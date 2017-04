Door Arnoud Wokke, donderdag 27 april 2017 07:54, 6 reacties • Feedback

Google heeft een functie aan zijn Home-speaker toegevoegd om gebruikers te helpen met het stap voor stap uitvoeren van kookrecepten. Zoals alles in de met internet verbonden speaker werkt de functie niet in het Nederlands.

Gebruikers krijgen de komende week geleidelijk aan de beschikking over de functie, zegt Google. Dat kunnen recepten zijn die de zoekgigant heeft toegevoegd aan zijn database of die gebruikers zelf op de servers hebben gezet.

De speaker noemt de stappen op als de gebruiker daarom vraagt. Tussendoor is de speaker gewoon bruikbaar voor het afspelen van muziek of uitvoeren van andere commando's. In de tussentijd onthoudt de dienst waar de gebruiker is gebleven.

Tijdens de review van de Google Home viel al op dat de speaker goed bruikbaar is in de keuken, omdat hij met alleen stemcommando's te bedienen is. Daardoor zijn vieze handen geen bezwaar bij het gebruik van het apparaat.

Google is niet de enige die werkt aan nieuwe toepassingen voor speakers. Amazon presenteerde woensdag een speaker met een camera die gebruikers kunnen inzetten voor kledingadvies.