van accucapaciteit iets dunner geworden.

Evan Blass, die vaker correcte informatie over opkomende telefoons lekt, heeft de gegevens in een artikel op VentureBeat gedeeld. Het toestel is voorzien van een Snapdragon 626-soc, die in essentie hetzelfde is als de 625, maar een kloksnelheid van 2,2GHz heeft, in plaats van de 2GHz van zijn voorganger. De ram en opslagcapaciteit zijn beide verdubbeld naar respectievelijk 4 en 64GB.

Het formaat van de telefoon is vrijwel hetzelfde gebleven, aangezien hij moet blijven werken met de bestaande Moto Mods. Hij heeft hetzelfde 5,5"-superamoledscherm met 1080p-resolutie als zijn voorganger, maar is iets dunner en lichter geworden, met een dikte van minder dan zeven millimeter en een gewicht van 165 gram. De accu is hierdoor wat kleiner geworden, van 3510mAh in de voorganger naar 3000mAh in het nieuwe model.

De telefoon wordt voorzien van een 12-megapixelcamera met een f/1.7-apertuur. Hiermee is de resolutie lager dan die van zijn voorganger, maar moeten de prestaties onder slechte lichtomstandigheden vooruitgaan. De frontcamera heeft een resolutie van 5 megapixels.

Het toestel komt in twee kleuren, genaamd Lunar Gray en Fine Gold. Vorige week doken er al renders van het nieuwe toestel op. Wanneer het toestel beschikbaar wordt en welke prijs hij krijgt, is nog niet bekend.