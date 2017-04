Door Arnoud Wokke, donderdag 27 april 2017 08:11, 4 reacties • Feedback

Een Duitse site heeft de prijs en specificaties gepubliceerd van wat de volgende generatie van Moto E-smartphones zou zijn. De serie bestaat uit twee modellen, met een 5"-scherm en een 5,5"-scherm. De grote versie zou een 5000mAh-accu hebben.

Bij de kleinere variant zou het gaan om een 2800mAh-accu, meldt WinFuture. Het zou prima kunnen dat het grote model een 5000mAh-accu heeft, omdat fabrikant Lenovo al vaker zulke grote accu's in smartphones heeft gezet. De meest recente is de Lenovo P2, waarbij de Chinese smartphonemaker claimt dat de capaciteit 5100mAh is.

De grote accu heeft wel zijn weerslag op de afmetingen van het toestel. De telefoon is 9,5mm dik en 198 gram zwaar. Bij de breedte vermeldt de site 72,3mm, maar dat lijkt een foutje te zijn. Hoewel het met dunne schermranden zou kunnen dat het toestel die breedte heeft, komt die exact overeen met de vermelde breedte van de kleine Moto E4. Bovendien hanteert Lenovo bij geen enkel model tot nu toe dunne schermranden.

De toestellen beschikken beide over MediaTek MT6737M, een soc met vier Cortex A53-processorkernen op 1,3GHz en een Mali T720MP2-gpu van ARM. De kleine variant heeft lpddr3-geheugen ter grootte van 2GB, bij de grootte gaat het om 3GB. De uitbreidbare emmc-opslag is in beide gevallen 16GB.

De kleine heeft een 5"-lcd met een resolutie van 1280x720 pixels, de grootte heeft een 5,5"-lcd met dezelfde resolutie. De 5"-variant moet rond 150 euro gaan kosten, voor de grote zou Lenovo 190 euro gaan vragen. Wanneer de telefoons uit moeten komen, weet WinFuture niet.

WinFuture heeft in het verleden laten zien over goede bronnen binnen Lenovo te beschikken en veel van de informatie die de site publiceerde bleek achteraf te kloppen.